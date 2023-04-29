«Вот #####!» Карпин получил красную за споры с судьей после игры «Ростова» со «Спартаком»

Кирилл Левников показал красную карточку Валерию Карпину.

Главный тренер « » по окончании игры 25-го тура Мир против « » (1:1) направился к судье с претензиями. Игроки постарались отвести в сторону, но рефери все же удалил 54-летнего специалиста.

После этого спорить с арбитром начал , член тренерского штаба.

«Вот ##### (блин)!» – воскликнул Карпин, войдя в подтрибунное помещение.

В следующем матче «Ростов» встретится с «Факелом» – это случится 6 мая.

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