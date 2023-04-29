«Ростов» выложил видео о судействе матча со «Спартаком», опубликовав эпизод из концовки: «Вспомним, как «тянут из-за Карпина»

«Ростов» выложил видео, намекающее на плохую работу рефери в матче со «Спартаком».

Команды сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир . Красно-белые сравняли счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

После игры главный тренер «Ростова» и спортивный директор Алексей Рыскин выразили недовольство работой судьи .

«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. А еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина».

А еще давайте вспомним: когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?» – сказано в сообщении в телеграм-канале « ».

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