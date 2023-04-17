Лэмпард о Боули в раздевалке «Челси»: «Это показывает его страсть. Абрамовича критиковали за то, что не ходил на игры и не был рядом»
Фрэнк Лэмпард не возражает против присутствия руководства в раздевалке «Челси».
Сообщалось, что после поражения «синих» от «Брайтона» (1:2) Тодд Боули выступил с речью и провел с игроками около часа. Там он заявил, что 600 млн фунтов потрачены ради побед, но команда не оправдывает ожиданий, владелец назвал результаты команды «постыдными».
«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца [Романа Абрамовича] критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности.
Я помню, как, будучи игроком, радовался тому, что владелец впервые зашел в раздевалку. Я не думаю, что это плохо.
Я сам высказался, но и владелец хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть, а это первое, что мне нравится», – сказал главный тренер.
А так, до всей этой истории, почти на каждом домашнем матче бывал