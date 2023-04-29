14-я партия Непомнящего и Лижэня продолжалась 6,5 часов и стала самой долгой в матче. Шахматисты согласились на ничью после 90-го хода
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли самую долгую партию в текущем матче за шахматную корону.
Сегодня российский и китайский гроссмейстеры согласились на ничью в 14-й партии. Она продолжалась шесть с половиной часов – за это время шахматисты сделали 90 ходов.
Эта игра стала последней с классическим контролем времени, общий счет матча остался равным – 7:7. Завтра Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк.
Рекорд по максимальной продолжительности партии в матчах на первенство мира принадлежит Непомнящему и Магнусу Карлсену. В 2021 году норвежец выиграл после 136-го хода.
Ян после длинной партии с Карлсеном не смог восстановиться...
А сейчас же все партии уже отыграл, в отличие от прошлого матча, усталость накопилась...
Надо было раньше об этом думать, сейчас уже только по принципу "господи, пронеси"...