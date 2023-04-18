НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Сакраменто» – «Голден Стэйт»
Сегодня в НБА пройдут вторые матчи серий первого раунда плей-офф сезона-2022/23.
«Филадельфия» Эмбиида на своем паркете примет «Бруклин» Бриджеса, «Сакраменто» постарается удержать лидерство в серии с «Голден Стэйт».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 18 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
«Филадельфия» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 18 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
«Сакраменто» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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сейчас пришла пора выбрать меню на сегодня. точнее на утро. только что был поздний, но легкий ужин: пока писала стратегию продвижения для международной юридической компании, попивала негазированную Филетте, перекусила весенним салатом с яйцом пашот и двумя кусочками поджаренного пшеничного хлеба Перле. парни, цен не знаю - не смотрю. оставляю чаевые 10% обычно, тогда и узнаю, но чек еще не закрывала. пишу, что называется, в прямом эфире. к тому же еще надо организовать завтрак.
завтрак - вещь сакраментальная. хочу себя порадовать чем-то необычным. вероятно, возьму сейчас в Кофеманами сет из трех пасхальных пирожных. много, но зато они низкокалорийные. и разноцветные! я съем желтое, даже скорее золотое, остальное детям.
думаю заказать еще на утро тихоокеанскую лосось из залива Сан-Франциско, прожаренную до золотистой корочки. хотя я предпочитаю приготовленное на пару, но в этот раз почему-то хочется хорошенько прожаренное до золотистой корочки - такой каприз! королевский, если угодно. могу себе позволить, не Эдвардом единым, как говорится.
за завтраком планирую досматривать второй матч сегодняшний. в пять утра вставать не буду, пожалуй, а вот в шесть уже можно. ну может в шесть тридцать. в конце концов не Лейкерз же играют. заведу будильник на шесть на по-прежнему новом айфоне. кстати, экран прикольный, качество картинки тоже впечатляет. на нем и буду смотреть в накладных наушники Technics (купила по необходимости - много переговоров, а в эр подс про меня часто было плохо слышно - я предпочитаю работать в кафе, а там шумно; с Technics проблем таких нет, рекомендую).
ах да, забыла. пить на завтрак буду кофе. да, растворимый. но из вкусвилла. мне нравится, рекомендую. пожалуй выпью два, ноль калорий. что может быть лучше.
Сейчас вернулся к работе, у меня на рабочем ноуте, который чудом остался в ту ночь в офисе, остался сохранённый пароль на спортсе. Собственно, не удивлюсь, если история как у меня произошла далеко не у одного пользователя из Украины в 22-23 году.
Пс. отдельный привет всем рассказывавшим про "Киев уже окружили" в марте 22 и шутникам про "тебе свет включили?" в декабре.
Надоедает эта однобокость, хочу видеть аргументированный хэйт, а не тонну мусора на игроков/клуб просто потому что они отобрали у Лебы несколько перстней)
это ж традиция ПО баскетветки, вы чего? там ничего не было такого...
Надеюсь, у викинга остался черновик.