Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция Кубок Франции болельщики стад де Франс Политика Эммануэль Макрон Футбол

Акцию протеста против повышения пенсионного возраста на финале Кубка Франции запретили.

Полиция Парижа объявила, что решением Лорана Нуньеса, государственного секретаря при министре внутренних дел Франции, проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка страны между «Тулузой» и «Нантом» запрещено.

Фанаты планировали продемонстрировать красные карточки президенту страны Эммануэлю Макрону, который посетит игру. Также организаторы акции протеста планировали выдать фанатам свистки – это полиция тоже запретила.

Кроме того, AFP сообщает, что впервые за время своего президентства Макрон не выйдет на газон, чтобы поприветствовать финалистов Кубка Франции.

В середине апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции. Реформа повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году.

«Тулуза» сыграет с «Нантом» в финале Кубка Франции на «Стад де Франс». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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90 комментариев

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Андрей Андреев
Кровавый режим затыкает рот своим противникам.Вот к чему приводит несменяемость власти.
+93
-20
+73
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Андрей Андреев
Кровавый режим затыкает рот своим противникам.Вот к чему приводит несменяемость власти.
особо наслаждение вызывает видео с погромами и развалом спецназавцами толпы. Когда у нас это происходит все об этом говорят, а как у них то: "ну че вы ребят, это нормально! Это ж беспорядки!"
+59
-16
+43
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Ответ Михаил Михайлов
Кстати это правда, что полицейские дубинки на западе такие мягкие и демократические, что когда ими бьют протестующих, то считай что делают бесплатный массаж? а правда что слезоточивый газ там пахнет свободой?)
А ещё французы специально устраивают протесты, чтобы их нахаляву помыли из водометов )
+44
-6
+38
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Михаил Михайлов
Кстати это правда, что полицейские дубинки на западе такие мягкие и демократические, что когда ими бьют протестующих, то считай что делают бесплатный массаж? а правда что слезоточивый газ там пахнет свободой?)
+58
-24
+34
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Михаил Михайлов
что-то не вижу возмущения от местных псевдоли6ералов от диктаторского режима макрона! наверное это опять то самое другое)
+63
-38
+25
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инок
Французские болелы освистают Макрона на стадионе.
К гадалке не ходи.
+20
-1
+19
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Max Zhomkov
что за бугром уроды, что у нас. Одно и то же, только с разной полярностью. Напомню, у нас увеличение пенсионного возраста одобрили "под шумок" на фоне старта чемпионата мира 2018
+20
-2
+18
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Togliattinec
Ответ Михаил Михайлов
что-то не вижу возмущения от местных псевдоли6ералов от диктаторского режима макрона! наверное это опять то самое другое)
Дата регистрации: 19 апреля)
+30
-14
+16
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Artuom Batishev
Ответ Любезный Коссутий
лол, ты ставишь знак равенства на запрет на свистки на футболе, в одной стране, и и полное искоренение оппозиции (где ла лайки сажают в тюрьму), в другой? ты всегда такой #####, или только по субботам?
За лайки? Кого? Извините, просто чёт не слышал такого...
+23
-14
+9
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Владимир
Из моих источников у подъезда, стало известно, что те кто посмел заикнуться об отмене реформы, или отстранении ’вечного’, несменяемого, дряхлого, живущего в веке наполеоновских войн, макрона, или свозят в бастилию и сажают на бутылку вдовы клико, или в подвалы их жилых домов завозят мешки с полусладким из бордо, типа для учений
+9
-1
+8
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Raindrop Drop Top
Это демократичные подавления, не путать с нашими кровавыми 🤣
+9
-2
+7
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Jhon Jhon
Ответ D-eisler@yandex.ru
особо наслаждение вызывает видео с погромами и развалом спецназавцами толпы. Когда у нас это происходит все об этом говорят, а как у них то: "ну че вы ребят, это нормально! Это ж беспорядки!"
А у нас тоже громят магазины, жгут машины, толпой кидаются на полицейских и ТД? Просто если сравнивать действие полиции, то пишите полностью, а то как будто новости с первого канала прочитал...
+17
-10
+7
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Колбаскер тут
Фуру этодругина привез вам
+7
-1
+6
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Destro7451
это другое!
+12
-7
+5
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Михаил Михайлов
Ответ Log in
А ещё французы специально устраивают протесты, чтобы их нахаляву помыли из водометов )
точно! они экономят воду!!!)
+10
-5
+5
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Grishgeorgov
Ответ D-eisler@yandex.ru
особо наслаждение вызывает видео с погромами и развалом спецназавцами толпы. Когда у нас это происходит все об этом говорят, а как у них то: "ну че вы ребят, это нормально! Это ж беспорядки!"
Так у них реально разгоняют беспорядки. У нас возмущаются, потому что омон разгоняет со звериной жестокостью просто собрания людей
+12
-8
+4
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ConorNite
Он уже дискредитировал себя по полной программе. Позорное правительство во Франции. Хотя, а где оно достойное ?..
+8
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Павел Мельников
Так своего президента не уважать - дикари, что тут скажешь... Еще и против пенсионных реформ что-то имеют.
+7
-4
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Михаил Михайлов
где правозащитные организации? где international human rights? где в конце концов госдеп сша? почему во франции подавляется свобода и демократия? и это в центре европы! не пора ли исключить францию из ес и нато, ввести санкции, а еще лучше провести операцию "буря в ильдефрансе", чтобы освободить французов от ополоумевшего диктатора-геронтофила?)))
+7
-4
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Гамарджоба Генацвале
Свобода снова
+9
-6
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Любезный Коссутий
Ответ Михаил Михайлов
В России никого не сажали за лайки, хватит уже чушь эту тиражировать. "оппозиция" к собственной стране - это предательство!
че ты врешь-то?))

"282 УК РФ
За лайки и репосты часто вменяется статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (до 5 лет тюремного заключения). Администрация «Вконтакте» помогает устанавливать личности пользователей даже без документально подтверждённого запроса правоохранительных органов."
https://habr.com/ru/articles/423211/

оппозиция не к стране, а к режиму, лол.
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Stas Zaitsev
Ответ Togliattinec
Дата регистрации: 19 апреля)
у него ещё и с фантазией проблемы.. с никами уже не запаривается
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gukmamop
Ответ Любезный Коссутий
лол, ты ставишь знак равенства на запрет на свистки на футболе, в одной стране, и и полное искоренение оппозиции (где ла лайки сажают в тюрьму), в другой? ты всегда такой #####, или только по субботам?
пруфов про тюрьму за лайки конечно не будет?
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Vitto
Ответ Фан Рубина
Кому-то в мире вообще удалось хотя бы отыграть назад повышение пенсионного возраста, не говоря уже о понижении? Я такой информации не нашёл.
Польща снижала, но не под давлением улицы. Да и у них (другим правительством был задрат возраст)
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Владимир
А у них ещё нехров линчують. Вот
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