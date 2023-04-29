14-я партия Непомнящего и Лижэня продолжалась 6,5 часов и стала самой долгой в матче. Шахматисты согласились на ничью после 90-го хода

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли самую долгую партию в текущем матче за шахматную корону.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры согласились на ничью в 14-й партии. Она продолжалась шесть с половиной часов – за это время шахматисты сделали 90 ходов.

Эта игра стала последней с классическим контролем времени, общий счет матча остался равным – 7:7. Завтра Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк.

Рекорд по максимальной продолжительности партии в матчах на первенство мира принадлежит Непомнящему и Магнусу Карлсену. В 2021 году норвежец выиграл после 136-го хода.

10 комментариев

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Анатолий Дегтярёв
Ян ну как так?!! Опять все преимущество профукал...
+13
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+13
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jonnysilverhand01
Эпическая битва … удачи обоим, а победит пусть россиянин
+10
-3
+7
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Иван Алейников
А когда конец сего поединка?
+2
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+2
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Иван Алейников
А когда конец сего поединка?
"В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы."
+2
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закрыт по беспределу
Достойны друг друга
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Ноно Гомес
Был же шанс у Яна....
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Real_v_dushe
Дин играл с риском и выдержал защиту образцово. Я думаю, что эта партия ему в плюс, потому что он явно вымотал Непомнящего перед завтрашним тай-брейком. Надо понимать, что у Дина нет проблем с не классическим партиями, вот с классическим у него проблемы во время Ковида и после него были, а в рапид он даже Карлсена обыгрывать в состоянии.
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sportnsk
Я лишь смотрел партию, а не участвовал в ней. При этом периодически отвлекаясь и то к началу седьмого часа был выжат как лимон. Голова отказывалась соображать и просчитывать даже простые варианты, как же уважаемые гроссмейстеры то после такого? А ведь им уже завтра играть, при том завтра решится все! Где силы на восстановление и подготовку брать?
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Real_v_dushe
Ответ Иван Алейников
А когда конец сего поединка?
Завтра
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asusp527
Ответ sportnsk
Я лишь смотрел партию, а не участвовал в ней. При этом периодически отвлекаясь и то к началу седьмого часа был выжат как лимон. Голова отказывалась соображать и просчитывать даже простые варианты, как же уважаемые гроссмейстеры то после такого? А ведь им уже завтра играть, при том завтра решится все! Где силы на восстановление и подготовку брать?
А это к физической форме вопрос.
Ян после длинной партии с Карлсеном не смог восстановиться...
А сейчас же все партии уже отыграл, в отличие от прошлого матча, усталость накопилась...
Надо было раньше об этом думать, сейчас уже только по принципу "господи, пронеси"...
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