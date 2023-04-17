Роман Ротенберг: «Я живу хоккеем с пеленок. Когда начал играть, проводил на катке в Финляндии по 7-8 часов в день»

Роман Ротенберг высказался о назначении на пост главного тренера сборной «России 25».

Ранее стало известно, что он стал главным тренером команды. Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– Как шло обсуждение вашей кандидатуры на тренерском совете ФХР, и как сбылась ваша мечта?

– Повлияло то, что СКА завоевал бронзовые медали и по итогам этого сезона. Еще мы выиграли регулярный чемпионат, завоевав . Вы же знаете, что в советское время главный тренер сборной назначался именно по итогам гладкого чемпионата. И очень важно, как идет процесс развития игроков. Вы все видели сумасшедший прогресс молодых игроков в нашей системе СКА.

А если о мечте… Когда я начал играть в хоккей, то проводил на катке в Финляндии по семь-восемь часов в день. Хотел стать лучшим в своем деле, всегда к этому стремился. И учтите разные факторы. Чужая страна, специфическое отношение к русским. Чтобы пробиться наверх, в каждом матче нужно было забивать по четыре-пять голов. Я так и делал. Это было непросто – идти наверх, пробиваться в звезды.

Но я жил хоккеем с пеленок. И живу им до сих пор. Понятно, что нужно обучение, образование, все детали, чтобы понимать, как строить систему. Это круглосуточный труд, а победы добываются потом и кровью. Это очень серьезная профессия, которая требует полной самоотдачи и круглосуточного погружения.

Надо жить хоккеем, знать все о команде и ребятах, общаться даже с их женами и родственниками, чтобы понимать, как лучше подойти к каждому игроку. Все объять тяжело, но мы делаем максимально возможное в своей работе. Поверьте, ничто не дается просто так, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов