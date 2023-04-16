Три пенальти «Спартака», голы Холанда и Месси, Рублев в финале «Мастерса», санкции для Акинфеева, Непомнящий обыграл Лижэня в 5-й партии и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Матч «Спартака» по традиции прошел ярко: 3 пенальти в 1-м тайме, две красные и победа над «Торпедо» (2:1). ЦСКА победил «Урал» на выезде (2:1), «Пари НН» при Сергее Юране проиграл второй матч, ведя до 79-й и уступив «Динамо» (1:3). «Краснодар» обыграл «Сочи» в гостях (2:0), а «Крылья» и «Химки» голов не забили.

2. В матче за шахматную корону Ян Непомнящий белыми обыграл Дин Лижэня в пятой партии и повел 3:2.

3. Андрей Рублев прошел Тэйлора Фрица и сыграет в финале турнира в Монте-Карло. Для российского теннисиста это первый финал «Мастерса» с 2021-го.

4. «Челси» продолжает падение: «синие» проиграли «Брайтону» дома (1:2), после возвращения Лэмпарда у команды 3 поражения в 3 матчах. «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» (2:3), сравняв счет на 88-й минуте и вновь пропустив на 95-й. А вот у «Манчестер Сити» не возникло сложностей с «Лестером» – 3:1 и дубль Холанда, который забил 32 гола в АПЛ и повторил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами (до общего рекорда осталось 2 мяча). Норвежец уже забил больше «Челси» и 7 других клубов чемпионата Англии.

5. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха, Хоркиной, Туктамышевой, Степановой и других российских спортсменов.

6. «ПСЖ» обыграл прямого конкурента в борьбе за титул Лиги 1 «Ланс» – 3:1. Килиан Мбаппе забил и ассистировал Лео Месси, который повторил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг – у них по 495 мячей.

7. Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира-2023. Риццо – 2-й, Браун – 3-й, Малинин – 5-й. США победили на турнире, Южная Корея – 2-я, Япония – 3-я.

8. «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а «Штутгарт» вдесятером отыгрался с 0:2 против «Дортмунда» (3:3), пропустив 3-й гол на 93-й и сравняв на 97-й.

9. НБА. Плей-офф. 38 очков Фокса помогли «Сакраменто» победить «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» в гостях нанес поражение «Кливленду» и другие результаты.

10. У «Реала» не возникло проблем с «Кадисом» (2:0) в гостях, забили Начо и Асенсио.

11. Азербайджан из-за инцидента с сожжением флага снялся с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

12. «Интер» проиграл «Монце»  (0:1) в Серии А, «Наполи» сыграл 0:0 с «Вероной», а «Милан» поделил очки с «Болоньей». Отрыв «Наполи» от «Лацио» сократился до 14 очков.

13. ЦСКА победил со счетом 87:84 и повел 1-0 в серии с «Локомотивом-Кубань» в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. 

14. UFC. Макс Холлоуэй победил Арнольда Аллена единогласным решением судей, Эдсон Барбоза победил Билли Куарантилло техническим нокаутом в первом раунде. Все результаты дня – здесь

15. Жена игрока «ПСЖ» Ашрафа Хакими хотела получить более половины состояния и имущества игрока при разводе, но на него ничего не оформлено. Зарплату за футболиста получает его мать.

16. Фанат «Динамо» с Fan ID выиграл квартиру в Подмосковье. Первый канал, «Россия-1» и НТВ показали сюжеты об этом.

Цитаты дня.

Даниил Квят: «Феррари» предлагала мне заменить Райкконена в 2016 году»

Шлеменко отказался бы от боя с бойцом нетрадиционной ориентации: «Я по-другому воспитан. Руку подать нельзя такому человеку»

Кассано о Холанде: «Он не умеет играть в футбол. Отличный бомбардир, феномен. Но разве вы не предпочтете нападающего, который умеет играть?»

«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»

Александр Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Люди живут в страхе»

13 комментариев

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expertmer2020
Если бы Украина включила в список Алину Загитову - не знаю, чтобы было.
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Cruel Snake
Фразой Мостового дайджест закончивается и пускай то о чём он говорит, тоже скорее закончится. Впервые с ним полностью согласен
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leon74
С победой нашу команду.Цска продлил беспроигрышную серию,они могут попасть в призёры.
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justbored
Туктамышеву запретили как "императрицу"? ))
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Vatikan
Я не очень понимаю про хакими. Ладно имущество на других записано, но зарплата! Как ее данной человек может получать? Это законно вообще? И как это провернуть?)
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expertmer2020
Человек политики всегда должен помнить об эффекте бумеранга в пропаганде, который может набить огромный синяк на неотёсанной башке.

Санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским на 50 лет против 50 российских спортсменов, прежде всего, навредили имиджу самой Украины.

Без сомнения, подобные антиспортивные акты будут негативно восприняты МОК, МФ, НОКами и обычными спортсменами. Спортивная семья не любит подобных политических вывертов с многолетними последствиями. Сама идея просто безумна и будет раскритикована в спортивном мире.

И поразил бездушный чёрный юмор: 50 спортсменов – на 50 лет.
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Валерий Питерский
Про три пенальти в пользу Спартака, даже знать детали матча не надо, уже невольно улыбаешься😄 Но, если разбираться, то два было. Наверное, я не ЭСК..
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larissa
Ответ Bashibuzuck
Санкции Зеленского против Вениамина Мандрыкина это какой то сюр🤨
А кто такой Мандрыкин?
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Александр Жердин
Всё что надо знать о судействе в РПЛ, оно просто ниже плинтуса! Прям как в миниатюре Винокура : " Здесь - играем, здесь - не играем, здесь - селёдку заворачивали"(С)
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Пользователь Имени
Ответ Bashibuzuck
Санкции Зеленского против Вениамина Мандрыкина это какой то сюр🤨
Составлявший мог быть и не в курсе в каком состоянии Мандрыкин, а комментарии Вениамин даёт, что называется "из телевизора"
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Пользователь Имени
Вчера комментаторы констатировали, что Шадыханов провел хороший матч. А как по мне вчера он поплыл после 3 пенальти, второй тайм там какой-то сюр. Караев наступает на ногу Игнатову, фол спартаковцы, Самсонов занялся эквелибристикой в ногах того же Игнатова - никакого фола, Кухарчук двумя руками просто отталкивает Мартинса и уходит в опасную атаку опять судья молчит...а сам люксембургский футболист получает вторую жёлтую, которую не дали бы 99.9% судей, когда в команде уже есть удаление. При этом удалённый Клотет просто на ярус поднялся и даёт установки выходящим на замену, клоунада.
Ну не хочешь ты ставить пенальти - не ставь. Первый пенальти никому не нужен, дебилизм жуткий ставить такие пенки, но если принял решение (пожалев ещё и Самсонова), то потом не надо пропускать нарушения и удалять в пограничной ситуации (с Литвиновым вопросов по второй нет), но Мартинс даже первую получил сомнительную. "Уравнял" решения, а по сути просто провалил матч. Уровень судейства РПЛ ниже плинтуса
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Bashibuzuck
Сакраменто с победой💪, уверен не последней😃
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Bashibuzuck
Санкции Зеленского против Вениамина Мандрыкина это какой то сюр🤨
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