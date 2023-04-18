Шесть голов «Ливерпуля», «Ак Барс» победил ЦСКА, ссора «Барсы» и «Реала», гранты Навки и Плющенко и другие новости

1. «Ак Барс» дома обыграл ЦСКА (4:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

2. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лидс» (6:1) в 31-м туре чемпионата Англии, Салах и Жота сделали дубли. Команда Клоппа выиграла впервые после 7:0 с «МЮ», прервав серию из 5 матчей без побед.

3. НХЛ. Стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. «Бостон» обыграл «Флориду», Орлов сделал передачу, Бобровский остался в запасе. «Каролина» справилась с «Айлендерс», несмотря на 35 сэйвов Сорокина. Все результаты дня – здесь.

4. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта много наговорил о «деле Негрейры» и атаковал «Реал», назвав его «командой правящего режима». «Мадрид» ответил разоблачающим роликом: «Франко трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу»

5. Татьяна Навка и Евгений Плющенко подали заявки на гранты для ледовых шоу в размере 59 млн рублей, Илья Авербух – на 34 млн. Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России.

6. НБА. 20+19+7 от Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Бруклин».

7. Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, Бензема – 5-й.

8. Российский гимнаст олимпийский чемпион Артур Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян отказались от перехода в сборную Армении.

9. Дело о нападении Вальверде на Баэну передано в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF. Хавбеку «Реала» грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.

10. Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции. Норвежца обвиняет в получении взяток в виде часов. Также утверждается, что он пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

11. Тодд Боули в раздевалке «Челси» заявил, что 600 млн фунтов потрачены ради побед, но команда ожиданий не оправдывает, владелец назвал результаты «постыдными». Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард не против таких визитов: «Это показывает его страсть. Абрамовича критиковали за то, что не ходил на игры и не был рядом».

12. Московский ЦСКА уступил краснодарскому «Локомотив-Кубань» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (1-1).

13. Головин – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt, его оценили в 25 млн евро. Захарян – 2-й, Чалов – 5-й, Соболев – 7-й

14. На чемпионате России по плаванию Колесников выиграл 100-метровку на спине с лучшим результатом сезона в мире, Рылов – 2-й и другие результаты.

15. На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров.

16. Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет. Разыгрывающая «Астраханочки» выпала из окна.

17. Рейтинг ATP. Медведев вышел на 4-е место, Рублев – 6-й, Хачанов – 11-й, Шевченко дебютировал в топ-100.

18. Российская Первая лига по футболу подтвердила начало трансляций матчей в Китае. Договор – до конца сезона с возможностью продления.

19. Экс-вратарь дубля «Локомотива» Низрюхин подозревается в ДТП со смертью пешехода. Тренер «Бей Беги», клуба Джикии и Соболева из Медиалиги, отстранен от работы.

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