«Вот #####!» Карпин получил красную за споры с судьей после игры «Ростова» со «Спартаком»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Виктор Онопко Валерий Карпин Кирилл Левников брань Футбол

Кирилл Левников показал красную карточку Валерию Карпину.

Главный тренер «Ростова» по окончании игры 25-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:1) направился к судье с претензиями. Игроки постарались отвести Карпина в сторону, но рефери все же удалил 54-летнего специалиста.

После этого спорить с арбитром начал Виктор Онопко, член тренерского штаба.

«Вот ##### (блин)!» – воскликнул Карпин, войдя в подтрибунное помещение.

В следующем матче «Ростов» встретится с «Факелом» – это случится 6 мая.

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54 комментария

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Aleksandr Danilov
В чем их претензии? Дали добороться, абсолютно верное решение судьи, хоть я и конь
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+32
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Павел Бруслик
Ответ Aleksandr Danilov
В чем их претензии? Дали добороться, абсолютно верное решение судьи, хоть я и конь
Ну в чем ??? В том что наших троих сбили с ног в середине поля и всем пофиг???
+34
-15
+19
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Goldstream
Ему есть отчего истерить.

В последние минут 15 большинство решений были в пользу Спартака.
- Незамеченный опасный штрафной при ударе Мартинса сзади по ногам на линии штрафной
- Незамеченное судьей отоваривание Комличенко в центре поля.
- Переигранное добавленное время, назначенный угловой уже после того, как добавленное время вышло и был исполнен "решающий угловой".
+48
-30
+18
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The Dark defener
Ответ Andrey Gubskiy
добавил 3,играли 4. больше претензий нет
Так вроде угловые обычно дают доигрывать. Разве нет?
+14
-2
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6tspey7tb5
Если я не прав исправьте. Добавляют по празднованию гола и по заменам. Все замены Спартака во втором тайме, гол и празднование Ростова, неужели это все тянуто всего на 3 минуту?))))
+12
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+10
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Ростов-на-Дону
Респект Валере!
В конце судека разрешил "спартачку" всё!
+22
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Гельмут Стой
Ответ riverman1980
Карпин побил рекорд по пенальти за сезон и при этом устраивает истерику на ровном месте )) А что будет, когда его в каждой игре как всех судить начнут? )
Как Спартак сегодня???
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Ваге Геворгян
Левников это ещё тот спонсор Спартака---Вспоминайте матч первого круга-Краснодар/Спартак-Не удаление СОБОЛЕВА!!! Защитанный первый гол Спартака, Мартинс рукой сыграл на Зобнина.... Удаление Черникова.... И сегодня Не удаление Соболева, Липовый штрафной, защитанный гол Спартака с нарушением правил...
+8
-4
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ivan Petrov
Карпин всегда был нытиком
После той игры Левникова на несколько месяцев отстранили от РПЛ за помощь Спартаку. Учи матчасть: не так блекло выглядеть будешь.
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Давид Золотов
Ответ Goldstream
Ему есть отчего истерить. В последние минут 15 большинство решений были в пользу Спартака. - Незамеченный опасный штрафной при ударе Мартинса сзади по ногам на линии штрафной - Незамеченное судьей отоваривание Комличенко в центре поля. - Переигранное добавленное время, назначенный угловой уже после того, как добавленное время вышло и был исполнен "решающий угловой".
С Краснодаром добавили 8 а сыграли 11 это типо тоже плохо?
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Евгений Цыбулин
Ответ Goldstream
Ему есть отчего истерить. В последние минут 15 большинство решений были в пользу Спартака. - Незамеченный опасный штрафной при ударе Мартинса сзади по ногам на линии штрафной - Незамеченное судьей отоваривание Комличенко в центре поля. - Переигранное добавленное время, назначенный угловой уже после того, как добавленное время вышло и был исполнен "решающий угловой".
Просто Левников понял,что бабло уже получил и надо отработать,а у Ростова залетело)Там с Краснодаром,тоже цирк был-нарушение,на игроке быков,Безбород отворачивается и типа,не видел)))
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Гельмут Стой
Левников будет отстранён.
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koshaus
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
После той игры Левникова на несколько месяцев отстранили от РПЛ за помощь Спартаку. Учи матчасть: не так блекло выглядеть будешь.
Болела СМ - это диагноз неадекватности, учи матчасть, не учи...
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Виктор Виктор
Как всегда мясо тянут за уши
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Бухгалтер2021
судья удивил
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Алексеич (Ростов-Дон)
20.07.2019 Карпин уже общался с Левниковым после матча Ростов-Спартак https://m.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EGCJwf_ZNiw&embeds_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo
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Евгений Цыбулин
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
После той игры Левникова на несколько месяцев отстранили от РПЛ за помощь Спартаку. Учи матчасть: не так блекло выглядеть будешь.
Он уже при бабле-его хоть увольняй,заказ выполнил)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ koshaus
Болела СМ - это диагноз неадекватности, учи матчасть, не учи...
Что делать, надо же помогать страждущим🤷‍♂️
+1
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Ярик01
Ответ Павел Бруслик
Ну в чем ??? В том что наших троих сбили с ног в середине поля и всем пофиг???
Да они весь матч от касания валялись как девки, было бы за что свистеть
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Peter Parker
Ответ Aleksandr Danilov
В чем их претензии? Дали добороться, абсолютно верное решение судьи, хоть я и конь
В пальто?
+1
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ne ravnodushen
Ответ 6tspey7tb5
Если я не прав исправьте. Добавляют по празднованию гола и по заменам. Все замены Спартака во втором тайме, гол и празднование Ростова, неужели это все тянуто всего на 3 минуту?))))
Вы правы
+1
0
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Nick Crosier
Онопко выскакивал так,словно хотел пробить двоечку арбитру.
+1
0
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Андрей Корнилов
Ответ Бухгалтер2021
судья удивил
Чем ?! Тем что дал доиграть эпизод?
+12
-11
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Ваге Геворгян
Ответ Ваге Геворгян
Левников это ещё тот спонсор Спартака---Вспоминайте матч первого круга-Краснодар/Спартак-Не удаление СОБОЛЕВА!!! Защитанный первый гол Спартака, Мартинс рукой сыграл на Зобнина.... Удаление Черникова.... И сегодня Не удаление Соболева, Липовый штрафной, защитанный гол Спартака с нарушением правил...
Нарушает правила другой игрок Спартака, активно он мешает игроку Ростова прыгать, и спакойно Соболева прыгает и бьёт по воротам, не мешай игроку Ростова и Соболева вряд ли первым бы сыграл
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Фёдор Кузнецов
Ответ The Dark defener
Так вроде угловые обычно дают доигрывать. Разве нет?
Не всегда
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