Фрэнк Лэмпард не возражает против присутствия руководства в раздевалке «Челси».

Сообщалось, что после поражения «синих» от « » (1:2) выступил с речью и провел с игроками около часа. Там он заявил, что 600 млн фунтов потрачены ради побед, но команда не оправдывает ожиданий, владелец назвал результаты команды «постыдными».

«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца [ ] критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности.

Я помню, как, будучи игроком, радовался тому, что владелец впервые зашел в раздевалку. Я не думаю, что это плохо.

Я сам высказался, но и владелец хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть, а это первое, что мне нравится», – сказал главный тренер.