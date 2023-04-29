Ферстаппен – Расселлу после контакта в спринте: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»
Макс Ферстаппен в грубой форме высказал неудовольствие борьбой с Джорджем Расселлом.
Ферстаппен и Расселл дошли до контакта на первом круге спринта на Гран-при Азербайджана. После финиша пилот «Ред Булл», чья машина получила повреждения, отчитал коллегу из «Мерседеса».
Джордж сообщил Максу, что он «просто заблокировал колеса» – такое объяснение не понравилось чемпиону.
«Ага, конечно. Но ожидай того же в следующий раз, знаешь! Придурок», – произнес Ферстаппен.
Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень»
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Максик борется за чемпионат Расселл нет так что пусть дальше пугает ежа голой 5 точкой))))
Всяко веселее, чем пресные улыбки и пятюни