Сегодня в НБА пройдут вторые матчи серий первого раунда плей-офф сезона-2022/23.

«Филадельфия» Эмбиида на своем паркете примет « » Бриджеса, «Сакраменто» постарается удержать лидерство в серии с « ».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

« » ведет в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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