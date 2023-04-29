На атмосферу в «Челси» плохо влияет то, что из-за невыхода в ЛЧ зарплаты одних игроков снизятся на 30%, а других – нет
Атмосферу в «Челси» портят разные условия снижения зарплат из-за невыхода в Лигу чемпионов.
Зарплаты многих игроков, которые согласовали новые контракты при нынешнем руководстве, упадут на 30% из-за невыхода «Челси» в Лигу чемпионов. Это отрицательно влияет на атмосферу, так как в команде есть футболисты, контракты которых были заключены еще при прежнем руководстве. Новая политика в «Челси» начала действовать уже после трансферов Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, то есть их зарплаты не понизятся.
Один из источников рассказал: «Эта ситуация едва ли помогает достигать гармонии в команде. В «Челси» будут игроки, которые финансово пострадают из-за плохих результатов в этом сезоне, а будут те, на кого это никак не повлияет».
Сообщалось, что зарплаты понизятся у 19 игроков, пришедших в «Челси» при Тодде Боули или продливших контракты при нем.
Некоторые новички «Челси» жалеют, что подписали долгосрочные контракты. Боули отчитывал их при всей команде
В «Челси» очень плохая атмосфера – влияют раздутый состав и желание некоторых уйти летом. Игроки не проводят свободное время вместе
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Конечно может быть момент несправедливости если форвард тащил как мог и забил 20 мячей, а ему урезали. Хотя в таких случаях нужно прописывать бонусы за голы.
Вывод, проще разать всем.