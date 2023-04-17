Головин за 25 млн евро – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt. Захарян – 2-й, Чалов – 5-й, Соболев – 7-й
Самой высокой рыночной стоимостью среди российских игроков обладает Александр Головин.
В рейтинге Transfermarkt полузащитник «Монако» занял первую строчку. Он оценен в 25 млн евро.
Также в тройку попали Арсен Захарян («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»).
Десятка самых дорогих игроков выглядит следующим образом:
1. Александр Головин («Монако») – 25 млн евро;
2. Арсен Захарян («Динамо») – 15 млн;
3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 15 млн;
4. Алексей Миранчук («Торино») – 12 млн;
5. Федор Чалов (ЦСКА) – 10 млн;
6. Далер Кузяев («Зенит») – 10 млн;
7. Александр Соболев («Спартак») – 9 млн;
8. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн;
9. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн;
10. Георгий Джикия («Спартак») – 8 млн.
Это полный абсурд!
p.s. Кузяев недооценен.
тебя армяне вилимо минусуют😂
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Тогда я сам: Головин - 328-й
Клаудиньо (россиянин, как никак) - 500-й
Остальных даже не стал искать
Миранчук - тоже старается прогрессировать в Европе
Захарян - самый распиаренный из всех в списке ))
И именно в купе с тем, что является основным вратарям своей команды и сборной (до всей событий), дает такую ценность.