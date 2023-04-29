Месси примет предложение от «Барсы» сразу, если оно поступит. Деньги ему не важны, он просто хочет вернуться

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону» вне зависимости от размера зарплаты.

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, нападающий спокоен по поводу будущего. Месси ждет предложения от «Барселоны».

Несколько дней назад каталонцы представили Ла Лиге экономический план, который позволит клубу выполнить требования финансового фэйр-плей. Если лига отклонит его, «Барселона» подготовит еще один проект.

Как только Ла Лига одобрит план «Барсы», клуб сделает Месси официальное предложение о контракте. Лео сразу примет его, так как размер зарплаты не имеет для него значения. Он просто хочет вновь сыграть за «Барселону».

Если Ла Лига так и не одобрит экономический план «Барселоны», то у Месси будет предложение о продлении контракта от «ПСЖ». Кроме того, клуб из Саудовской Аравии сообщил Лео, что готов предложить ему еще более крупную зарплату, чем ранее, но на данный момент игрок хочет остаться в Европе.

В этом сезоне на счету 35-летнего футболиста 20 голов и 19 результативных передач в 36 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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85 комментариев

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deadjoker
Ему не важно сколько он получать будет 100 или 120 млн.
+73
-18
+55
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Destro7451
Ответ Муслим Атангулов
пусть как Алвес и Обамеянг сделает
сядет?
+56
-4
+52
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Flavius
Ответ Cruel Snake
Минимум 150 человек (работники клубного ТВ) были не согласны с его возвращением. В прямом смысле слова на жертвы приходится идти что-бы он вернулся
Из 10 миллиардов
+26
-12
+14
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Кирилл
Ответ Arthurino
AS и Marca: Месси вернётся, если лидеры команды согласиться урезать зарплаты и Барса предаст игроков на 150 млн. Фанаты бчк: оооо нет это все ложь, такого быть не может, эти газеты всегда врут!1!1!!! Журналист TyC Sport: Месси вернётся и будет играть за бородинский хлеб Фанаты бчк: ооо это чистая правда, наш король такой скромный, Лапорта лучший!!!1!1!1
Вы как-то «играете фактами».

Барселоне в принципе нужно урезать зарплаты и продавать игроков на 150 млн и не важно ради кого: Месси, Иньиго Мартинеса, Гюндогана или любого другого игрока.

Потому что этого требует ФФП в Ла Лиге, а не Месси себе на зарплату.
+16
-6
+10
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BZB
В США лига готова скинуться чтобы в ней играл Месси, а здесь самодура Тебаса не могут удовлетворить.
+12
-2
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Nathan De Stavr
Если подписывать, то на два года. Он должен закончить на переполненном Камп Ноу
+15
-8
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Cruel Snake
Минимум 150 человек (работники клубного ТВ) были не согласны с его возвращением. В прямом смысле слова на жертвы приходится идти что-бы он вернулся
+36
-31
+5
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Russ Ivan
Так и надо завершать великую карьеру - дома за символическую плату, а не в песках у арабов за золотые горы...
+7
-3
+4
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Cops noob pley
Ответ Cruel Snake
Минимум 150 человек (работники клубного ТВ) были не согласны с его возвращением. В прямом смысле слова на жертвы приходится идти что-бы он вернулся
кто?
+7
-3
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wasbornin1987
Лёня, домоооой!
+6
-2
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Алексей Ненахов
Месси будет играть за еду , скромные 15 млн
+5
-3
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LIBerly
Лев должен вернуться в свой прайд!
+5
-3
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Муслим Атангулов
пусть как Алвес и Обамеянг сделает
+10
-8
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Caterina
Ответ Syndycate
"Деньги ему не важны" АХАХАХАХАХАХАХА УХАХАХАХАХАХАХАХ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
Смех без причины....(с)
+3
-1
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Бускетс это позиция
Ответ Cruel Snake
Минимум 150 человек (работники клубного ТВ) были не согласны с его возвращением. В прямом смысле слова на жертвы приходится идти что-бы он вернулся
А это делается только ради Месси как это пытаются выставить или просто ради того чтобы осуществить какие-либо трансферы летом не хочешь уточнить?
Даже если бы Месси сказал бы Барсе нет с самого начала, это случилось бы, так как клубное ТВ не особо прибыльное
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Экспертное мнение
Ответ Александр Бялт
профессионализм вышел
Не знаю как остальные, но я сразу всем сказал, что ПСЖ для Месси тренировочная база перед ЧМ, пока все ржали над его никому ненужной статой)) Я оказался прав.
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Val Smith
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Ему также не важно в баксах или в евро
Скорее в похлопываниях по плечу и обещаниях потом компенсировать.
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Parce
Ответ deadjoker
Ему не важно сколько он получать будет 100 или 120 млн.
Как там Челси?
+1
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Брулин
Месси давно уже сидит на чемоданах и ждёт предложение Барсы.
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Eden Hazard
Ответ Экспертное мнение
Ну ты сравнил. ПСЖ - это работа. Барса - это дом.
👍
Пока не вынес все из дома, работать не пошел😂
+3
-2
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Caterina
Ответ Александр Бялт
именно потому, что деньги для него не важны, он требует повышение зп у ПСЖ )))
Так то ПСЖ, а то Барса. Он за ПСЖ не хочет играть, разве что накрайняк и за хорошие бабки.
+1
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Tishmul Tishmulov
Ответ Cops noob pley
кто?
Perez, Редакторы Marca, и глоры реала
+11
-10
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Muhammad Juraev
Ответ Eden Hazard
Зато не пойми кому из не пойми откуда сразу поверили как самому себе)
Ахахахаха
Фанатики сливочных переживают за Барселону 🤣🤣
Да вам то что вернётся он или нет клоуны)
Никто ничего не пишет и только у сливоглоров и фруктовых 🔥 от этих новостей 🤣🤣🤣🤣
+5
-4
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Миронов Дмитрий
❤️
+9
-8
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Caterina
Ответ Ростов-на-Дону
Если Леониду деньги не важны, зачем бежал из Каталонии? Мог бы оформить новый контракт в пересчёте на рубли в 50 тыщщ и остаться?!
Бежал??)) Хоть какую-то инфу нагуглить можно, прежде чем судить?
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