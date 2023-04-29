Месси примет предложение от «Барсы» сразу, если оно поступит. Деньги ему не важны, он просто хочет вернуться

Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону» вне зависимости от размера зарплаты.

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, нападающий спокоен по поводу будущего. Месси ждет предложения от «Барселоны».

Несколько дней назад каталонцы представили Ла Лиге экономический план, который позволит клубу выполнить требования финансового фэйр-плей. Если лига отклонит его, « » подготовит еще один проект.

Как только Ла Лига одобрит план «Барсы», клуб сделает официальное предложение о контракте. Лео сразу примет его, так как размер зарплаты не имеет для него значения. Он просто хочет вновь сыграть за «Барселону».

Если Ла Лига так и не одобрит экономический план «Барселоны», то у Месси будет предложение о продлении контракта от «ПСЖ». Кроме того, клуб из Саудовской Аравии сообщил Лео, что готов предложить ему еще более крупную зарплату, чем ранее, но на данный момент игрок хочет остаться в Европе.

В этом сезоне на счету 35-летнего футболиста 20 голов и 19 результативных передач в 36 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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