НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Сакраменто» – «Голден Стэйт»

Теги результаты Голден Стэйт Бруклин Филадельфия Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА пройдут вторые матчи серий первого раунда плей-офф сезона-2022/23.

«Филадельфия» Эмбиида на своем паркете примет «Бруклин» Бриджеса, «Сакраменто» постарается удержать лидерство в серии с «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Филадельфия – Бруклин
Дата проведения
18 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Филадельфия» ведет в серии – 1-0

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
18 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

«Сакраменто» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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42 комментария

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Аня Козаченко
всем привет. буду краткой - только заканчиваю работать, устала. как я и думала, вчера хватило 130 грамм (128, если быть точной) медвежьего паштета. ммм, это был интересный, немного волнительный, яркий, но в целом ожидаемый вкус. был момент, когда я потянулась как-то неудачно за долькой лимона и, кажется, защемило нерв в руке, но потом все прошло само собой.

сейчас пришла пора выбрать меню на сегодня. точнее на утро. только что был поздний, но легкий ужин: пока писала стратегию продвижения для международной юридической компании, попивала негазированную Филетте, перекусила весенним салатом с яйцом пашот и двумя кусочками поджаренного пшеничного хлеба Перле. парни, цен не знаю - не смотрю. оставляю чаевые 10% обычно, тогда и узнаю, но чек еще не закрывала. пишу, что называется, в прямом эфире. к тому же еще надо организовать завтрак.

завтрак - вещь сакраментальная. хочу себя порадовать чем-то необычным. вероятно, возьму сейчас в Кофеманами сет из трех пасхальных пирожных. много, но зато они низкокалорийные. и разноцветные! я съем желтое, даже скорее золотое, остальное детям.

думаю заказать еще на утро тихоокеанскую лосось из залива Сан-Франциско, прожаренную до золотистой корочки. хотя я предпочитаю приготовленное на пару, но в этот раз почему-то хочется хорошенько прожаренное до золотистой корочки - такой каприз! королевский, если угодно. могу себе позволить, не Эдвардом единым, как говорится.

за завтраком планирую досматривать второй матч сегодняшний. в пять утра вставать не буду, пожалуй, а вот в шесть уже можно. ну может в шесть тридцать. в конце концов не Лейкерз же играют. заведу будильник на шесть на по-прежнему новом айфоне. кстати, экран прикольный, качество картинки тоже впечатляет. на нем и буду смотреть в накладных наушники Technics (купила по необходимости - много переговоров, а в эр подс про меня часто было плохо слышно - я предпочитаю работать в кафе, а там шумно; с Technics проблем таких нет, рекомендую).

ах да, забыла. пить на завтрак буду кофе. да, растворимый. но из вкусвилла. мне нравится, рекомендую. пожалуй выпью два, ноль калорий. что может быть лучше.
+22
-6
+16
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ST-L
Ответ xamer 9
Вчера только из статьи узнал эти имена, да ведь?) А если ГСВ пройдёт дальше, чем ЛАЛ, то будешь болеть за, к примеру, Финикс - потому что игра Баркли околдовала в 1995
да ладно, неплохо в сарказм получилось у Xell
+18
-3
+15
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xamer 9
Ответ Xell
После Лейкерс я всегда болел с детства за, с кем там ГС играет?) А за Сакраменто Кингз. Эта волшебная команда 2002—2003 очаровала меня, какие имена а! Дивац, Уэбберр, Кристи.
Вчера только из статьи узнал эти имена, да ведь?) А если ГСВ пройдёт дальше, чем ЛАЛ, то будешь болеть за, к примеру, Финикс - потому что игра Баркли околдовала в 1995
+20
-5
+15
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Рома Шторкин
О, я помню xjapan!И,вообще,стока народу классного было на ветке,куда-то все пропали ,все надоедает со временем,даже строчить комменты на спортсе.)))
У многих жизнь меняется, а не просто надоедает писать комменты. Кого-то с нами уже нет (Дельфин Ника Янга, например). Да чего уж там далеко ходить, меня тоже могло уже не быть В декабре в мой бывший дом прилетел "подарок" сверху, уничтожив домашнюю биолабораторию с рыбками и улитками. Мои все отделались не сверх большими травмами, только сыну предстоит вторая операция, да я уже пятый месяц вот будет скоро как в поддерживающем корсете и чуть больше месяца как стал ходить без поддержки.
Сейчас вернулся к работе, у меня на рабочем ноуте, который чудом остался в ту ночь в офисе, остался сохранённый пароль на спортсе. Собственно, не удивлюсь, если история как у меня произошла далеко не у одного пользователя из Украины в 22-23 году.
Пс. отдельный привет всем рассказывавшим про "Киев уже окружили" в марте 22 и шутникам про "тебе свет включили?" в декабре.
+13
-1
+12
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Лиллард унижатель!
Ответ doctor3006
Камрады, где плов НБА посмотреть можно в РФ?
aanba точкару
+10
-1
+9
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Kemlo
ГСВ вперёд, надо сегодня обязательно забирать победу!
+15
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xamer 9
Ответ Alexander Chepelev
Зря подкалываешь. Мне тоже понравились САК после серии с ЛАЛ. И я внимательно следил за судьбой тех игроков. Только я за ЛАЛ болел со времён Уорфи и Меджика. Если болеешь за ГСВ -учись принимать хейт. В своё время Кобе был насильником -дикий хейт. Потом плешивый пришёл в ЛАЛ -дикий хейт из-за крабофанов
Мой подкол только потому, что Xell в своих сообщениях везде использует ГСВ как объект травли)
Надоедает эта однобокость, хочу видеть аргументированный хэйт, а не тонну мусора на игроков/клуб просто потому что они отобрали у Лебы несколько перстней)
+6
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+6
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Рома Шторкин
Ответ Wild_Viking
Комментарий удален модератором
О, я помню xjapan!И,вообще,стока народу классного было на ветке,куда-то все пропали ,все надоедает со временем,даже строчить комменты на спортсе.)))
+4
0
+4
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Alex Kudermetov
Ответ Рома Шторкин
О, я помню xjapan!И,вообще,стока народу классного было на ветке,куда-то все пропали ,все надоедает со временем,даже строчить комменты на спортсе.)))
Это да. Зато сейчас вся ветка в кселлах, лостах и найторках. деградация...
+4
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Drinkinss
Ответ Лиллард унижатель!
Скукота. Легчайшие 2-0 в обоих сериях.
портленд не играет - поэтому легчайших игр в по ни у кого не будет :)
+4
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dev0
Кингз уже себя показали, но надеюсь, что ещё не всё.
+4
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Zayac Zayc
За доминацию Эмбиида и Карри!
+2
0
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ГРУПА ЗИСК
Эу, модераторы, а чего топовую простыню от Wild_Viking потёрли???
это ж традиция ПО баскетветки, вы чего? там ничего не было такого...
Надеюсь, у викинга остался черновик.
+2
0
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Zayac Zayc
Ответ Donbass
Уорриорз нужно брать вторую игру иначе вылетят в первом раунде.
Они могут и спокойно с 0-2 4-2 сделать.
+3
-1
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VolkXan
И что кто писал, что у Хардена раньше были лучше шансы? )))
+2
0
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Alex Kudermetov
Это да. Зато сейчас вся ветка в кселлах, лостах и найторках. деградация...
два года назад были киски и паруса. Кселлов можно хоть в чс засунуть сейчас, а тогда ахтунг был
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Павел Шашков
Ответ doctor3006
Камрады, где плов НБА посмотреть можно в РФ?
Взял Мяч
+1
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Wild_Viking
Ответ ГРУПА ЗИСК
У многих жизнь меняется, а не просто надоедает писать комменты. Кого-то с нами уже нет (Дельфин Ника Янга, например). Да чего уж там далеко ходить, меня тоже могло уже не быть В декабре в мой бывший дом прилетел "подарок" сверху, уничтожив домашнюю биолабораторию с рыбками и улитками. Мои все отделались не сверх большими травмами, только сыну предстоит вторая операция, да я уже пятый месяц вот будет скоро как в поддерживающем корсете и чуть больше месяца как стал ходить без поддержки. Сейчас вернулся к работе, у меня на рабочем ноуте, который чудом остался в ту ночь в офисе, остался сохранённый пароль на спортсе. Собственно, не удивлюсь, если история как у меня произошла далеко не у одного пользователя из Украины в 22-23 году. Пс. отдельный привет всем рассказывавшим про "Киев уже окружили" в марте 22 и шутникам про "тебе свет включили?" в декабре.
Сил Вам! Держитесь!
+1
0
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mak-s
кстати будет интересно посмотреть какие выводы сделал Керр из прошлой игры и что изменит . или оставит все так же надеясь что второй раз уж точно треха залетит ?
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Иван Бойченко
ждем пальцев от Клэя
+2
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doctor3006
Ответ Лиллард унижатель!
aanba точкару
Спасибо огромное!
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Zayac Zayc
Ответ Xell
А так если без стеба то при наличии Здоровых Леброне и Дэвисе мне не нужно бояться ни ГС, ни Сакраменто. Наоборот я бы был рад еще Одной победе в серии Лал над ГС(всего их пока 7в истории)
Конечно не нужно. Даже больные Мишки разделают ЛАЛ.
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jerry40
Ответ FLEXXX
Wild sport в вк
Там качество хромает, на мой взгляд. reddit rnbastreams качественные стримы выдаёт. Я когда туда первый раз шел, внутренне готовился к зависающей пиксельной сопке 2000-х, но научный прогресс с тех пор научно спрогрессировал заметно.
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Donbass
Уорриорз нужно брать вторую игру иначе вылетят в первом раунде.
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doctor3006
Камрады, где плов НБА посмотреть можно в РФ?
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