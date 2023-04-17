Депутат Терюшков о Fan ID: «Идет СВО, государство делает все, чтобы защитить граждан и не допустить провокаций. Если есть системный бойкот, можно посмотреть, кто инициатор»
Депутат Роман Терюшков объяснил введение Fan ID необходимостью обеспечить безопасность.
«Идет СВО, сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций.
Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек.
Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра?» – сказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту.
Fan ID и трибуны: антирекорды «Динамо» и «Факела», рекорды «Ростова» и «Урала», грусть на «Торпедо» – «Спартак»
узнаю упырей из Госдумы — "мы заставим вас нас любить!"
Его мы посадим лет на 15...
Потому что это, #####, паспорт. Причём тут вообще паспорт, ###### ты ######? Я в метро каждый день спускаюсь, #########, там сотни тысяч человек, и чёт все плевать хотели на безопасность, сумки металлоискателем проходят на ########, и то не все. Но на стадион, #####, нужен ###### фан айди. В анус себе фан айди введи, #########, #####, ###### ######.
Как же надоел господин Терюшков, право слово.
так почему не продавать билеты на стадион также по паспорту? ведь для покупки билетов на самолет не нужно оформлять какой-нибудь "пассажир id"?? неужели этот едораст настолько безмозглый, что сам не видит насколько нелогичные его слова?
Да сделайте просто билеты по паспортам для совершеннолетних и все! Я готов и согласен, нечего мне скрывать.
НО это абсурд, когда у меня есть паспорт гражданина России и какой-то фан айди выше него, и без него я не смогу купить билет и пойти на футбол.
Провокации только на футболе могут быть?
Любое массовое мероприятие подойдет.