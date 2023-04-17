Плавание. Чемпионат России. Колесников выиграл 100-метровку на спине с лучшим результатом сезона в мире, Рылов – 2-й, другие результаты
17 апреля в Казани прошел второй день чемпионата России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин – 3.48,01
2. Даниил Шаталов – 3.48,51
3. Александр Егоров – 3.48,66
100 м, спина
1. Климент Колесников – 52,54 (лучший результат сезона в мире)
2. Евгений Рылов – 53,21
3. Павел Самусенко – 53,26
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.57,93
2. Максим Ступин – 1.58,64
3. Алексей Сударев – 2.00,47
100 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,75
2. Кирилл Пригода – 58,98
3. Иван Кожакин – 59,04
4. Данил Семьянинов – 59,69
Женщины
50 м, спина
1. Мария Каменева – 28,01
2. Елизавета Агапитова – 28,44
3. Алина Гайфутдинова – 28,57
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 2.8,09
2. Анастасия Маркова – 2.09,52
3. Серафима Фокина – 2.13,92
50 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 30,78
2. Алина Змушко (Беларусь) – 30,90
3. Елена Богомолова – 30,98
4. Татьяна Белоногофф – 31,06
800 кроль - Егоровой без Кирипичниковой скучно плавать эту дистанцию. Но Настя упорно не хочет приезжать в Россию. А без неё секунды довольно унылые.
В полуфиналах на 100 батт показали довольно неплохие результаты. Минаков явно сдерживался перед заплывом в эстафете. Жихарев и Вековищев - в порядке. Финал обещает быть интересным, думаю эта тройка и разыграет медали.
На 100 кроль без Маши Каменевой совсем тоска. Не понимаю, зачем она снялась? Расписание вполне позволяло совместить финал на 50 спина и пф на 100 кроль.
100 на спине - Клим хорош, держит свой уровень. Хотя до лучших секунд ещё далеко. Рылов никак пока не может обрести себя. Посмотрим, что покажет на 200, но особо быстрых секунд там ждать в любом случае не стоит.
200 батт - Чимрова хороша, результат довольно приличный для неё. От Насти Марковой ждал более быстрых секунд, но она обычно набирает форму к лету.
50 брасс - финальные секунды оказались солидно медленнее полуфинальных. Женя, думаю, возьмет весь брасс на этом ЧР.
100 брасс - ребята проплыли очень быстро. Пригода - великолепен, он когда-нибудь вообще выплывал из 59 в личных заплывах? По ходу это личный рекорд. Ещё больше удивил Кожакин. Коли речь о брассистах, отмечу заплыв Ильи Шимановича в смешанной комбинашке - 57,94. Вот именно такого брассиста нам всегда не хватало, чтоб бороться за медали в комплексной эстафете. Может пора сделать белорусам предложение, от которого они не смогут отказаться?
Поглядим, что покажет завтра в финале.
50 спина у женщин - ничего примечательного. Каменева проплыла в финале весьма средненько. Васькина по ходу уже всё. Даже в финал не вышла на своей коронной дистанции. Выступление на ЧМ-19 походу так и останется единственной яркой вспышкой в её карьере.
Там в расписании напротив 800-метровки вместо слова "финал" стоит "сильнейший заплыв".