«Ливерпуль» выиграл впервые после 7:0 с «МЮ», прервав серию из 5 матчей без побед
«Ливерпуль» прервал серию матчей без побед, разгромив «Лидс».
Команда Юргена Клоппа в 31-м туре АПЛ одержала выездную победу со счетом 6:1.
До этого в последний раз мерсисайдцы выигрывали 5 марта – 7:0 у «Манчестер Юнайтед». С тех пор они трижды подряд проиграли и два раза сыграли вничью.
Далее «Ливерпуль» примет «Ноттингем Форест» – это произойдет 22 апреля.
До начала сезона было понятно что будут проблемы в обороне-всем плевать
Клуб заработал много денег-клуб не усиляется
Но ситуации в целом трудно радоваться
Сколько у Ливерпуля за сезон побед гостевых?