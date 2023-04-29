Кожевников о «Матч ТВ»: «С гордостью говорят, что с 7-го матча финала КХЛ не переключатся на футбол в исполнении темнокожих ребят и наших лесорубов. Хоккей – как пасынок, к плей-офф МХЛ ноль внимания»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Харламов премьер-лига Россия Валерий Харламов КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Чайка Александр Кожевников Кубок Харламова Матч ТВ Данила Козловский Хоккей

Александр Кожевников недоволен освещением хоккея на канале «Матч ТВ».

– Все-таки забавный у нас в стране главный спортивный телеканал. С гордостью говорит о  том, что сегодня покажет весь седьмой матч финала Кубка Гагарина – и сколько бы овертаймов там ни было, на чемпионат России в исполнении темнокожих ребят и наших лесорубов не переключится. В отличие от предыдущих игр финальной серии. Как говорится, и на том спасибо.

Меня вообще удивляет, как КХЛ допускает такое отношение к себе со стороны телевизионщиков «Матч ТВ». Второй матч финала они вообще не показали, а все остальные в случае овертаймов собирались прерывать. Большого скандала не состоялось только потому, что дополнительного времени в серии «Ак Барса» и ЦСКА пока не было.

– Как объясните такое отношение к хоккею?

– Подозреваю, что у КХЛ – не высокие рейтинги. Никак иначе такое пренебрежение со стороны ТВ не объяснить.

Но тут прежде всего проблема именно качества освещения хоккея. Футбол раскручивается с утра до вечера, а наша игра на ТВ – как пасынок. Казалось бы, совсем недавно получили отличный сюжет – в великолепной финальной серии МХЛ «Чайка» при переполненных трибунах берет Кубок Харламова, его вручают сыну Валерия – главе нижегородской хоккейной системы Александру Харламову.

Сделайте из этой истории «конфетку», пусть даже обиженный гражданин Козловский на церемонию так и не явился! Тем более что фильм «Легенда номер 17» в свое время побил все рейтинги.

Но на выходе мы получаем куцый репортаж хоккейного телеканала – и по большому счету ноль внимания со стороны «Матч ТВ», где с утра до вечера по-прежнему лесорубы с мячом. Удивительно! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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46 комментариев

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Давид Agabekyan
Что такое кубок Харламова?
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+43
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dimamak10
Несколько месяцев назад выясняли что лучше футбол или фигурка, видимо фигурка проиграла и в финал вышел хоккей где сражается за популярность с футболом
+32
-1
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Jhon Jhon
У Хоккея даже и близко нет популярности как у футбола, как бы пропаганда не старалась это искажать)
+32
-3
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VictorVallecano
Ответ Давид Agabekyan
Что такое кубок Харламова?
Какой глупый вопрос! Это же кубок победителю конкурса «Рассмеши комика».
+17
-2
+15
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riverman1980
Ответ Британский шпион
Проблема не в том, что матч тв что-то плохо показывает, а в том, что матч тв — единственный спортивный телеканал на всю страну, созданный и выросший в тепличных условиях без конкуренции. Отсюда и такое безвольное отношение к деталям.
У тебя явно неудачная попытка срубить плюсиков на популистской псевдоаналитике )

Все проще: футбол в разы популярнее хоккея )
+12
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Британский шпион
Проблема не в том, что матч тв что-то плохо показывает, а в том, что матч тв — единственный спортивный телеканал на всю страну, созданный и выросший в тепличных условиях без конкуренции. Отсюда и такое безвольное отношение к деталям.
+12
-4
+8
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Игру главного хоккейного бомбардира матч ТВ обязательно покажет, не волнуйтесь.
+10
-4
+6
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Vadoniy
Ответ Kolch
Какие рейтинги побил фильм «Легенда #17»?
На кинопоиске самый какой-то фильм за 15 лет + был там какой-то рекорд по сборам. Да нормальный фильм, если относиться к нему как "снят по мотивам", а не на основе реальных событий. Снят красиво, а уж какой там образ Тарасова и Харламова, которых не помнит почти никто моложе 40 на момент выхода фильма - это уже вторично, не историю ж по нему изучать. Видимо, я шёл в 2013 году на этот фильм без каких-то ожиданий и конспектов о жизни Харламова, в начале момент на проводе показался дурацким, но в целом красивое кино, хотя некоторые мотивы и не очень понятны были.
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Британский шпион
Ответ riverman1980
У тебя явно неудачная попытка срубить плюсиков на популистской псевдоаналитике ) Все проще: футбол в разы популярнее хоккея )
В общем плане популярнее, спору нет. А вот сделать хоккей привлекательнее и смотрибельнее можно и нужно за счет конкуренции бродкастинга, можно считать это попыткой срубить плюсики, но правдой от этого не перестает быть. Тем более, в некоторых регионах России, в особенности на востоке, хоккей не менее популярен, чем футбол.
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Neyron
Спрос рождает предложение. Кто будет смотреть Кубок Харламова или внутри российский биатлон или лыжи, какая аудитория у ВТБ баскетбола? Года два крутили по телеку танковый биатлон и что толку?
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Kolch
Какие рейтинги побил фильм «Легенда #17»?
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AIBOLIT66
единственный продукт , который создает ТВ - это собственный рейтинг, который определяет цену рекламной минуты и доход канала. Рейтинг создается показом топовых соревнований и расширением зрительской аудитории.
Снукер, кёрлинг - это расширение аудитории.
Финал кхл это дорогая минута рекламы.
Ничего личного, просто бизнес.
А кто хуже играет лесорубы или ледоколы им пофиг.
Да, драка Зенита и Спартака на Кубке имеет рейтинг гораздо выше драки Ска - ЦСКА в полуфинале...
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sabur
О каком кубке Харламова он говорит, если даже молодежный ЧМ не показывают
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Андрей Балабаев
Очередной дед забыл таблетки принять? Мало того что чушь несёт, так ещё и с примесью расизма. Или по его мнению темнокожие футболисты второго сорта что ли?
+10
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Bulat89
Ну,уровень финала КХЛ напорядок выше ,чем матчи Урала...не в обиду Уралу.
+3
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Booligan
Хватит оскорблять лесорубов. Грамотно свалить дерево целая спецоперация. Это Буратины с мячом, побочный продукт от лесозаготовки
+9
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Princev
Никто на матч тв не занимается раскруткой футбола и пренебрежением хоккея. Где за рекламное время больше платят, то и показывают. А реклама стоит дороже там, где выше рейтинги просмотров.
Раскруткой КХЛ должен заниматься КХЛ (если конечно посчитают это необходимым).
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Evgeny Evgeny
Понятно, что финал, это финал, но мне хоккей не интересен. Я конечно буду ждать и смотреть Спартак ❤️🤍
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Андрей Балабаев
Очередной дед забыл таблетки принять? Мало того что чушь несёт, так ещё и с примесью расизма. Или по его мнению темнокожие футболисты второго сорта что ли?
У пресмыкающихся перед неграми шок: да как этот гой посмел упомянуть представителей высшей расы не в восторженных тонах?!
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Любезный Коссутий
во-первых, не лесорубы, а буратины.
во-вторых, рекламодателям малоинтересен хоккей, в отличие от...
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T622222
Папа Эллочки?????
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Назар Игорь
Сам же себе и ответил - у хоккея рейтинги не высокие. А откуда им взяться, высоким рейтингам, если клубы за исключением Торпедо показывают скучную, тягомотную игру? Основная цель - не пропустить. За 60 полновесных минут 2-3 шайбы. Футболисты больше забивают.
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закрыт по беспределу
"лесорубы с мячом" это красиво)
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Валера, уходи!!!
Ответ prosto D.
А что хочет этот эксперт? Хоккей не зрелищная игра.
То ли дело матч химки факел.
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waleri
Ответ Vadoniy
Этот расист только чернокожих не любит или про других забыл просто?
Отечественных дровосеков ни разу не забыл.
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