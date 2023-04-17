Лэмпард о Боули в раздевалке «Челси»: «Это показывает его страсть. Абрамовича критиковали за то, что не ходил на игры и не был рядом»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Роман Абрамович Брайтон Тодд Боули Футбол

Фрэнк Лэмпард не возражает против присутствия руководства в раздевалке «Челси».

Сообщалось, что после поражения «синих» от «Брайтона» (1:2) Тодд Боули выступил с речью и провел с игроками около часа. Там он заявил, что 600 млн фунтов потрачены ради побед, но команда не оправдывает ожиданий, владелец назвал результаты команды «постыдными».

«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца [Романа Абрамовича] критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности.

Я помню, как, будучи игроком, радовался тому, что владелец впервые зашел в раздевалку. Я не думаю, что это плохо.

Я сам высказался, но и владелец хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть, а это первое, что мне нравится», – сказал главный тренер.

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61 комментарий

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Supertum
При Романе был результат, и без разницы появлялся он на матчах или нет
+107
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+102
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Леван Мкртчян
Ответ Пирс Морган
Фрэнк, моргни два раза, если тебя держат в заложниках
Он уже по два раза моргнул , в Мадриде и с Брайтоном
+48
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LIVERPOOL18921503/25052005
Лэмпард о визите Боули в раздевалку «Челси»: «Это показывает мое идолопоклонничество владельцу. Дайте немного поработать
+49
-3
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Пирс Морган
Фрэнк, моргни два раза, если тебя держат в заложниках
+39
-2
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Сэйлор Мун
Абрамович сделал этот Челси, без него так бы и болтались на 12 местах, ему и не нужно было ходить в раздевалку к Лампарду.
+22
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denimo21
Скоро он будет сидеть с вами на скамейке и командовать больше тренера , как это делает Гришка Иванов в Урале. Тоже схаваете ?
+16
0
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Милан 737..
Накупил всяких Кукурель и Мудриков по 70-100 млн и теперь ещё и удивляется почему так плохо играют 🤦‍♂️ ...
+13
0
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Rustam Gilmutdinov
Кто бы что ни говорил, Абрамович доверял дела клуба профессионалам, как в спортивном плане, так и в управленческом. Не вмешиваясь настолько, насколько это возможно. И заходил в раздевалку, чтобы поздравить с победой, а не проводить воспитательные беседы. Как говорится, кесарю - кесарево...
+10
0
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Милан 737..
Завтра Челси вылетит от Реала из ЛЧ и сезон закончен, вот и вся страсть ...
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Зато при Абрамовиче Челси был лучше
+7
-1
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denimo21
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это было-бы круто
А по моему мнению это не круто. Есть тренер, который сам выбирает состав , сам придумывает план на игру, вносит какие то коррективы по ходу матча и делает ещё очень много другой важной работы. А есть начальник команды , который должен заниматься своими вещами - подбор кадров , наём персонала, снабжение и т.д. И вдруг он возомнил себя царем и подбегает к бровке и даёт подсказ игроку , хотя там уже находится тренер. А если у них разное мнение на тот или иной эпизод ? Кого слушать? Зачем тогда вообще тренер? А если игрок послушает тебя а не тренера и вы все равно проиграете? Проигрывает тренер значит он и виноват. Короче не правильно это я считаю. Каждый должен заниматься своим делом.
+7
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
леван, ты невнимателен) ведь была еще игра против волков)
Он там всего раз моргнул - не подходит
+5
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rbast
Ответ Supertum
При Романе был результат, и без разницы появлялся он на матчах или нет
Как визу перестали продлевать, так Роман и не появлялся. А до этого был практически на всех матчах.
+5
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Он уже по два раза моргнул , в Мадриде и с Брайтоном
леван, ты невнимателен) ведь была еще игра против волков)
+7
-3
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евГений
Ответ DolJun
о чем и речь. люди всегда будут недовольны, особенно после такого сумбурного года у руля челси. не тратит - плохо, транжирит - плохо, увольняет тренеров - плохо, не увольняет тренеров - плохо, импульсивно назначает тренеров - плохо, взял время чтобы выбрать тренера основательно - плохо, заходит в раздевалку - плохо, не заходит - плохо, не дает интервью - плохо, дает слишком много интервью - плохо. окей, по поводу интервью от боули - тут да, хотелось бы меньше.
должунька защищает своего хозяина)
+8
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Astret
Боули просто бесится от того, что он потратил 600 млн и получил 0 результатов и положение становится только хуже.
+3
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Фанат Лионеля Месси
Сейчас бы сравнивать Абрамовича и Боули
+5
-2
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igls54
Боули изобразил Дзюбу с Азмуном.
+3
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Любезный Коссутий
Боели обязательно должен дать Фрэнки контракт на следующий сезон. Челси просто обязан пройти очищение Шипом, и кому, как не Фрэнки, можно это доверить 🤷‍♂️
+5
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Bugy
Абрамович не лез не в свои дела) а Лэмпс прям совсем чет) лизоблюдом стал?
+2
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Aggrrist
Ответ denimo21
Скоро он будет сидеть с вами на скамейке и командовать больше тренера , как это делает Гришка Иванов в Урале. Тоже схаваете ?
Иванов в сравнении с Боули, не первый год в теме и в футболе хотя бы шарит.
+2
0
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Милан 737..
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это было-бы круто
Так Моратти в Интере уже докомандовался в свое время что был полный бардак в команде ☝️🤦‍♂️ ...
+2
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Juninho P.
интересно, насколько его (Боули) хватит
+2
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Samuel L. Jackson
ээээ.... Абрамович не ходил, потому что был под санкциями)))
А так, до всей этой истории, почти на каждом домашнем матче бывал
+2
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Pitkin
Абрамович всегда ходил на решающие игры. Помню, когда Роберто ди Маттео после финала ЛЧ поднялся по ступенькам и пожал руку Абрамовича.
+2
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