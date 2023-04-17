Депутат Терюшков о Fan ID: «Идет СВО, государство делает все, чтобы защитить граждан и не допустить провокаций. Если есть системный бойкот, можно посмотреть, кто инициатор»

Депутат Роман Терюшков объяснил введение Fan ID необходимостью обеспечить безопасность.

«Идет СВО, сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций.

Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек.

Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра?» – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

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