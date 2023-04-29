Свист в адрес Макрона на финале Кубка Франции не будут глушить в ТВ-трансляции: «Обеспечим наилучшее освещение матча»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция Кубок Франции телевидение болельщики стад де Франс Политика Эммануэль Макрон Футбол

Телекомпания France Télévisions исключила цензурирование событий на финале Кубка Франции.

Во время игры «Тулузы» с «Нантом» часть зрителей проведет акцию против повышения пенсионного возраста. Для этого у «Стад де Франс» посетителям стадиона раздавали свистки, а также красные карточки – их собираются показать президенту Эммануэлю Макрону.

Профсоюзы выражали опасения по поводу того, что в ходе ТВ-трансляции свист в адрес главы государства может быть заглушен.

«France Télévisions заявляет, что выполнит свою работу и обеспечит наилучшее освещение финала Кубка Франции – максимально соответствующее действительности и верное происходящему на стадионе», – сообщили AFP в компании.

Суд разрешил акцию против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Фанаты получают красные карточки у стадиона – их покажут Макрону

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Вот в чем отличие авторитарной Франции от демократической России
+103
-19
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Ответ f0mk4
А представляете такое в России?
Сложно бункер перенести на стадион бгг.
+62
-7
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
holdenkolfielddd
Нескрепно 👎
+47
-7
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ igls54
Вот в чем отличие авторитарной Франции от демократической России
Никакого почтения к руководству …
Правильно нам говорили :
Чем в Париже - хуже нет !
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
А теперь перейдите на утреннюю новость и почитайте комментарии. При чем большинство аккаунтов вообще впервые вижу ))

https://www.sports.ru/football/1115094890-policziya-zapretila-akcziyu-protesta-protiv-povysheniya-pensionnogo-vo.html
+32
-6
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Макрон поступил не по канонам. Сначала нужно было пообещать, что не будет повышать пенсионный возраст.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Блуждающий странник
А теперь перейдите на утреннюю новость и почитайте комментарии. При чем большинство аккаунтов вообще впервые вижу )) https://www.sports.ru/football/1115094890-policziya-zapretila-akcziyu-protesta-protiv-povysheniya-pensionnogo-vo.html
Так, а чему ты удивляешься, давно уже понятно, кто курирует портал после ухода Дудя. Советую обратить внимание на новости из соседней страны в понедельник, на фабрике троллей походу в этот день недели - день спортса. По Франции, люди различие протестов не понимают, одно дело когда жгут машины и громят все что видят, как там, а другое дело, когда люди просто идут и митингуют на Сахарова, если у нас так же как там было, то сразу же бы ввели армейский подразделения и открыли огонь на поражение.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0mk4
А представляете такое в России?
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Ответ f0mk4
А представляете такое в России?
На мма или боксе однажды его(понял про кого я) освистали.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Терюшков, что скажешь ? Ты где ? Как дела ?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Вы что, хотите как во Франции?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eduard Rastryopin
По законам Франции это экстремизм или терроризм?
Или просто заставят просить прощения,после того как ОМОН взломает двери?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
Ответ igls54
Вот в чем отличие авторитарной Франции от демократической России
Мы не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж...?(с)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Мне кажется странным, что в стране где люди в среднем 82 года живут, выходят на пенсию в 62. В РФ люди живут до 70, а в пенсию выходят также в 62.

Логичнее было бы чуть понизить пенсионный возраст в РФ и чуть повысить во Франции.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Они свистели Монсону🤣
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ Алексей Сигаев
Прекрасная Франция прошлого, Франция Дюма, Паскаля, Лавуазье и де Голля уничтожена. Теперь вместо них негры и либералы.
Какой благоглупостный комментарий
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
circassian*
Завтра местный Сововьев будет нести чушь про то, чтотна самом деле свистели в адрес вратаря сборной Дании?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аталанта расправила плечи
Было бы в России много желающих «посвистеть» и к их мнению тоже бы прислушивались. Толпа населяющая эту территорию полностью разделяет ценности Кремля.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Макрон клерк. Человек без лица. Фигура, которую всегда подставят под удар и обструкции. Своеобразный клапан, для спуска напряжения. Ну в Европе сейчас много таких «лидеров». Кукловоды ушли в тень🤷‍♂️
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diyas
Только не говорите что это демократия,демократия это власть народа.свистите сколько влезет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ AmanEsen
Мне кажется странным, что в стране где люди в среднем 82 года живут, выходят на пенсию в 62. В РФ люди живут до 70, а в пенсию выходят также в 62. Логичнее было бы чуть понизить пенсионный возраст в РФ и чуть повысить во Франции.
Дело в том, что пенсионеров там и там всё больше. А работающего населения меньше. И власти не хотят его содержать. Суть у этих процессов одна. Стороны друг друга стоят.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lacrosse-style goal
Но-но, непорядок. Сначала просто ты свистел, потом Макрон-хубло запел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ну это же не писать негатив про арабов и ЛГБТ, значит можно :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ларсон
Ответ SergLuga
Требовали сердца перемен уже. Только хуже стало. Видать не жили в 90ые
а перемены могут быть только в худшую сторону? Или Путин, или все будут долбится под хвост?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svyt
Ответ Алексей Сигаев
Прекрасная Франция прошлого, Франция Дюма, Паскаля, Лавуазье и де Голля уничтожена. Теперь вместо них негры и либералы.
и президенты любители матюрок..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий