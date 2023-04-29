«Ростов» выложил видео о судействе матча со «Спартаком», опубликовав эпизод из концовки: «Вспомним, как «тянут из-за Карпина»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Кирилл Левников Футбол

«Ростов» выложил видео, намекающее на плохую работу рефери в матче со «Спартаком».

Команды сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Красно-белые сравняли счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин выразили недовольство работой судьи Кирилла Левникова.

«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. А еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина».

А еще давайте вспомним: когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?» – сказано в сообщении в телеграм-канале «Ростова».

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60 комментариев

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Илья Богданов
После этого матча ощущение, что пока все тренируются играть в футбол, оттачивают комбинации и прочее, Карпин отладил какой-то совершенно базовый механизм, а все остальное время разбирает, где и как лучше нырнуть и сделать более жалобные глаза, глядя на судью.
Плечо в плечо отлететь от щуплого Зиньковского, будто тебя Холанд отоварил - это прям прикол. Молчу уж про Комличенко, который чувствуя контакт за штрафной, всегда доковыляет кое-как в штрафную(хотя вопрос - "как?", если его так уж прям сбили), и уже там упадет, будто ему ногу оторвали
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Никита Самарин
Что касается углового в переигранное время, то это довольно частая ситуация, особенно если в само доп время были остановки.
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rigobersong
А что они этим видео показали, что нормально мяч против прессинга не могут держать и пуляют его куда подальше от ворот:))
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riverman1980
Клоуны, побившие рекорды по пробитым пенальти, устроили истерику из-за возможного фола в центре поля и подачи углового в дополнительное время ))
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Pelerin
И что? Девочки считают, что там нарушения?
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А я ясные дни оставляю себе
Впервые наверное отсмотрел полный матч с участием Комличенко в этом сезоне. Это какой-то абсурд. Цель свалиться в штрафной, добежав до неё.
+19
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Neromog
Понеслось нытье с берегов Дона
+16
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+10
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Алексей Ненахов
Боже не позорились бы , вот хоть очень хорошо к Ростову отношусь , ну ребят таких красочных падений даже МХАТ не видел… и ребят ну ничья была справедлива
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lemming
Ответ Хохломон
Я одного не понимаю:как можно было судью из Санкт-Петербурга назначать на матч прямых конкурентов Зенита? Вот и вышла такая удобная ничейка для Питера... Маразм
АХАХАХА Прямых конкурентов Зенита)) Чем можно было так упороться борщом или семками?
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luu
А что Ростов выложил, когда Комличенко два года назад бортанул Ракицкого в спину по-хоккейному и забил?
+9
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RAMIK
Если это нарушения, то минусуйте меня массово! По мне судья сегодня чудил в обе стороны,но точно не в концовка. Игроки Ростова всегда падают, когда есть возможность, думаю все клубы уже это поняли.
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SuperStarrrr
Приятно видеть как Карпин становится тренером, а Лангович, Миронов, Мелехин - плоды его работы)
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Kiruga
Лучше бы спросили с чела, который сделал первый угловой, выбив мяч, находясь в полнейшем одиночестве. Не подсказали или сам тупанул, это уже другой вопрос
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lordblack
Вообще ничего нет криминального. Обычная силовая борьба, плечо в плечо.
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sergspartak
И что? оба столкнулись, оба не добрались до мяча, оба виноваты, чего свистеть то?
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fil_spb
Пфф, и что? Зиньковский чисто сыграл в плечо. У Маслова можно было бы поискать блокировку, но во-первых, Ростов после этого момента дважды успел мячом повладеть и играя на отбой тут же потерять. А во-вторых, я вспоминаю эпизод Ракицкий/Комличенко, где Комличенко гораздо более акцентированно сыграл в тело невладеющего мячом соперника и реакцию Ростова, когда они Комличенко дружно оправдывали и голу радовались. Так что по ростовским же понятиям Маслов сыграл чисто.
А вот нытье Ростова откровенно стыдное
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большой ДЕН
Пусть лучше они видели выложат, как они человека с череп но-мозговой травмой весь матч в раздевалке мурыжили. Вместо того, чтобы на скорой помощи в травматологию отвести
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Sodad
Ростов сам себя хоронит таким видео. Если не видя эти кадры болельщики еще могли думать, что Спартак тянули, то увидев это вопросы возникают к Ростову.
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Удар Кержакова
Ответ Pelerin
И что? Девочки считают, что там нарушения?
Согласен, непонятно почему судья свистнул фол в последнем эпизоде.
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Kent88
Все понимают, что если бы данным образом трактовали эпизоды против спартака, то красно-белые уже бы с чемпионата снялись.
+5
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nCuXpalata13
Ростов не хочет посчитать количество фолов на жёлтую у Мелёхина?
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Спартак-лучшая команда России
Клоуны
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gleb_k
Ну фол тут скорее был чем нет. Но блин, это в центре поля, а подаётся как будто чистый пеналь и 3 красных нужно было дать..
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Juri Kurganov
Ответ Илья Богданов
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закрыт по беспределу
Ответ Kiruga
Лучше бы спросили с чела, который сделал первый угловой, выбив мяч, находясь в полнейшем одиночестве. Не подсказали или сам тупанул, это уже другой вопрос
Не подсказали по ходу
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