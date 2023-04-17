Плавание. Чемпионат России. Колесников выиграл 100-метровку на спине с лучшим результатом сезона в мире, Рылов – 2-й, другие результаты

17 апреля в Казани прошел второй день чемпионата России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. – 3.48,01

2. Даниил Шаталов – 3.48,51

3. Александр Егоров – 3.48,66

100 м, спина

1. – 52,54 (лучший результат сезона в мире)

2. – 53,21

3. Павел Самусенко – 53,26

200 м, комплекс

1. – 1.57,93

2. Максим Ступин – 1.58,64

3. Алексей Сударев – 2.00,47

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 58,75

2. – 58,98

3. Иван Кожакин – 59,04

4. Данил Семьянинов – 59,69

Женщины

50 м, спина

1. Мария Каменева – 28,01

2. Елизавета Агапитова – 28,44

3. Алина Гайфутдинова – 28,57

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.8,09

2. Анастасия Маркова – 2.09,52

3. Серафима Фокина – 2.13,92

50 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 30,78

2. Алина Змушко (Беларусь) – 30,90

3. Елена Богомолова – 30,98

4. Татьяна Белоногофф – 31,06