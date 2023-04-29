Гран-при Азербайджана-2023. Стартовый порядок спринта. Заезд начнется в 16:30

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В 16:30 по московскому времени в Баку стартует первый спринт «Формулы-1» сезона-2023 на Гран-при Азербайджана.

Баку
29 апреля 2023 года
Спринт
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Алекс Албон («Уильямс»)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Оскар Пиастри («Макларен»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Ник де Врис («Альфа Таури»)
 
Старт с пит-лейн
 
Эстебан Окон («Альпин»)
 

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2 комментария

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Иван Алейников
Этот спринт часовой? Или что то поменяли?
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Aleus Marcus
ставлю на то, что Хэм в первых поворотах пройдет Сайнца)
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