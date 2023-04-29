Свист в адрес Макрона на финале Кубка Франции не будут глушить в ТВ-трансляции: «Обеспечим наилучшее освещение матча»
Телекомпания France Télévisions исключила цензурирование событий на финале Кубка Франции.
Во время игры «Тулузы» с «Нантом» часть зрителей проведет акцию против повышения пенсионного возраста. Для этого у «Стад де Франс» посетителям стадиона раздавали свистки, а также красные карточки – их собираются показать президенту Эммануэлю Макрону.
Профсоюзы выражали опасения по поводу того, что в ходе ТВ-трансляции свист в адрес главы государства может быть заглушен.
«France Télévisions заявляет, что выполнит свою работу и обеспечит наилучшее освещение финала Кубка Франции – максимально соответствующее действительности и верное происходящему на стадионе», – сообщили AFP в компании.
Суд разрешил акцию против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Фанаты получают красные карточки у стадиона – их покажут Макрону
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Правильно нам говорили :
Чем в Париже - хуже нет !
https://www.sports.ru/football/1115094890-policziya-zapretila-akcziyu-protesta-protiv-povysheniya-pensionnogo-vo.html
Или просто заставят просить прощения,после того как ОМОН взломает двери?
Логичнее было бы чуть понизить пенсионный возраст в РФ и чуть повысить во Франции.