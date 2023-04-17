Гендиректор ФИДЕ: «Карякин заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда, когда такие люди начинают говорить от имени России»

Теги ФИДЕ Эмиль Сутовский Сергей Карякин Спорт-Экспресс Шахматы

Гендиректор ФИДЕ высказался об отношении к российскому гроссмейстеру Сергею Карякину.

— Переход ФШР из Европы в Азию. Как вы к этому относитесь?

— С подачи Карякина меня почему-то считают чуть ли не главным русофобом. Хотя у меня отличные отношения с десятком российских шахматистов. Есть близкие друзья и просто уважаемые мной коллеги.

Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что приветствую этот переход. В поисках выхода из тяжелого положения надо совершать разные шаги. Даже если они будут нестандартными, как переход в Азию. Российские шахматисты должны иметь возможность играть в международных турнирах. В том числе речь про юношей разных возрастов.

<...>

— С Сергеем Карякиным у вас всегда были такие напряженные отношения?

— Не было у нас напряженных отношений. Просто Сергей решил строить политическую карьеру. Причем это началось еще в 2014 году, когда он начал сознательно политизировать свое отношение к происходящему. Это усугубилось, когда он отобрался на матч за корону в Нью-Йорке-2016. Всячески стал разыгрывать патриотическую карту и строить карьеру. Начал выбирать себе мишени для атаки. В итоге остановился на мне. Я иностранец. Занимаю высокую должность. Меня легко обвинить в русофобии. Хотя для любого человека, который зайдет в мой Facebook, это выглядит нелепо.

— Отмечу, что вы ведете свой аккаунт на русском.

— Дело не только в этом. Можно и на русском быть русофобом — но это обвинение в мой адрес очень странно. Неприятие действий правительства какой-либо страны не является свидетельством ненависти к самой стране. Карякин же заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда — когда такие люди начинают говорить от имени России. Конечно, во мне нет никакой русофобии.

Высказывания Карякина абсолютно несовместимы с духом и буквой статута ФИДЕ. Еще бы хотел сказать, что помимо меня Карякин атаковал Марка Глуховского и Андрея Филатова, а также целый ряд российских гроссмейстеров. Потом риторика в отношении президента ФШР заметно смягчилась. Но в недавнем интервью он и Непомнящего обвинил в недостаточном патриотизме.

Еще я знаю, что большинство российских шахматистов прекратили всякое общение с Карякиным. И это о многом говорит. Возвращаясь же к политике ФИДЕ — я не предвижу больших изменений в сложившейся ситуации, – сказал гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

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127 комментариев

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Melnikov1968
Вообщем-то Карякин такой и есть:двуличный, мерзкий, неприятный. Это с его подачи заблокировали chess. com
+171
-32
+139
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Makhasamatman Buch
Адекватно
+151
-21
+130
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Денис Давыдов
все по факту 👍
особенно согласен с тем что неприятия действий правительства страны не является ненавистью к самой стране.
+101
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+88
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Андрей Тюрин
По делу говорит
+96
-18
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krokodilych
Карякин за последний год с небольшим проявил себя "во всей красе".

Даже читать его высказывания неприятно, сплошной испанский стыд. Интересно только одно: он искренне верит в то, что говорит, или же цинично делает карьеру?
+45
-11
+34
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BeastI666I
Неприятие действий правительства какой-либо страны не является свидетельством ненависти к самой стране.
-------------------
хотя бы шахматисты это понимают... слава богу! а то я оппозиционер и сразу укроп, шпион, пиндос... хотя я просто оппозиционер.
+37
-8
+29
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Цзю Константина
вопрос один, почему Карякин не на передовой?))
+46
-21
+25
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Melnikov1968
Ответ Жиртрес
А заблокировать с подачи одного человека не однобокость и мерзость? Или это другое?
Будете отрицать, что он приложил максимум усилий?
+27
-3
+24
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Денис Давыдов
Ответ Цзю Константина
вопрос один, почему Карякин не на передовой?))
Ну такой вот "патриот", на словах ведут войну против всего западного мира, сами при этом пользуются продуктами этого мира и чето не бегут с ним воевать на деле, отсиживаясь в стороне и чето ток подвякивая про вездесущую русофобию)
+34
-11
+23
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Павел Мельников
Ответ Melnikov1968
Вообщем-то Карякин такой и есть:двуличный, мерзкий, неприятный. Это с его подачи заблокировали chess. com
Классический cтукaчoк-проходимeц, не идейный, а для личных целей, амбиций. Но и этого пока не хватает - очень расстроился, наверно, когда в самый высокий кабинет ФШР сразу перепрыгнуть не получилось, а выделили всего лишь губернию.
+24
-2
+22
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Digger86
Ответ Денис Давыдов
все по факту 👍 особенно согласен с тем что неприятия действий правительства страны не является ненавистью к самой стране.
Или предательством Родины, как сейчас многие пытаются выставить
+22
-1
+21
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Pikachu Pikachu
Ответ Dmona1
Большая беда, когда евреи от имени России что-то вещают... От таких надо быстрее избавляться.
Классический денацификатор - всегда антисемит
+20
-2
+18
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moldfan
Ответ Paul Spolnikov
а ты? не с этой, так с другой стороны
А он кричит на каждом шагу, что нужно воевать ? Может он просто адекватный человек и не готов убивать людей и приносить свою жизнь в жертву и из-за больных амбиций не адекватного деда, который потерял связь с реальностью ?
+13
0
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moldfan
К сожалению неприятие действий правительства и власти в России - это экстремизм. Ну, а так Сутовский говорит простейшие истины и все по мне максимально понятно и аргументированно разъясняет в своей позиции.
+16
-3
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Александр Митраков
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Откуда взялась эта глупость о том, что патриот должен пользоваться исключительно отечественным? Патриоты США не пьют французское вино и не пользуются устройствами, собранными в Китае?
Так США Франции и Китаю ядерной бомбой не угрожают
+17
-4
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DVM_1
Недавно где-то на Реддите в шкхматном форуме кто-то задал вопрос: Почему сегодня на топ-уровне так редко увидишь Новоиндийскую защиту? Лучший ответ: Потому что последний топ-гроссмейстер, которому нравилось долгими часами держать чуть худшие позиции, теперь работает твиттер-клоуном.
+18
-6
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DVM_1
Ответ BeastI666I
Карякин любил Новоиндийскую защиту?
Ну, он не стеснялся залезть в позицию, где у него стабильно похуже, но держится, а потом шесть часов делать ничью - по крайней мере, такой какой-то сложился образ
+12
0
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Денис Давыдов
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Откуда взялась эта глупость о том, что патриот должен пользоваться исключительно отечественным? Патриоты США не пьют французское вино и не пользуются устройствами, собранными в Китае?
Патриоты США не хотят превратить Францию или Китай (думаю по большей адекватной части) превратить в радиоактивный пепел.
+12
-2
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Боевой Бурят Путина
Меня больше напрягает, когда в российских СМИ десять армян и двадцать евреев говорят от имени России и русского народа, не забывая при случае ущипнуть Азербайджан и арабов. Других патриотов и «борцов за русский мир» там нет
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-5
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akrets
Умный человек популярно объяснил всё про шарикова от шахмат
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колючий ёжик
Ответ Алексей Ефимов
Что за чушь. У нас 90 % процентов населения не знают ни культуры,ни искусства ,ни истории толком. И что? Они не патриоты?Патриот это человек который любит свою родину в первую очередь,а всё остальное по мере образования. Какой то Сутовский будет судить о патриотизме Карякина? Пошел бы он лесом без рассуждений.
Патриот, который любит, но не понимает, что именно любит и за что любит - это скорее дурак, а не патриот... Впрочем, некоторые считают, что это даже синонимы. Не всегда так, но часто понятия сливаются...
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Денис Давыдов
Ответ BeastI666I
Комментарий удален модератором
ты ток вчера проснулся? 😂
Я в России это наблюдал все годы, что там жил. В интернете уж тем более.
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pyatachyok
Ответ Gornostaev
Просто интересно, на основании чего этот персонаж сделал такое категоричное заявление о том, что Сергей Карякин не знает ни русской истории, ни литературы, ни культуры вообще?! Видимо с чем-то несогласен с Карякиным (это нормально и допустимо) и сразу как отрезал, обвинив того в необразованности... И это говорит иностранец, который, видимо, знает истории других стран лучше их собственных граждан, и готов прочитать лекцию о том, как правильно понимать Россию... Одно слово, пустое трепло...
Ну какой он иностранец? Он переехал в Израиль («на четверть наш народ») в четырнадцать лет, будучи шахматистом, по-прежнему сохранял связь с русской культурой (как известно, многие по-настоящему иностранные шахматисты даже учили русский язык).
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Jii Gee
Ответ Матвей Суицидин
почему?
Хотел задеть, но обделался.)
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Денис Давыдов
Ответ Alex1104
Жаргонизм. Для культурного человека так себе слово. Тем более, если ты говоришь о истории, культуре, литературе
Человек еврейского происхождения, родившийся в Азербайджане, я подозреваю что и ни дня не живший в России, но при этом свободно говорящий на русском, использовал вполне уместный жаргонизм, какой ужас)
Молчу уж о том, что жаргонизмы тоже являются частью языка и культуры. Когда докопаться не до чего, а уж очень хочется 😂
+6
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