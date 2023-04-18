«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в овертайме, сделав камбэк с 1:3 в 3-м периоде. Копитар сравнял на 59:43, у него 1+3 в матче
«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в 1-м матче серии, отыгравшись с 1:3 в 3-м периоде.
«Кингс» обыграли «Ойлерс» (4:3 ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).
В третьем периоде калифорнийцы уступали со счетом 0:2 и 1:3, но перевели игру в овертайм. Анже Копитар забросил шайбу за 17 секунд до конца третьей 20-минутки, отличившись в большинстве.
В активе 35-летнего словенца сегодня 4 (1+3) очка – личный рекорд для игр плей-офф. Его назвали 3-й звездой матча.
Адриан Кемпе сделал дубль и был признан 1-й звездой, а решающую шайбу в овертайме забросил Алекс Иафалло.
Ну, у Копитара 2 Кубка, а у этого героя регулярок какие достижения то, особенно в Кубке Стэнли?
Ну а Копи есть Копи, живая легенда Кингз
Такое ощущение, что вообще не смотрел игру, а набросал типичные шаблоны типа "команда одного звена", "некубковые" и т.д.