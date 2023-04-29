Свист в адрес Макрона на финале Кубка Франции не будут глушить в ТВ-трансляции: «Обеспечим наилучшее освещение матча»

Телекомпания France Télévisions исключила цензурирование событий на финале Кубка Франции.

Во время игры «Тулузы» с «Нантом» часть зрителей проведет акцию против повышения пенсионного возраста. Для этого у «Стад де Франс» посетителям стадиона раздавали свистки, а также красные карточки – их собираются показать президенту Эммануэлю Макрону.

Профсоюзы выражали опасения по поводу того, что в ходе ТВ-трансляции свист в адрес главы государства может быть заглушен.

«France Télévisions заявляет, что выполнит свою работу и обеспечит наилучшее освещение финала Кубка Франции – максимально соответствующее действительности и верное происходящему на стадионе», – сообщили AFP в компании.

Суд разрешил акцию против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Фанаты получают красные карточки у стадиона – их покажут Макрону

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