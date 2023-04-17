Депутат Терюшков о Fan ID: «Идет СВО, государство делает все, чтобы защитить граждан и не допустить провокаций. Если есть системный бойкот, можно посмотреть, кто инициатор»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Депутат Роман Терюшков объяснил введение Fan ID необходимостью обеспечить безопасность.

«Идет СВО, сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций.

Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек.

Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра?» – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

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55 комментариев

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saintveles
то есть розыгрыши квартир и ложь "ничего не изменилось" не помогли, после чего они перешли к прямым угрозам?
узнаю упырей из Госдумы — "мы заставим вас нас любить!"
+114
-1
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Екн Лор
Закон о запрете дискредитации Фан Айди похоже не за горами
+82
0
+82
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Overkiller
"Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором."

Его мы посадим лет на 15...
+62
0
+62
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ezheloko
Раньше на девяностые всё сваливали, теперь лет двадцать будем на СВО)
+43
0
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Саша Белый
Ну серьезно, по-моему ВСЕ уже поняли что это клинический идиот. Может хватит его постить? Понимаю, много комментов каждый раз, но мне кажется можно как-то и без него
+37
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Игорь Новиков
Хорошо, что болельщиков на хоккее и других видах спорта защищать не надо. Что-то угрожает, видимо, только фанатам футбола...
+20
-1
+19
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Эрго Прокси
провокатору ничего не помешает устроить провокацию на хоккее, в театре, метро, любом другом обществ. месте
+16
0
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Sobachkin
От кого защитить? От бедности? Все цены взлетели в два раза.... Никто так и не ответил за два года. Теперь и Финляндия в НАТО, а это 10км от того же Светогорска... Ну и забор от скандивов. И теперь будут видимо прессовать лидеров ультрас, чтобы те стадо в стойло загнали....
+16
0
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Savarona25
А что, разве на футбольный матч можно было пройти свободно, не через рамку, да еще и протащить с собой огромный чемодан или сумку без всякого досмотра? Раз уж у г-на Т. хватило ума сравнивать с авиаперелетами. Я уж не говорю про абсурд действия фан айди на матчах чемпионата и не действия его же на мачтах кубка.
+12
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Swlabr
Ответ Overkiller
"Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором." Его мы посадим лет на 15...
на 25(((((
+11
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Честный контроль
Организатор системного бойкота против фануйди народ.
+8
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Julia_Lawyer
Вы, Терюшков, показываете паспорт при посадке в самолет и в поезд для того, чтобы в случае неприятных событий вы или ваши родственники получили соответствующее страховое возмещение и выплаты от государства. Поэтому важно, чтобы в самолете были именно Вы, Терюшков, а не Сидоров по вашему билету.
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Вечно в бане
“Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра”

Потому что это, #####, паспорт. Причём тут вообще паспорт, ###### ты ######? Я в метро каждый день спускаюсь, #########, там сотни тысяч человек, и чёт все плевать хотели на безопасность, сумки металлоискателем проходят на ########, и то не все. Но на стадион, #####, нужен ###### фан айди. В анус себе фан айди введи, #########, #####, ###### ######.

Как же надоел господин Терюшков, право слово.
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Nastia Sergey
" Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра?"

так почему не продавать билеты на стадион также по паспорту? ведь для покупки билетов на самолет не нужно оформлять какой-нибудь "пассажир id"?? неужели этот едораст настолько безмозглый, что сам не видит насколько нелогичные его слова?
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Спасибо за заботу, 🤬
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Олег Бойко
Причем здесь СВО!
Да сделайте просто билеты по паспортам для совершеннолетних и все! Я готов и согласен, нечего мне скрывать.
НО это абсурд, когда у меня есть паспорт гражданина России и какой-то фан айди выше него, и без него я не смогу купить билет и пойти на футбол.
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Сергей Орлов
Защищает путём назначения двадцатипятилетнего заключения, да, г-н Терюшков?
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SerVer
Блин, ну хорош уже про защиту граждан. Давно не смешно.
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.ru
Идет СВО... а депутат Терюшков в болельщика никак не наиграется
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Константин Эсперов
Из Москвы виднее как в Курске и Брянске с защитой .
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Sekor
Просто показать паспорт вообще не проблема.
Провокации только на футболе могут быть?
Любое массовое мероприятие подойдет.
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Разрушающий мифы
Странно, почему государство не заботит безопасность болельщиков в кубке России? Ведь там людей собирается в несколько раз больше, чем на матчах чемпионата.
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Julia_Lawyer
Следующим шагом депутата Терюшкова будет разработка законопроекта об обязательности посещения матчей РПЛ гражданами Российской Федерации. Больше-то в период СВО депутату, похоже, нечем заняться.
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geoo9
все чтоб защитить граждан? наоборот все чтоб защитить от граждан кое кого в т ч и самого терюшкова
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Рокко Сиффредди
А летнее Нашествие на 200к участников почему-то паспорт болельщика не требует)
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