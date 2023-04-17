Плавание. Чемпионат России. Колесников выиграл 100-метровку на спине с лучшим результатом сезона в мире, Рылов – 2-й, другие результаты

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Светлана Чимрова Кирилл Пригода Евгений Рылов Мария Каменева сборная Беларуси Илья Шиманович Климент Колесников Мартин Малютин Максим Ступин Евгения Чикунова Алина Змушко Татьяна Белоногофф Александр Егоров Илья Бородин Анастасия Маркова Даниил Шаталов Павел Самусенко Елизавета Агапитова Данил Семьянинов Елена Богомолова Алексей Сударев Иван Кожакин Алина Гайфутдинова Серафима Фокина Водные виды

17 апреля в Казани прошел второй день чемпионата России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию

Казань 

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин – 3.48,01

2. Даниил Шаталов – 3.48,51

3. Александр Егоров – 3.48,66

100 м, спина

1. Климент Колесников – 52,54 (лучший результат сезона в мире)

2. Евгений Рылов – 53,21

3. Павел Самусенко – 53,26

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.57,93

2. Максим Ступин – 1.58,64

3. Алексей Сударев – 2.00,47

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,75

2. Кирилл Пригода – 58,98

3. Иван Кожакин – 59,04

4. Данил Семьянинов – 59,69

Женщины

50 м, спина

1. Мария Каменева – 28,01

2. Елизавета Агапитова – 28,44

3. Алина Гайфутдинова – 28,57

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.8,09

2. Анастасия Маркова – 2.09,52

3. Серафима Фокина – 2.13,92

50 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 30,78

2. Алина Змушко (Беларусь) – 30,90

3. Елена Богомолова – 30,98

4. Татьяна Белоногофф – 31,06

20 комментариев

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закрыт по беспределу
Финиш Малютина это мощь канеш
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Warsz
Ответ ЭЮЯ
Да, это такая "мощь", которую мы видели на последнем ЧМ, когда он имея прекрасную базу и заявленный результат, когда все от него ждут ещё более быстрых секунд.. А он не показывает даже свои базовые результаты. Ну, видимо, он уже близко к пределу своих возможностей. И это грустно.
На 400м на с утра показывать высокие секунды, а он такое совсем не любит. Да и сил так плыть два раза за день не будет.
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Вкратце впечатления по второму дню. 50 спина у женщин - ничего примечательного. Каменева проплыла в финале весьма средненько. Васькина по ходу уже всё. Даже в финал не вышла на своей коронной дистанции. Выступление на ЧМ-19 походу так и останется единственной яркой вспышкой в её карьере.
200 комплекс - Бородин наконец-то улучшил свой личный рекорд. Но пока это даже не рекорд России. Ступин тоже проплыл очень хорошо.
800 кроль - Егоровой без Кирипичниковой скучно плавать эту дистанцию. Но Настя упорно не хочет приезжать в Россию. А без неё секунды довольно унылые.
В полуфиналах на 100 батт показали довольно неплохие результаты. Минаков явно сдерживался перед заплывом в эстафете. Жихарев и Вековищев - в порядке. Финал обещает быть интересным, думаю эта тройка и разыграет медали.
На 100 кроль без Маши Каменевой совсем тоска. Не понимаю, зачем она снялась? Расписание вполне позволяло совместить финал на 50 спина и пф на 100 кроль.
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clockworkorange
Ответ clockworkorange
Вкратце впечатления по второму дню. 50 спина у женщин - ничего примечательного. Каменева проплыла в финале весьма средненько. Васькина по ходу уже всё. Даже в финал не вышла на своей коронной дистанции. Выступление на ЧМ-19 походу так и останется единственной яркой вспышкой в её карьере.
400 кроль у мужчин - тоже ничего особенного. Секунды довольно посредственные.
100 на спине - Клим хорош, держит свой уровень. Хотя до лучших секунд ещё далеко. Рылов никак пока не может обрести себя. Посмотрим, что покажет на 200, но особо быстрых секунд там ждать в любом случае не стоит.
200 батт - Чимрова хороша, результат довольно приличный для неё. От Насти Марковой ждал более быстрых секунд, но она обычно набирает форму к лету.
50 брасс - финальные секунды оказались солидно медленнее полуфинальных. Женя, думаю, возьмет весь брасс на этом ЧР.
100 брасс - ребята проплыли очень быстро. Пригода - великолепен, он когда-нибудь вообще выплывал из 59 в личных заплывах? По ходу это личный рекорд. Ещё больше удивил Кожакин. Коли речь о брассистах, отмечу заплыв Ильи Шимановича в смешанной комбинашке - 57,94. Вот именно такого брассиста нам всегда не хватало, чтоб бороться за медали в комплексной эстафете. Может пора сделать белорусам предложение, от которого они не смогут отказаться?
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ЭЮЯ
Ответ Warsz
26.60 здорово последний 50м. Но 3.48 совсем не здорово.
Да, это такая "мощь", которую мы видели на последнем ЧМ, когда он имея прекрасную базу и заявленный результат, когда все от него ждут ещё более быстрых секунд.. А он не показывает даже свои базовые результаты. Ну, видимо, он уже близко к пределу своих возможностей. И это грустно.
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Warsz
Ответ закрыт по беспределу
Финиш Малютина это мощь канеш
26.60 здорово последний 50м. Но 3.48 совсем не здорово.
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radio_weiss
А 800 вольными как будто и не плыли
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закрыт по беспределу
В полуфинале на 100 кролем понравилась Трофимова.
Поглядим, что покажет завтра в финале.
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clockworkorange
Вкратце впечатления по второму дню.
50 спина у женщин - ничего примечательного. Каменева проплыла в финале весьма средненько. Васькина по ходу уже всё. Даже в финал не вышла на своей коронной дистанции. Выступление на ЧМ-19 походу так и останется единственной яркой вспышкой в её карьере.
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закрыт по беспределу
Вот и рекорд страны от Сурковой
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закрыт по беспределу
Суркова в 0,04 сек. от рекорда России на 50 баттом
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Биатлонная зима
Молодцы ребята 👍🏊‍♂️
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clockworkorange
Ответ ЭЮЯ
Да, это такая "мощь", которую мы видели на последнем ЧМ, когда он имея прекрасную базу и заявленный результат, когда все от него ждут ещё более быстрых секунд.. А он не показывает даже свои базовые результаты. Ну, видимо, он уже близко к пределу своих возможностей. И это грустно.
По сути Малютин всего раз в своей карьере сильно проплыл 400 (на ЧЕ-21), но все почему-то после этого решили, что он топовый пловец на этой дистанции.
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clockworkorange
Ответ ЭЮЯ
Да, это такая "мощь", которую мы видели на последнем ЧМ, когда он имея прекрасную базу и заявленный результат, когда все от него ждут ещё более быстрых секунд.. А он не показывает даже свои базовые результаты. Ну, видимо, он уже близко к пределу своих возможностей. И это грустно.
Кто реально разочаровывает - это Егоров. Несколько лет назад казалось, что из него вырастет топовый пловец на 400 и 800. И вроде бы ещё молод - всего 21 год, но давно уже топчется на месте, качественного прогресса нет никакого.
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ЭЮЯ
Ответ clockworkorange
По сути Малютин всего раз в своей карьере сильно проплыл 400 (на ЧЕ-21), но все почему-то после этого решили, что он топовый пловец на этой дистанции.
Так все мы слушаем Панкратова
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Warsz
Ответ ЭЮЯ
Так все мы слушаем Панкратова
Надо дистанционную скорость подымать. Финиш это хорошо, но далеко не всегда поможет.
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ЭЮЯ
Ответ Warsz
Надо дистанционную скорость подымать. Финиш это хорошо, но далеко не всегда поможет.
Да в том и дело, что если он быстро начинает, то на финише становится обычным пассажиром. Это именно про физические ограничения, там нечем добавлять
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Warsz
Ответ ЭЮЯ
Да в том и дело, что если он быстро начинает, то на финише становится обычным пассажиром. Это именно про физические ограничения, там нечем добавлять
Такое тоже есть. И часто финишная скорость на 400м ниже чем на 800м и 1500м. Бобби Финке вообще почти не плавает их, хотя 1500м может быстрее 55с финишировать.
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закрыт по беспределу
Ответ radio_weiss
А 800 вольными как будто и не плыли
Взгляд замылился, видать.
Там в расписании напротив 800-метровки вместо слова "финал" стоит "сильнейший заплыв".
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закрыт по беспределу
Маркова и Егоров переоценили свои силы, взяв чрезмерный темп для себя нынешних.
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