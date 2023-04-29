Ферстаппен – Расселлу после контакта в спринте: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»

Макс Ферстаппен в грубой форме высказал неудовольствие борьбой с Джорджем Расселлом.

Ферстаппен и Расселл дошли до контакта на первом круге спринта на . После финиша пилот « », чья машина получила повреждения, отчитал коллегу из « ».

сообщил Максу, что он «просто заблокировал колеса» – такое объяснение не понравилось чемпиону.

«Ага, конечно. Но ожидай того же в следующий раз, знаешь! Придурок», – произнес Ферстаппен.

Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram