Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле (The Indian Express)

Теги плавание происшествия Светлана Варганова Водные виды

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле.

Как сообщает The Indian Express, это произошло во время операции Бюро по контролю за наркотиками (NCB) в Гоа. Всего были арестованы три человека – среди них еще один россиянин, который оказался бывшим полицейским.

В ходе операции были изъяты ЛСД, кокаин, метамфетамин и другие запрещенные вещества. Официальный представитель NCB сообщил, что Варганова уже несколько лет живет в Индии и занимается поставками наркотиков для иностранных граждан.

Варганова – серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию, а также чемпионка мира 1982 года.

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21 комментарий

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ГЕНПЛАН
Не стареют душой ветераны))
+43
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Al561
Пора звонить Солу))
+22
-1
+21
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DMBS
Мало кому из российских спортсменов удается выстроить успешный бизнес за границей, Светлана смогла :)
+17
-1
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Андрей Герасимов
Опаньки..Последний раз новости про неё ещё в "Советском Спорте" читал..лет сорок тому,как же время летит.
+12
-1
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Трент Резнор
В Гоа есть вилла с огромным значком Олимпиады 80 на воротах. Я всё думал кому она принадлежит…
+11
-2
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Asanov
вплавь через границу?)
+5
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brace
— Ваша собака пыталась продать мне гер оин прямо под окнами отдела МВД!
— Это афганская борзая!
+6
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imaxim
Ответ Андрей Герасимов
Опаньки..Последний раз новости про неё ещё в "Советском Спорте" читал..лет сорок тому,как же время летит.
Да, в Москве должна была выигрывать она. Проиграла касание Качюшите. Была неожиданность
+4
0
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Данил
Она не в панамке и очках авиаторах при задержании была?
+4
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Андрей Герасимов
Ответ imaxim
Да, в Москве должна была выигрывать она. Проиграла касание Качюшите. Была неожиданность
Помню, смотрел финал вживую,Светлана была фаворитом заплыва.
+3
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Крыс Пол
А могла в Госдуме сидеть
+5
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Адепт Суперлиги
А вот и начало депутатской компании для госдурки)
+2
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Товарищ Наркотик
Светлана Хайзенберг
+1
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d_kdc
Ответ Трент Резнор
В Гоа есть вилла с огромным значком Олимпиады 80 на воротах. Я всё думал кому она принадлежит…
Ага, как из Арамболя ехать в Калангут, где то проезжая Морджим. Тоже обращал внимание и удивлялся, откуда такой реликт далеких дней там)
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Russian Horse
Приплыла))0
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Var Tan
Аахаха вот это уровень 👏😀
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Rene@
Вот и доказательства, что пенсионеры активизировались в криминале)
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honeycutt
ну в Индии не считается)
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Адильхан Абдусаламов
Быстрее,Выше,Сильнее
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Dr. J 24
Пенсии видать не хватало.
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