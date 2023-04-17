«Ливерпуль» прервал серию матчей без побед, разгромив «Лидс».

Команда Юргена Клоппа в 31-м туре одержала выездную победу со счетом 6:1.

До этого в последний раз мерсисайдцы выигрывали 5 марта – 7:0 у «Манчестер Юнайтед». С тех пор они трижды подряд проиграли и два раза сыграли вничью.

Далее « » примет «Ноттингем Форест» – это произойдет 22 апреля.