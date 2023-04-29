Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки
Акцию протеста против повышения пенсионного возраста на финале Кубка Франции запретили.
Полиция Парижа объявила, что решением Лорана Нуньеса, государственного секретаря при министре внутренних дел Франции, проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка страны между «Тулузой» и «Нантом» запрещено.
Фанаты планировали продемонстрировать красные карточки президенту страны Эммануэлю Макрону, который посетит игру. Также организаторы акции протеста планировали выдать фанатам свистки – это полиция тоже запретила.
Кроме того, AFP сообщает, что впервые за время своего президентства Макрон не выйдет на газон, чтобы поприветствовать финалистов Кубка Франции.
В середине апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции. Реформа повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году.
«Тулуза» сыграет с «Нантом» в финале Кубка Франции на «Стад де Франс». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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https://habr.com/ru/articles/423211/
оппозиция не к стране, а к режиму, лол.