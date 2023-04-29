Ферстаппен – Расселлу после контакта в спринте: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл контент Авто

Макс Ферстаппен в грубой форме высказал неудовольствие борьбой с Джорджем Расселлом.

Ферстаппен и Расселл дошли до контакта на первом круге спринта на Гран-при Азербайджана. После финиша пилот «Ред Булл», чья машина получила повреждения, отчитал коллегу из «Мерседеса».

Джордж сообщил Максу, что он «просто заблокировал колеса» – такое объяснение не понравилось чемпиону.

«Ага, конечно. Но ожидай того же в следующий раз, знаешь! Придурок», – произнес Ферстаппен.

Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень»

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41 комментарий

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Grigori86
Ну вот, это уже веселее. А то эта политкорректность утомила.
+47
-2
+45
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Rangawe
Кто-то тут говорил, что Максим повзрослел... ну-ну
+36
-7
+29
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Ононаоно
Ответ Мадина Уйгурова
Наконец-то пилот уровня Шумахера, Ханта, Лауды и других, которые не притворялись розовыми пони за все хорошее против всего плохого, а настоящие . Самый интересный сезон был 2021 со срачем Макса и Льюиса по инициативе первого, надеюсь этот скучный сезон разнообразит Макс снова. Единственный пилот с яйцами
Быдл а нство это не яйца
+38
-13
+25
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Ононаоно
Ответ Мадина Уйгурова
а где тут быдлянство? Рассел наложил в штаны и убежал, а Макс лишь напомнил ему о бумеранга. тебя если кто-то пнет на улице ты промолчишь?
Это не улица, а гонки. Тапок точно также крашит соперников, только в этом сезоне у него самовоз.
+26
-6
+20
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Rangawe
Кто-то тут говорил, что Максим повзрослел... ну-ну
тапку просто напомнили что такое борьба
+24
-6
+18
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Клирик
Ответ Grigori86
Ну вот, это уже веселее. А то эта политкорректность утомила.
И девок верните!))
+18
-1
+17
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Никита Никулин
Ожидай следующего раза − это он угрожает выбить Расселла и улететь самому? Умно!
+19
-3
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Самая быстрая булочка в мире
Как же мерзок Верстапен
+26
-15
+11
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a_chip
Ответ Мадина Уйгурова
а где тут быдлянство? Рассел наложил в штаны и убежал, а Макс лишь напомнил ему о бумеранга. тебя если кто-то пнет на улице ты промолчишь?
Эээ, этому чудаку еще не все бумеранги вернулись. Осторожнее б слова говорил.
+8
0
+8
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ральф шумахер
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Как же мерзок Верстапен
в слове рассел у вас много ошибок
+19
-11
+8
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Aleus Marcus
фанатикам макса посвящается https://www.youtube.com/watch?v=1t2_7wYLOkA&ab_channel=DPFF1
+10
-4
+6
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Le Chan
В очередной раз Максик пропукал старт мерсу и понеслась истерика его счастье что самовоз много везет на прямых.
Максик борется за чемпионат Расселл нет так что пусть дальше пугает ежа голой 5 точкой))))
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saper088
Мерзкий он верстапен
+6
-2
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Mortimer1
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
тапку просто напомнили что такое борьба
Повредить болид другому гонщику и нарушить правила - это не борьба
+19
-15
+4
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Luca di Montezemolo
Мда, ну что сказать, интриги как не было так и нет, спринт скучен, лицемер который выносил других, блокировал и устраивал брейк-тесты опять лицемерит и визжит, и вообще заявляет что с его космовозкой не должны бороться потому что он всё равно легко обгонит потом, убрать бы рб с читерстапенном и чемпионат стал бы гораздо лучше, ну ничего завтра будет очередной дубль от читербулла, никаких визгов и криков, надо будет только тошнить всю гонку чтобы отрыва не было, вон больной на голову чемпион один известный балабольством говорит отрывы не большие оказывается, не как во времена мерсов лол.
+8
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drow elf
Ответ Мадина Уйгурова
Наконец-то пилот уровня Шумахера, Ханта, Лауды и других, которые не притворялись розовыми пони за все хорошее против всего плохого, а настоящие . Самый интересный сезон был 2021 со срачем Макса и Льюиса по инициативе первого, надеюсь этот скучный сезон разнообразит Макс снова. Единственный пилот с яйцами
Бычка - это еще не яйца. Другой вопрос, что остальные вообще плюшевые. Леща бы ему кто-нибудь раз выписал, сразу бы этот яйцевый побежал папке жаловаться.
+2
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Evergreen
Макс сегодня во всей красе был - и по радио ныл в лучших традициях сэра Льюиса, и после спринта быдланить пошел на Жоржика )
Всяко веселее, чем пресные улыбки и пятюни
+3
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a_chip
Пле, ой максим, ой удивил🤦‍♂️ всю жизнь всех расталкивал.
+4
-2
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Мадина Уйгурова
Наконец-то пилот уровня Шумахера, Ханта, Лауды и других, которые не притворялись розовыми пони за все хорошее против всего плохого, а настоящие . Самый интересный сезон был 2021 со срачем Макса и Льюиса по инициативе первого, надеюсь этот скучный сезон разнообразит Макс снова. Единственный пилот с яйцами
+29
-28
+1
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fonar
Ооо, Макс вернулся
+4
-3
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_Nibelungen_
Ответ Aleus Marcus
фанатикам макса посвящается https://www.youtube.com/watch?v=1t2_7wYLOkA&ab_channel=DPFF1
Не увидел ни одного инцидента, где он завез хоть кого-то в стену. А в нескольких эпизодах он был вообще не виноват.
+3
-2
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Paninaro
Учитывая, что голландец - паренёк весьма недалёкий, гонку он изгадит в первую очередь сам себе. Ибо последствия просчитывать не умеет. Жора поумнее.В общем, будет Сильверстоун номер два с голландцем в стене.
+5
-4
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Ева без Адама
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Как же мерзок Верстапен
не нравится, не женись
+10
-9
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MonkeyMeister
Какой же нытик.
+4
-3
+1
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alex1382
Ответ Aleus Marcus
фанатикам макса посвящается https://www.youtube.com/watch?v=1t2_7wYLOkA&ab_channel=DPFF1
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