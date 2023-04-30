«Барса» повторила свой рекорд по сухим матчам за чемпионат – 24. До рекорда Ла Лиги – 2 игры на ноль
«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге, установленный в прошлом веке.
Команда Хави провела 24-й матч без пропущенных голов в этом чемпионате. Сегодня она разгромила «Бетис» (4:0) в 32-м туре.
Лучший результат в истории «блауграны» – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).
Рекорд по числу сухих матчей за сезон Ла Лиги принадлежит «Депортиво». В сезоне-1993/94 клуб провел 26 игр на ноль из 38.
«Осасуна», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта» – оставшиеся соперники «Барселоны» в этом сезоне.
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Сколько надо сухарей, что бы войти в историю Ла лиги 3 или 4?
всех кулес с победой! титул стал на тур ближе! не расслабляться!