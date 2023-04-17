Головин за 25 млн евро – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt. Захарян – 2-й, Чалов – 5-й, Соболев – 7-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия рейтинги Динамо Москва Краснодар Георгий Джикия Далер Кузяев Алексей Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Даниил Фомин Матвей Сафонов Федор Чалов Александр Соболев деньги Арсен Захарян Футбол

Самой высокой рыночной стоимостью среди российских игроков обладает Александр Головин.

В рейтинге Transfermarkt полузащитник «Монако» занял первую строчку. Он оценен в 25 млн евро.

Также в тройку попали Арсен Захарян («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Десятка самых дорогих игроков выглядит следующим образом:

1. Александр ГоловинМонако») – 25 млн евро;

2. Арсен Захарян («Динамо») – 15 млн;

3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 15 млн;

4. Алексей МиранчукТорино») – 12 млн;

5. Федор Чалов (ЦСКА) – 10 млн;

6. Далер КузяевЗенит») – 10 млн;

7. Александр Соболев («Спартак») – 9 млн;

8. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн;

9. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн;

10. Георгий Джикия («Спартак») – 8 млн.

Ударный день Миранчука и Головина: гол и ассист на двоих

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Как Захарян может стоить дороже Миранчука???
Это полный абсурд!
+87
-19
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simka87
Ответ Зелёный гопник
Как Захарян может стоить дороже Миранчука??? Это полный абсурд!
наверное из-за возраста
+50
-6
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Зелёный гопник
Как Захарян может стоить дороже Миранчука??? Это полный абсурд!
Захарян ещё может стрельнуть, у Миранчука походу это потолок. Ну и возраст
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovi174
Миранчук должен быть, как минимум на втором месте! Он и Головин сейчас лучшие Российские футболисты.
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Chistyakov
Буду рад ошибиться(время покажет), но по-моему Захарян очень и очень среднего таланта игрок. Сафонов одну игру через 3 нормально стоит в раме, короче, много вопросов к этому рейтингу.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Tpy6kaMerlina
Почему мне не первый сезон кажется, что Сафонов переоценен. Кто сведущ, объясните, откуда такая трасферная стоимость у Матвея и чем он так хорош. Почему я этого не замечаю. p.s. Кузяев недооценен.
кузяеву 30
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Почему мне не первый сезон кажется, что Сафонов переоценен. Кто сведущ, объясните, откуда такая трасферная стоимость у Матвея и чем он так хорош. Почему я этого не замечаю.
p.s. Кузяев недооценен.
+25
-17
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Эркинбек Апаканов
Захарян максимум 5 стоит по игре!
да и это многовато.
тебя армяне вилимо минусуют😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Кирилл
За Сафонова говорит возраст - ему всего лишь 24 года исполнилось недавно. И именно в купе с тем, что является основным вратарям своей команды и сборной (до всей событий), дает такую ценность.
По-моему после Акинфеева у сборной нет основного вратаря, постоянная ротация.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Помню еще недавно Максименко стоил 10 млн. а сейчас 2 или что то вроде этого.Похоже Захаряна скоро ждет такой же спад в цене.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ An Kr
Головин 25 не стоит. 17-20 максимум.
Почему именно 17-20 стоит, а 25 не стоит? Откуда цифры такие?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
космонавт на дереве
Не густо. Покопался на трансфермаркте, Россия на 24 месте в Европе по общей стоимости топ 10.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ An Kr
Его купили за 30. А за 5 лет он не прибавил, а сдал.
Проводит лучший сезон во Франции пока по г+п, а может и в карьере даже. Ничего не сдал он.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кочевник56
Ответ Эркинбек Апаканов
Захарян максимум 5 стоит по игре!
ну да, и дельфин 🐬 максимум тыщ 50 руб, а Джикия и того дешевле, трансфермаркет уже не тот...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Пиняев скоро будет в топе этого рейтинга, суперталант⚡!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Хотелось бы увидеть места наших в общем списке Transfermarkt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Тогда я сам: Головин - 328-й
Клаудиньо (россиянин, как никак) - 500-й
Остальных даже не стал искать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Захарян максимум 5 стоит по игре!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Winbreaker
Зато над Мудриком и Зинченко у нас издеваются, когда у самих говно под носом 🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️…
а что б над кем то издеваться, надо чем то обладать что ли?🙃
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Juninho P.
больше всего удивляет баринов. ценник держится стабильно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Кто такой Захарян. "Армянское радио ". Кто больше добавил Литвинов. Может не прав, не спорю. Но для сборной точно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Головин - доказано годами упорного труда в Монако
Миранчук - тоже старается прогрессировать в Европе

Захарян - самый распиаренный из всех в списке ))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Tpy6kaMerlina
Почему мне не первый сезон кажется, что Сафонов переоценен. Кто сведущ, объясните, откуда такая трасферная стоимость у Матвея и чем он так хорош. Почему я этого не замечаю. p.s. Кузяев недооценен.
За Сафонова говорит возраст - ему всего лишь 24 года исполнилось недавно.
И именно в купе с тем, что является основным вратарям своей команды и сборной (до всей событий), дает такую ценность.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evil_Alastar
Ответ Мистер Громов
Да, Кузяев в тройке должен быть, хотя бы за работоспособность. Захарян -
30 ему☹️
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Максим Григорьев
А где Пеняев?
В Локомотиви
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Багдасарян
Ответ Tpy6kaMerlina
Почему мне не первый сезон кажется, что Сафонов переоценен. Кто сведущ, объясните, откуда такая трасферная стоимость у Матвея и чем он так хорош. Почему я этого не замечаю. p.s. Кузяев недооценен.
новая школа, обучен действовать по современным рекомендациям, там прям совершенно разные техники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий