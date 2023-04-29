«Вот #####!» Карпин получил красную за споры с судьей после игры «Ростова» со «Спартаком»
Кирилл Левников показал красную карточку Валерию Карпину.
Главный тренер «Ростова» по окончании игры 25-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:1) направился к судье с претензиями. Игроки постарались отвести Карпина в сторону, но рефери все же удалил 54-летнего специалиста.
После этого спорить с арбитром начал Виктор Онопко, член тренерского штаба.
«Вот ##### (блин)!» – воскликнул Карпин, войдя в подтрибунное помещение.
В следующем матче «Ростов» встретится с «Факелом» – это случится 6 мая.
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В последние минут 15 большинство решений были в пользу Спартака.
- Незамеченный опасный штрафной при ударе Мартинса сзади по ногам на линии штрафной
- Незамеченное судьей отоваривание Комличенко в центре поля.
- Переигранное добавленное время, назначенный угловой уже после того, как добавленное время вышло и был исполнен "решающий угловой".
В конце судека разрешил "спартачку" всё!