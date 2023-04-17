Олимпийский чемпион Далалоян и серебряный призер чемпионата Европы Даниелян отказались от перехода в сборную Армении (Metaratings)

Гимнаст Далалоян и фигурист Даниелян отказались от перехода в сборную Армении.

Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Национальный олимпийский комитет Армении вместе с федерациями работает над приглашениями российских спортсменов.

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике и серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию ответили на предложение о переходе отказом.

Сейчас идут переговоры с другими спортсменами.