Олимпийский чемпион Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы Даниелян отказались от перехода в сборную Армении (Metaratings)

Теги сборная России спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике мужское катание Артур Далалоян Артур Даниелян Гимнастика

Гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались от перехода в сборную Армении.

Об этом сообщает Metaratings. 

По информации источника, Национальный олимпийский комитет Армении вместе с федерациями работает над приглашениями российских спортсменов.

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Артур Даниелян ответили на предложение о переходе отказом. 

Сейчас идут переговоры с другими спортсменами.

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97 комментариев

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Nachalnik
Заберите Кеосаян, Симоньян и далее по списку
+111
-20
+91
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Lammas
Ответ 22somebody22
Значит,недостаточно хорошие условия предлагали.
А то, что люди здесь родились и выросли, стали чемпионами под флагом России и не видят себя под другим флагом для вас, видимо, ничего не значит? Хватит уже всё мерить деньгами, впрочем для вас, похоже, это и есть главная мера...
+50
-17
+33
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Алексей Венедиктов
Ответ Nachalnik
Заберите Кеосаян, Симоньян и далее по списку
Эти тут намертво окопались😂
+30
-3
+27
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Люблю Женьку
Ответ Koulmann
С одной стороны, респект. С другой стороны, ребята замерли в полупозиции. Если уж ты принципиален и патриот, то тогда добро пожаловать на фронт. Если хочешь выступать, какая разница под каким флагом. И так понятно, кто тебя воспитал и вырастил. А эта их полупозиция, немного лицемерная и меркантильная.
Боже, какая же чушь у вас в голове 🤦‍♀️
+21
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Евгения Гринева
"С другими" наверное, речь об Аделии. Для нее это было бы хорошим решением для долгой карьеры, при условии, что федерация будет в нее финансово вкладываться, как грузинская в своих
+17
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Kareglazaya
Далалоян скоро закончит выступать, поэтому ему нет смысла что-то менять. А вот Даниеляну есть смысл подумать: он хочет выступать, мечтает об Олимпиаде, при этом уровень его катания не позволяет отобраться в российскую сборную.
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Sebilya Fezaziyeva
Ответ Варлампий Варлампий
Фигуристка Петросян: "Я посоветовалась с Бабасян и приняла предложение армянской стороны, надоела диктаторша Тутберидзе"
Как мерзко выглядит ваше сообщение. Переход на национальности - неправильно и не этично. Так много с этим сталкиваюсь в России, очень жаль..
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Ёжик_в_тумане
Петросян переход предлагали?
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гилберт
Пётр Ян согласен на переход.
+11
-4
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Мария Колесникова
Ответ Мария Колесникова
Какие деньги? Артур же не входит в состав сборной, насколько я помню
Да и выступая за сборную Армении он смог бы участвовать на том же Чемпионате Европы и чемпионате Мира, а здесь какие у него перспективы? Даже если станет чемпионом России, что пока маловероятно, что дальше? А дальше ничего, по крайней мере в ближайшем будущем
+7
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Идеальный шторм
Ответ Kareglazaya
Они родились в России, кроме фамилий с Арменией мало что связывает.
Национальность не зависит от места рождения!
+6
-1
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Люблю Женьку
Ответ Варлампий Варлампий
их историческая Родина позвала, а они плюнули ей в лицо и остались там, где жопа в тепле
Какая историческая родина, если их родители уже родились в России?
+8
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Anna Morgan
Далолоян много уже навыигрвал, а вот Даниеляну очень крепко надо задуматься. Мне кажется ,что он не попадет в сборную России. В России. Все примерно одного уровня, а есть ребята и постабильнее Артура. Поэтому переход под армянский флаг был бы неплох. Ещё стоит очень подумать Аделии. У нее максимум ещё 2 сезона до роста и прибавки веса. Даже от Армении она могла бы хотя бы иногда попадать на пьедесталы, участвовать в мировых форумах, и реализоваться как спортсменка, чем ждать у моря погоды и терять драгоценное время
+10
-6
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Евгения Гринева
Ответ 9fb8bjfvwh
Очень смешно звучит «Федерация фигурного катания Армении» 🤣🤣🤣
Неважно как звучит, первостепенно здесь, готовы они вкладываться финансово в хороших фигуристов или нет
+6
-2
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Sanan1908
Конечно не перейдут. Ведь в Армении им не будут платить большие деньги, как в России ))
+7
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Евгения Гринева
Ответ Владислава Крюкова
А тренироваться то у кого она будет? С чего вы взяли, что перейди она в другую федерацию, Тутберидзе продолжит её тренировать?
Если Федерации договорятся, то спокойно сможет тренироваться у Тутберидзе, как и другие иностранцы
+4
-1
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Мария Колесникова
Ответ Sanan1908
Конечно не перейдут. Ведь в Армении им не будут платить большие деньги, как в России ))
Какие деньги? Артур же не входит в состав сборной, насколько я помню
+4
-1
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Kareglazaya
Ответ Nachalnik
Заберите Кеосаян, Симоньян и далее по списку
Они родились в России, кроме фамилий с Арменией мало что связывает.
+7
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Оксана Иванова
Ответ Koulmann
С одной стороны, респект. С другой стороны, ребята замерли в полупозиции. Если уж ты принципиален и патриот, то тогда добро пожаловать на фронт. Если хочешь выступать, какая разница под каким флагом. И так понятно, кто тебя воспитал и вырастил. А эта их полупозиция, немного лицемерная и меркантильная.
Вам на минуту выдали телефон на фронте и вы настрочили эту глупость?
+3
0
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Jeremiah
Ответ Идеальный шторм
Национальность не зависит от места рождения!
в данном случае, и от фамилии не зависит
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Евгения Гринева
Ответ Iuliia Timofeyeva
Я думаю, Аделии тогда нудно будет отправиться тренероваться в другую страну, хейт поднимется знатный и, в общем-то, праведный
С чего это хейт, если ее тренировки будут оплачиваться федерацией страны,за которую будет выступать? Она не первая, и не последняя
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Jeremiah
Ответ Nachalnik
Заберите Кеосаян, Симоньян и далее по списку
на одну лодку посадите и оттолкните посильнее
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Кирилл Шарапов
Ответ Kareglazaya
Они родились в России, кроме фамилий с Арменией мало что связывает.
И совершенно случайно вышла замуж за армянина? Она чистокровная армянка из армянской семьи и с армянской внешностью. А называть себя может хоть испанкой, её право
+2
0
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Анна Беляева
Ответ Mion
Артур несколько месяцев назад говорил, что для него это не вариант - типа слишком поздно, пока наработаешь авторитет, уже на пенсию пора будет. Ну и вопрос финансирования, конечно. Хотя, смотря на карьеру Мессинга, который зафеерил после 25, не кажется, что все так критично. А Далалоян возрастной был еще 2 года назад. Даже не понятно, зачем его вообще звали)
У Армении нет своих гимнастов такого уровня, им и возрастной Далалоян был бы хорош, если бы он хотел продолжать карьеру.
+2
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Анна Беляева
Ответ Val5995
Аделия может сейчас по взрослым выступать?
Конечно. Она и выступает
+2
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