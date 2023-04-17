Самой высокой рыночной стоимостью среди российских игроков обладает Александр Головин.

В рейтинге Transfermarkt полузащитник «Монако» занял первую строчку. Он оценен в 25 млн евро.

Также в тройку попали («Динамо») и («Краснодар»).

Десятка самых дорогих игроков выглядит следующим образом:

1. (« ») – 25 млн евро;

2. Арсен Захарян («Динамо») – 15 млн;

3. Матвей Сафонов (« ») – 15 млн;

4. (« ») – 12 млн;

5. ( ) – 10 млн;

6. (« ») – 10 млн;

7. («Спартак») – 9 млн;

8. Дмитрий Баринов (« ») – 8 млн;

9. Даниил Фомин (« ») – 8 млн;

10. («Спартак») – 8 млн.

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