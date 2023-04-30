«Барса» повторила свой рекорд по сухим матчам за чемпионат – 24. До рекорда Ла Лиги – 2 игры на ноль

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига рекорды Андони Субисаррета Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге, установленный в прошлом веке.

Команда Хави провела 24-й матч без пропущенных голов в этом чемпионате. Сегодня она разгромила «Бетис» (4:0) в 32-м туре.

Лучший результат в истории «блауграны» – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).

Рекорд по числу сухих матчей за сезон Ла Лиги принадлежит «Депортиво». В сезоне-1993/94 клуб провел 26 игр на ноль из 38.

«Осасуна», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта» – оставшиеся соперники «Барселоны» в этом сезоне.

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28 комментариев

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GuruFutbola
Хави конечно маестро, так за год команду воскреснуть + дать на губу анчелотти, Гений)
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Каталонская Шапка
Скорее всего побьют рекорд
+10
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ДЖИН
Ещё 6 игр. Может быть рекорд который никто не побъëт.
+9
-2
+7
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Mister Ghost
Ответ Goofts
Тер Штеген +1 сухарь и войдёт в историю клуба. Сколько надо сухарей, что бы войти в историю Ла лиги 3 или 4?
26 матчей рекорд, 3 матча сыграть на 0 и рекорд будет наш!
+5
0
+5
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Хави конечно маестро, так за год команду воскреснуть + дать на губу анчелотти, Гений)
Еще и играет 15ти летними школьниками, а у кого-то Азар за 160 млн на лавке:))
+8
-3
+5
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Alejandro_27
Можно и на рекорд Челси по пропущенным мячам за сезон 15 замахнуться.
+3
0
+3
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Goofts
Тер Штеген +1 сухарь и войдёт в историю клуба.
Сколько надо сухарей, что бы войти в историю Ла лиги 3 или 4?
+3
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+3
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Bazilic
Если рекорд будет, то лет 50 наверное)
+2
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+2
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Arkadios Avgitidis
Ответ Каталонская Шапка
Скорее всего побьют рекорд
точно побьёт!
всех кулес с победой! титул стал на тур ближе! не расслабляться!
+1
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Рэд Уайт
Ответ Абдул Абакаев
вполне. это рекорд топ 5 чемпионатрв?
рекорд топ 5 чемпионатов у Кальяри 11 мячей,но в то время было 30 туров.Если брать формат в 38 матчей ,то да рекорд у Челси 15
+1
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Абдул Абакаев
Ответ Alejandro_27
Можно и на рекорд Челси по пропущенным мячам за сезон 15 замахнуться.
вполне. это рекорд топ 5 чемпионатрв?
+1
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Рэд Уайт
Ответ жига
А лучший результат в истории Ла лиги у кого?
Депор ,26
+1
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Arkadios Avgitidis
Ответ ДЖИН
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побьёт барса этот рекорд.. надеюсь и верю!
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Виктор Кашшаи
Ответ жига
А лучший результат в истории Ла лиги у кого?
У Депортиво
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jonnysilverhand01
Такой рекламы у пересадки волос ещё не было !
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Виктор Кашшаи
Надеюсь, что Марк побьёт рекорд Депортиво! И войдёт в историю ЛаЛиги!
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Игорь Климов
Отличная статистика, нужно будет до конца сезона её ещё улучшить!
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Владимир Владимирович
Ответ Каталонская Шапка
Скорее всего побьют рекорд
Да что ты )
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Игорь Климов
Ответ Каталонская Шапка
Скорее всего побьют рекорд
Тоже в это верю!
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GuruFutbola
Ответ Женёк Кропухинский
Дал так дал, калекам из Манчестера в ЛЕ проиграть. В Ла Лиге молодец, конечно, но рановато его маэстро называть, я так думаю.
Резервом проиграть не страшно
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Under
Ответ ДЖИН
Ещё 6 игр. Может быть рекорд который никто не побъëт.
все рекорды рано или поздно побьют
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Виктор Кашшаи
Ответ жига
А лучший результат в истории Ла лиги у кого?
26
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Tristan...
При Кумане такой херни не было
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ДЖИН
Ответ жига
А лучший результат в истории Ла лиги у кого?
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Виктор Кашшаи
Тер Штегену удачи!
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