Кожевников о «Матч ТВ»: «С гордостью говорят, что с 7-го матча финала КХЛ не переключатся на футбол в исполнении темнокожих ребят и наших лесорубов. Хоккей – как пасынок, к плей-офф МХЛ ноль внимания»
Александр Кожевников недоволен освещением хоккея на канале «Матч ТВ».
– Все-таки забавный у нас в стране главный спортивный телеканал. С гордостью говорит о том, что сегодня покажет весь седьмой матч финала Кубка Гагарина – и сколько бы овертаймов там ни было, на чемпионат России в исполнении темнокожих ребят и наших лесорубов не переключится. В отличие от предыдущих игр финальной серии. Как говорится, и на том спасибо.
Меня вообще удивляет, как КХЛ допускает такое отношение к себе со стороны телевизионщиков «Матч ТВ». Второй матч финала они вообще не показали, а все остальные в случае овертаймов собирались прерывать. Большого скандала не состоялось только потому, что дополнительного времени в серии «Ак Барса» и ЦСКА пока не было.
– Как объясните такое отношение к хоккею?
– Подозреваю, что у КХЛ – не высокие рейтинги. Никак иначе такое пренебрежение со стороны ТВ не объяснить.
Но тут прежде всего проблема именно качества освещения хоккея. Футбол раскручивается с утра до вечера, а наша игра на ТВ – как пасынок. Казалось бы, совсем недавно получили отличный сюжет – в великолепной финальной серии МХЛ «Чайка» при переполненных трибунах берет Кубок Харламова, его вручают сыну Валерия – главе нижегородской хоккейной системы Александру Харламову.
Сделайте из этой истории «конфетку», пусть даже обиженный гражданин Козловский на церемонию так и не явился! Тем более что фильм «Легенда номер 17» в свое время побил все рейтинги.
Но на выходе мы получаем куцый репортаж хоккейного телеканала – и по большому счету ноль внимания со стороны «Матч ТВ», где с утра до вечера по-прежнему лесорубы с мячом. Удивительно! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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Все проще: футбол в разы популярнее хоккея )
Снукер, кёрлинг - это расширение аудитории.
Финал кхл это дорогая минута рекламы.
Ничего личного, просто бизнес.
А кто хуже играет лесорубы или ледоколы им пофиг.
Да, драка Зенита и Спартака на Кубке имеет рейтинг гораздо выше драки Ска - ЦСКА в полуфинале...
Раскруткой КХЛ должен заниматься КХЛ (если конечно посчитают это необходимым).
во-вторых, рекламодателям малоинтересен хоккей, в отличие от...