«Барса» повторила свой рекорд по сухим матчам за чемпионат – 24. До рекорда Ла Лиги – 2 игры на ноль

«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге, установленный в прошлом веке.

Команда Хави провела 24-й матч без пропущенных голов в этом чемпионате. Сегодня она разгромила « » (4:0) в 32-м туре.

Лучший результат в истории «блауграны» – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был ).

Рекорд по числу сухих матчей за сезон Ла Лиги принадлежит «Депортиво». В сезоне-1993/94 клуб провел 26 игр на ноль из 38.

«Осасуна», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта» – оставшиеся соперники «Барселоны» в этом сезоне.

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