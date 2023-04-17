Роман Ротенберг: «Я живу хоккеем с пеленок. Когда начал играть, проводил на катке в Финляндии по 7-8 часов в день»

Теги СКА ФХР КХЛ Кубок Континента Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о назначении на пост главного тренера сборной «России 25».

Ранее стало известно, что он стал главным тренером команды. Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– Как шло обсуждение вашей кандидатуры на тренерском совете ФХР, и как сбылась ваша мечта?

– Повлияло то, что СКА завоевал бронзовые медали ФХР и КХЛ по итогам этого сезона. Еще мы выиграли регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента. Вы же знаете, что в советское время главный тренер сборной назначался именно по итогам гладкого чемпионата. И очень важно, как идет процесс развития игроков. Вы все видели сумасшедший прогресс молодых игроков в нашей системе СКА.

А если о мечте… Когда я начал играть в хоккей, то проводил на катке в Финляндии по семь-восемь часов в день. Хотел стать лучшим в своем деле, всегда к этому стремился. И учтите разные факторы. Чужая страна, специфическое отношение к русским. Чтобы пробиться наверх, в каждом матче нужно было забивать по четыре-пять голов. Я так и делал. Это было непросто – идти наверх, пробиваться в звезды.

Но я жил хоккеем с пеленок. И живу им до сих пор. Понятно, что нужно обучение, образование, все детали, чтобы понимать, как строить систему. Это круглосуточный труд, а победы добываются потом и кровью. Это очень серьезная профессия, которая требует полной самоотдачи и круглосуточного погружения.

Надо жить хоккеем, знать все о команде и ребятах, общаться даже с их женами и родственниками, чтобы понимать, как лучше подойти к каждому игроку. Все объять тяжело, но мы делаем максимально возможное в своей работе. Поверьте, ничто не дается просто так, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

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70 комментариев

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Makhasamatman Buch
Ответ Andrew Chepaylo
Нет, просто он такой же #####бол
😂😂😂
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ЧакЧак
общаться даже с их женами
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Sam Sam
Ответ Александр Охотко
Энергию Ротенберга, да в полезное русло бы пустить. Жаль, что космосом не увлекается. Может бы второй Маск был бы
второй Рогозин?
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1010062
это ж сколько постов с его речами здесь вышло?...мне все это напомнило наш старый фильм с Ю.В. Никулиным,-фильм ко мне, Мухтар!, там эпизод в самом начале фильма есть,когда хозяйка пришла в приют служебных собак ,а Мухтар при виде ее метался по клетке,а закадровый голос произносит-"а умильная морда Мухтара говорила,-я могу и так и этак ,я очень веселый,я ужастный шутник, ну и т.д
так и здесь,ну посмотрите на меня,я живу хоккеем с пеленок,я супер классный тренер и менеджер, олимпийский чемпион,у меня много друзей среди метров хоккея тд.,ну посмотрите же на меня.....
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Сергей Николаенко
Давно ли я в хоккее?
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Глеб Глебыч
что сказать. 7-8 часов на льду, 800 просмотренных игр. всё не в коня корм
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ЧакЧак
леденцами приторговывал наверное
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Nikita Nikitin
Он из космоса.
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a-fon
Наступило время былин и сказок. Вот он, аналог мумий троля, карлсона и оле-лукойе
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Фрэнк Канистра
Забавно, как наш по факту единственный спорт, где мы исторически всегда были топ, всегда с гордостью говорили о хоккеи, превращают в посмешище и игрушку в руках сынка олигарха)) это просто вся наша система управления в миниатюре)))
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Даня Чебыкин
Ответ chto s licom?
он все таки блаженный
Юродивый скорее
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Даня Чебыкин
Ответ Sanan1908
Бедный парень (( как же его прижимали. Но, он не сломался, смог добиться всего. Респект 👍🏼
Кстати не добился. Хоккеистом, даже полупрофессиональным, он не стал. Вывод-зря потратил время. Или просто врёт.
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BeastI666I
Ответ Ришад Хайруллин
я в детстве тоже только футбол играл по 8 часов в день,но почему то никто не хочет меня тренером взять и матчей футбольных я больше посмотрел чем Ротенберг хоккейных
твой батя друг путина?
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Даня Чебыкин
Когда ж ты матчи то успевал смотреть...
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BeastI666I
Роман Рюрикович )))
идеальный тренер для сборной России... - финоугр! плоть от плоти )))
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Ole Gunor
Ответ Варлампий Варлампий
"Я не увлекаюсь хоккеем, я и есть хоккей", - добавил сын соратника Президента РФ
Тут наступает момент, где будет сказано, что родина хоккея где то там, где проводилось по 7-8 часов на льду, что он еще был маленький, но именно он зародил тот самый вариант игры, который сейчас называют хоккеем. А в Канаде только копировали.
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Whiskeyman
Да закройте ему уже рот кто нибудь!!!
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михаил почта
4-5 голов!!!! Грецки рыдает, в очереди за автографом
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Алексей Каракорум
Ответ Алексей Иванов
Дайте ему торпедо , севу, витязь, адмирал, амур, спартак , нефтехимик и мы посмотрим какой он тренер
Так он дурак что ли, вместе с газпрёмом перейдет, фигня какая)
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chto s licom?
он все таки блаженный
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Andrew Chepaylo
Ответ Barsum
По 12-14 часов? То есть ты не ел и не спал?
Нет, просто он такой же #####бол
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Ole Gunor
Ответ Rialto
Господи, ну что ты лепишь? Совсем людей за идиотов держит? Про трудное детство ещё расскажи.
Что самое интересное, он не лепит, а верит в то, что говорит. Просто он это оценивает, как трудное детство с точки зрения своего понимания. В одной из его компаний, ген дир на собеседование говорил о мотивации и договорился до того, что может наступить тот рубикон, когда наступит момент, что сам работник должен будет деньги компании. А вы говорите.
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йозе марино
блин, я не верю что он не знает про sports, и я уверен он знает как открыть тут комментарии)) а что если он специально вот это всё накидывает 😁
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Ковид 07.10.52
По родине скучает...мальчик...Я думаю большинство готовы разрешить ему туда вернуться....со всей семьей и друзьями семьи....
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oleg777
Ответ Кирилл.С-Пб
А что у него за система то?))) Подскажите, кто в теме?
Он же сам сказал как-то ; « дождемся когда у ЦСКА игроки постареют, а у нас молодые» )))
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