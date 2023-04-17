«Ливерпуль» выиграл впервые после 7:0 с «МЮ», прервав серию из 5 матчей без побед

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лидс Футбол

«Ливерпуль» прервал серию матчей без побед, разгромив «Лидс».

Команда Юргена Клоппа в 31-м туре АПЛ одержала выездную победу со счетом 6:1.

До этого в последний раз мерсисайдцы выигрывали 5 марта – 7:0 у «Манчестер Юнайтед». С тех пор они трижды подряд проиграли и два раза сыграли вничью.

Далее «Ливерпуль» примет «Ноттингем Форест» – это произойдет 22 апреля.

Материалы по теме

85 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Удивительный сезон, конечно. Сколько разгромов уже было? И ещё больше безвольных сливов всяким аутсайдерам. Качели просто. Но какой же потенциал у новой атаки Ливерпуля, ещё Трент был великолепен. С обновленной полузащитой и без травм уже в следующем сезоне Ливерпуль вернёт свои лидирующие позиции.
+40
-4
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Против Юнайтедов неплохо в этом сезоне получается у Ливерпуля)
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
По-человечески очень рад за Жоту. Надеюсь, этот дубль придаст ему уверенности и настроения. Травмы, безголевая серия - это всё было несправедливо по отношению к такому игроку.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южанин78
Похоже Ливерпуль не придерживается принципа лучше 7 раз выиграть по 1-0, чем один раз 7-0. Они один раз выигрывают крупно, потом 5 игр не выигрывают.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ llolishe
Хватит радоваться одному матчу
Хватит писать бессмысленные комментарии. Клопп не уйдет, и абсолютно любой болельщик клуба будет рад этому потом. Ты в том числе.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храбров
Надеюсь, клуб переживет спад и вернётся сильнее, ждём противостояние Пепа и Клоппа в следующем сезоне, как в старые-добрые!)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JetAnfild
Наконец-то Диогу прорвало. Заждались.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool_YNWA
Все хвалят Жоту, Салаха, Трента... а я вот хочу отметить Кертиса Джонса, капитальный красавчик
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737..
Красавцы 1 - 6 желаю Ливерпулю попасть в ЛЧ на следующий сезон ☝️ ...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Мне нравятся такие новости только тем, что когда хейтеры со стороны МЮ заходят в такие новости, им всегда напоминание про эти 7-0. К адекватным фанам МЮ у меня претензий нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ glavredaktor
В первой половине сезона Ливерпуль выигрывал 9-0 и 1-7 и после вполне неплохо играл и побеждал.
В ЛЧ вообще был сюр. 15 очков и второе место в группе. В итоге Реал Мадрид и hello darkness my old friend...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бондарев Олег
Ответ llolishe
Испорченный сезон даже эта победа не изменит Непонятно что с клубом будет дальше -следующие сезоны надо бороться за все возможные трофеи А если Клопп как и в этом сезоне так безразлично будет смотреть на поле то лучше найти нового тренера
Мда. Обвинить Клоппа в равнодушии - оригинальненько...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MeRsEySiDe
Ответ Арман Мартиросян
Удивительный сезон, конечно. Сколько разгромов уже было? И ещё больше безвольных сливов всяким аутсайдерам. Качели просто. Но какой же потенциал у новой атаки Ливерпуля, ещё Трент был великолепен. С обновленной полузащитой и без травм уже в следующем сезоне Ливерпуль вернёт свои лидирующие позиции.
Полностью согласен, с нетерпением хочу это увидеть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavredaktor
Ответ llolishe
Можешь порадоваться победе Но ситуации в целом трудно радоваться Сколько у Ливерпуля за сезон побед гостевых?
За 20 лет я видел столько неудачных сезонов Ливерпуля, что этот сезон так, "временные трудности")
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Ненавидящий2.0
Мне нравятся такие новости только тем, что когда хейтеры со стороны МЮ заходят в такие новости, им всегда напоминание про эти 7-0. К адекватным фанам МЮ у меня претензий нет.
У них долго ещё будет гореть от этого матча. Впрочем, они сами каждый раз вспоминают про этот матч на ветках Ливерпуля, и всеми силами пытаются доказать, что это было случайностью))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Молодцы Ливерпуль. Надеюсь, что ваша черная полоса наконец-то закончилась
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavredaktor
Ответ Южанин78
Похоже Ливерпуль не придерживается принципа лучше 7 раз выиграть по 1-0, чем один раз 7-0. Они один раз выигрывают крупно, потом 5 игр не выигрывают.
В первой половине сезона Ливерпуль выигрывал 9-0 и 1-7 и после вполне неплохо играл и побеждал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ rigobersong
7-0 над мю отличный трофей для Ливерпуля, ведь такое шоу стоит дороже титула!:))
Реально топовая победа считай этим матчем еще окончательно разбили шансы Манчестерски на трофей АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavredaktor
Ответ Арман Мартиросян
Удивительный сезон, конечно. Сколько разгромов уже было? И ещё больше безвольных сливов всяким аутсайдерам. Качели просто. Но какой же потенциал у новой атаки Ливерпуля, ещё Трент был великолепен. С обновленной полузащитой и без травм уже в следующем сезоне Ливерпуль вернёт свои лидирующие позиции.
Сегодня только Фабиньо был ужасен (сыграть плохо матч в котором твоя команда выигрывает 1-6 надо постараться).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Бондарев Олег
Мда. Обвинить Клоппа в равнодушии - оригинальненько...
Весь мир кричит-Трента ставь в полузащиту-Клоппу пофиг
До начала сезона было понятно что будут проблемы в обороне-всем плевать
Клуб заработал много денег-клуб не усиляется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ glavredaktor
И? Я так и не понял почему я не могу порадоваться зрелищной победе любимой команды?))
Можешь порадоваться победе
Но ситуации в целом трудно радоваться
Сколько у Ливерпуля за сезон побед гостевых?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Арман Мартиросян
Ещё помутнение у Конате я бы отметил. Не получается в последнее время у защиты играть безупречно.
Надо было Пау у Вилльяреала покупать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ llolishe
Надо было Пау у Вилльяреала покупать
Пусть купят, я не против. Не представляю себе такую картину, чтоб Клоппу предложили качественное усиление, а он отказался. Пойми уже, владельцы не поддерживают Клоппа, как надо, в итоге последнему остаётся смирится и поддерживать своих игроков, а не начать ныть, как это делает тот же Конте. Все претензии должны быть к владельцам, Клопп сегодня уже намекнул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ Арман Мартиросян
У них долго ещё будет гореть от этого матча. Впрочем, они сами каждый раз вспоминают про этот матч на ветках Ливерпуля, и всеми силами пытаются доказать, что это было случайностью))
Случайностью это можно было бы назвать, если бы это был единичный случай, но не получается, т.к. есть прошлосезонные 9-0 по сумме двух игр, что уже исключает случайности
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavredaktor
Ответ llolishe
Давно уже могли найти норм опорника в команду ЗТО профукали
Друг, ты в фифу или ФМ переиграл, завязывай с этим))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий