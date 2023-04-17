Гендиректор ФИДЕ: «Карякин заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда, когда такие люди начинают говорить от имени России»

Гендиректор ФИДЕ высказался об отношении к российскому гроссмейстеру Сергею Карякину.

— Переход ФШР из Европы в Азию. Как вы к этому относитесь?

— С подачи Карякина меня почему-то считают чуть ли не главным русофобом. Хотя у меня отличные отношения с десятком российских шахматистов. Есть близкие друзья и просто уважаемые мной коллеги.

Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что приветствую этот переход. В поисках выхода из тяжелого положения надо совершать разные шаги. Даже если они будут нестандартными, как переход в Азию. Российские шахматисты должны иметь возможность играть в международных турнирах. В том числе речь про юношей разных возрастов.

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— С Сергеем Карякиным у вас всегда были такие напряженные отношения?

— Не было у нас напряженных отношений. Просто Сергей решил строить политическую карьеру. Причем это началось еще в 2014 году, когда он начал сознательно политизировать свое отношение к происходящему. Это усугубилось, когда он отобрался на матч за корону в Нью-Йорке-2016. Всячески стал разыгрывать патриотическую карту и строить карьеру. Начал выбирать себе мишени для атаки. В итоге остановился на мне. Я иностранец. Занимаю высокую должность. Меня легко обвинить в русофобии. Хотя для любого человека, который зайдет в мой Facebook, это выглядит нелепо.

— Отмечу, что вы ведете свой аккаунт на русском.

— Дело не только в этом. Можно и на русском быть русофобом — но это обвинение в мой адрес очень странно. Неприятие действий правительства какой-либо страны не является свидетельством ненависти к самой стране. Карякин же заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда — когда такие люди начинают говорить от имени России. Конечно, во мне нет никакой русофобии.

Высказывания Карякина абсолютно несовместимы с духом и буквой статута ФИДЕ. Еще бы хотел сказать, что помимо меня Карякин атаковал Марка Глуховского и Андрея Филатова, а также целый ряд российских гроссмейстеров. Потом риторика в отношении президента ФШР заметно смягчилась. Но в недавнем интервью он и Непомнящего обвинил в недостаточном патриотизме.

Еще я знаю, что большинство российских шахматистов прекратили всякое общение с Карякиным. И это о многом говорит. Возвращаясь же к политике ФИДЕ — я не предвижу больших изменений в сложившейся ситуации, – сказал гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский.