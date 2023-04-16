Три пенальти «Спартака», голы Холанда и Месси, Рублев в финале «Мастерса», санкции для Акинфеева, Непомнящий обыграл Лижэня в 5-й партии и другие новости

1. Матч «Спартака» по традиции прошел ярко: 3 пенальти в 1-м тайме, две красные и победа над «Торпедо» (2:1). ЦСКА победил «Урал» на выезде (2:1), «Пари НН» при Сергее Юране проиграл второй матч, ведя до 79-й и уступив «Динамо» (1:3). «Краснодар» обыграл «Сочи» в гостях (2:0), а «Крылья» и «Химки» голов не забили.

2. В матче за шахматную корону Ян Непомнящий белыми обыграл Дин Лижэня в пятой партии и повел 3:2.

3. Андрей Рублев прошел Тэйлора Фрица и сыграет в финале турнира в Монте-Карло. Для российского теннисиста это первый финал «Мастерса» с 2021-го.

4. «Челси» продолжает падение: «синие» проиграли «Брайтону» дома (1:2), после возвращения Лэмпарда у команды 3 поражения в 3 матчах. «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» (2:3), сравняв счет на 88-й минуте и вновь пропустив на 95-й. А вот у «Манчестер Сити» не возникло сложностей с «Лестером» – 3:1 и дубль Холанда, который забил 32 гола в АПЛ и повторил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами (до общего рекорда осталось 2 мяча). Норвежец уже забил больше «Челси» и 7 других клубов чемпионата Англии.

5. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха, Хоркиной, Туктамышевой, Степановой и других российских спортсменов.

6. «ПСЖ» обыграл прямого конкурента в борьбе за титул Лиги 1 «Ланс» – 3:1. Килиан Мбаппе забил и ассистировал Лео Месси, который повторил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг – у них по 495 мячей.

7. Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира-2023. Риццо – 2-й, Браун – 3-й, Малинин – 5-й. США победили на турнире, Южная Корея – 2-я, Япония – 3-я.

8. «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а «Штутгарт» вдесятером отыгрался с 0:2 против «Дортмунда» (3:3), пропустив 3-й гол на 93-й и сравняв на 97-й.

9. НБА. Плей-офф. 38 очков Фокса помогли «Сакраменто» победить «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» в гостях нанес поражение «Кливленду» и другие результаты.

10. У «Реала» не возникло проблем с «Кадисом» (2:0) в гостях, забили Начо и Асенсио.

11. Азербайджан из-за инцидента с сожжением флага снялся с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

12. «Интер» проиграл «Монце» (0:1) в Серии А, «Наполи» сыграл 0:0 с «Вероной», а «Милан» поделил очки с «Болоньей». Отрыв «Наполи» от «Лацио» сократился до 14 очков.

13. ЦСКА победил со счетом 87:84 и повел 1-0 в серии с «Локомотивом-Кубань» в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

14. UFC. Макс Холлоуэй победил Арнольда Аллена единогласным решением судей, Эдсон Барбоза победил Билли Куарантилло техническим нокаутом в первом раунде. Все результаты дня – здесь.

15. Жена игрока «ПСЖ» Ашрафа Хакими хотела получить более половины состояния и имущества игрока при разводе, но на него ничего не оформлено. Зарплату за футболиста получает его мать.

16. Фанат «Динамо» с Fan ID выиграл квартиру в Подмосковье. Первый канал, «Россия-1» и НТВ показали сюжеты об этом.

Цитаты дня.

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Кассано о Холанде: «Он не умеет играть в футбол. Отличный бомбардир, феномен. Но разве вы не предпочтете нападающего, который умеет играть?»

«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»

Александр Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Люди живут в страхе»