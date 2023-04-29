На атмосферу в «Челси» плохо влияет то, что из-за невыхода в ЛЧ зарплаты одних игроков снизятся на 30%, а других – нет

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Рахим Стерлинг Калиду Кулибали деньги Тодд Боули Футбол

Атмосферу в «Челси» портят разные условия снижения зарплат из-за невыхода в Лигу чемпионов.

Зарплаты многих игроков, которые согласовали новые контракты при нынешнем руководстве, упадут на 30% из-за невыхода «Челси» в Лигу чемпионов. Это отрицательно влияет на атмосферу, так как в команде есть футболисты, контракты которых были заключены еще при прежнем руководстве. Новая политика в «Челси» начала действовать уже после трансферов Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, то есть их зарплаты не понизятся.

Один из источников рассказал: «Эта ситуация едва ли помогает достигать гармонии в команде. В «Челси» будут игроки, которые финансово пострадают из-за плохих результатов в этом сезоне, а будут те, на кого это никак не повлияет».

Сообщалось, что зарплаты понизятся у 19 игроков, пришедших в «Челси» при Тодде Боули или продливших контракты при нем.

Некоторые новички «Челси» жалеют, что подписали долгосрочные контракты. Боули отчитывал их при всей команде

В «Челси» очень плохая атмосфера – влияют раздутый состав и желание некоторых уйти летом. Игроки не проводят свободное время вместе

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27 комментариев

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Михо
Даже интересно, чем все это закончится😃
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Los Galácticos
Скоро будет летняя распродажа с 50% скидкой того хлама который феерический Боули накупил на 600 млн.
+13
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Любезный Коссутий
Ответ Михо
Даже интересно, чем все это закончится😃
расформированием клуба и закрытием позорного проекта, сформированного на ворованные в России деньги 👍
+12
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#SharkTeam
Кто-то слишком рьяно Хейтил Пепа, получайте)
+14
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АРХАТ
Снижение зарплат в случае не выхода в ЛЧ это очень логичная тема, стимулирует. Только надо делать всем.
Конечно может быть момент несправедливости если форвард тащил как мог и забил 20 мячей, а ему урезали. Хотя в таких случаях нужно прописывать бонусы за голы.
+6
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Вова Гаврилов
Блестящий управленческий подход Тодда, дает свои плоды. Возможно, он еще не достиг дна в управлении клуба, но все к этому идет
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Doug DeMuro99
Пора запасаться попкорном 😁😁😁
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He11raizer
А они контракт когда подписывали, не думали об этом? Очень странные ситуации в Челси, одна за другой просто. Клуб, который в каждом сезоне до этого претендовал на титулы, не так давно выигрывал ЛЧ, страдает от переизбытка игроков и рискует закончить сезон во 2 десятке.
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Илья Храбров
Как же быстро развалили команду-победителя ЛЧ. Всё таки Абрамович, Грановская, Чех были очень важны для клуба
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андрей кольцов
Пусть скажет, если выиграют все оставшиеся матчи, то не понизит. Тогда мы, может быть, увидим другого Френки как тренера
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Любезный Коссутий
всех недовольных в ссылку - в Страсбург
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Томаш Спенсер
Вижу людей каждый день с 2 машинами, квартирами, в магазинах тележки ломятся от еды и покупок, все новостройки забиты молодыми семьями, все отлично одеты, обуты, все развивается, жизнь кипит 😎 А потом смотрю на миллионы реднеков живущих в трейлерах, на палаточные городки у белого дома, на кучу наркоманов (Ютуб ломится от сотен часов съёмок улиц с бомжатиной упоротой на улицах), гей парады , преподавание культуры трансвеститов в школе, генералов одетых в юбки и колготки и просто в голосину ржу с юЭССэй 🤣🤣🤣
Ты за пределами Москвы выезжал? И доказательства про миллионов бездомных пожалуйста
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Томаш Спенсер
Без Русских и их шикарного, грамотного менеджмента, этого развала следовало ожидать 😎 Амирикянцы даже Гэ7 умудрились профукать, БРИКС обогнали их по ВВП 🤣
А чего Россия при таких ресурсах бедная по сравнению с Америкой? Ну?
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Pb-SE
Ответ He11raizer
А они контракт когда подписывали, не думали об этом? Очень странные ситуации в Челси, одна за другой просто. Клуб, который в каждом сезоне до этого претендовал на титулы, не так давно выигрывал ЛЧ, страдает от переизбытка игроков и рискует закончить сезон во 2 десятке.
Вряд ли условный Мудрик при подписании своего контракта думал про контракт условного Кукарельи. Тут проблема именно в том, что одни равнее других, хотя косячат все.
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Вячеслав Свитюк
Ответ АРХАТ
Снижение зарплат в случае не выхода в ЛЧ это очень логичная тема, стимулирует. Только надо делать всем. Конечно может быть момент несправедливости если форвард тащил как мог и забил 20 мячей, а ему урезали. Хотя в таких случаях нужно прописывать бонусы за голы.
Делать всем. Не только нап может же тащить, а также кипер, защ, центр, да любой, но по причине отсутствия целостности команды может страдать любой выкладывающейся на 110%. А вот в полне логично учитывать баллы по общей статистикк, пробег, сейвы, пасы и тд.
Вывод, проще разать всем.
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Антон Bratishchev
Ответ rigobersong
Считаю игроки должны отправить челси в чемпионшип, Френки верим!:)
Верим
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0rbit
Ответ Томаш Спенсер
Кто то слишком рано начал забывать 1-0 в финале ЛЧ 😆😆😆
ужасный, не справедливый, унылый рандом середняка Тухлого. Не следует его вообще вспоминать. Чисто прокат 21ого века в футболе. Как нейтральный болел говорю.
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Томаш Спенсер
Ответ #SharkTeam
Кто-то слишком рьяно Хейтил Пепа, получайте)
Кто то слишком рано начал забывать 1-0 в финале ЛЧ 😆😆😆
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0rbit
Вообще эта новость звучит как «агенты/юристы купленных зимой игроков признались в собственной профнепригодности и а сами Мадуеке/Эрнандесы/Мудрики в глупости». Они рассчитывали ещё и ЛЧ попасть переходя в середину таблицы, к среднему специалисту, до 2055 года, лол.
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Nik Yeremich
вы просто кеглями в боулинге себя не ощущали, как эти миллионеры
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