«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в овертайме, сделав камбэк с 1:3 в 3-м периоде. Копитар сравнял на 59:43, у него 1+3 в матче

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Адриан Кемпе Алекс Иафалло Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в 1-м матче серии, отыгравшись с 1:3 в 3-м периоде.

«Кингс» обыграли «Ойлерс» (4:3 ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0). 

В третьем периоде калифорнийцы уступали со счетом 0:2 и 1:3, но перевели игру в овертайм. Анже Копитар забросил шайбу за 17 секунд до конца третьей 20-минутки, отличившись в большинстве.

В активе 35-летнего словенца сегодня 4 (1+3) очка – личный рекорд для игр плей-офф. Его назвали 3-й звездой матча.

Адриан Кемпе сделал дубль и был признан 1-й звездой, а решающую шайбу в овертайме забросил Алекс Иафалло

64 комментария

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t0ni12
В том, что Копи настоящий кубкарь никогда сомнений не было 💪🏼
+57
-2
+55
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Студия Просторы
Легенда ЛА
+44
-1
+43
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Stewart - 25
Ответ Дмитрий Белов
Конечно играют до 4х побед, но такое начало серии обескураживающие. МакДэвид же сегодня ничем не напоминал лучшего хоккеиста Галактики, а Даути с Копитаром - списанных в утиль старперов.
Это вам не "регулярка", где МакДэвид на чистом льду без силовых бежит от одних ворот к другим. Это "плей-офф", тут фигурное катание не прокатит.
+55
-19
+36
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Евгений Иванов
Макдэвида на ноль и -2 посадили, заруба будет жесткой.
+34
-1
+33
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Misson
Ответ Дмитрий Белов
Конечно играют до 4х побед, но такое начало серии обескураживающие. МакДэвид же сегодня ничем не напоминал лучшего хоккеиста Галактики, а Даути с Копитаром - списанных в утиль старперов.
На Макдэвида есть Даути и Гавриков. Вольной жизни ему не дадут.
+34
-3
+31
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NARTMEN
Лучший турнир в мире!
+27
-2
+25
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Stewee
Ответ Stewart - 25
Это вам не "регулярка", где МакДэвид на чистом льду без силовых бежит от одних ворот к другим. Это "плей-офф", тут фигурное катание не прокатит.
В прошлом ПО Макди фигурным катанием делал 2+ очка за игру. Стоило провести одну неудачную игру и сразу выползли "эксперты".
+36
-12
+24
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Deathspell Omega
Копитар не ровня МакДэвиду?
Ну, у Копитара 2 Кубка, а у этого героя регулярок какие достижения то, особенно в Кубке Стэнли?
+24
-8
+16
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bes_na_tatami
В прошлом году без Даути шансов не было, хотя и серия 4÷3 закончилась. Дрю заменить нельзя
Ну а Копи есть Копи, живая легенда Кингз
+16
-1
+15
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raspisanie77
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Настоящий кэп!!! КЭПИЩЕ!!! Не скоро в Словении появится такой хоккеист
Скорее никогда
+15
-1
+14
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Дмитрий Белов
Конечно играют до 4х побед, но такое начало серии обескураживающие. МакДэвид же сегодня ничем не напоминал лучшего хоккеиста Галактики, а Даути с Копитаром - списанных в утиль старперов.
+16
-2
+14
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evgeniiios
Ответ Stewart - 25
Это вам не "регулярка", где МакДэвид на чистом льду без силовых бежит от одних ворот к другим. Это "плей-офф", тут фигурное катание не прокатит.
Да мы поняли поняли, в прошлом сезоне уже видели
+19
-5
+14
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raspisanie77
Ответ Deathspell Omega
Копитар не ровня МакДэвиду? Ну, у Копитара 2 Кубка, а у этого героя регулярок какие достижения то, особенно в Кубке Стэнли?
Макдэвид не ровня Копитару в КС ни разу, все люди это понимают, кто КС смотрит не с прошлого года))
+16
-4
+12
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Stewee
Ответ Stewart - 25
Да хоть 5+ очка за игру. Что толку? Команда одного звена. В "Лос-Анджелесе" звенья более сбалансированные и мастеровитее в кубковом плане. Моё мнение, МакДэвид, Драйзайтль, не чета таким кубковым бойцам, как Даути и Копитар.
Как нефть может быть командой одного звена, если Макди и Драйз играют в разных? Просто сегодня у тройки немца пошла игра, а у Мака не получилась.
Такое ощущение, что вообще не смотрел игру, а набросал типичные шаблоны типа "команда одного звена", "некубковые" и т.д.
+13
-3
+10
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internazionale_nerazzurri
Мужчины из Калифорнии. Будет интересная серия
+10
-1
+9
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Авл Агерий
Kings красавцы. Звёздным эдмонтонцам придётся ещё помучиться.
+10
-1
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Настоящий кэп!!! КЭПИЩЕ!!! Не скоро в Словении появится такой хоккеист
+12
-4
+8
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Фанат спорта01
Ответ izdaba
В прошлом ПО Кингз тоже начали с победы в гостях, но серию поиграли. У МакДэвида 14 очков в серии было.
в прошлом году Даути не было
+9
-2
+7
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Deathspell Omega
Ответ ABarca777
Так , конечно, забавно, но Эдмонтон в следующем матче отвесит 6 шайб.
и пропустит 8.
+6
0
+6
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Сергей Галынский
Затащил👍
+6
-1
+5
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Deathspell Omega
Ответ izdaba
В прошлом ПО Кингз тоже начали с победы в гостях, но серию поиграли. У МакДэвида 14 очков в серии было.
И Квика уже выслали из команды
+5
0
+5
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гилберт
Всё могут короли, всё могут короли!!!...
+4
0
+4
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Lesich
ЛА красавцы
+5
-1
+4
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curdboy
Как только закончит, номер сразу выведут
+3
0
+3
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izdaba
В прошлом ПО Кингз тоже начали с победы в гостях, но серию поиграли. У МакДэвида 14 очков в серии было.
+4
-1
+3
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