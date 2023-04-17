Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с ЦСКА
В понедельник, 17 апреля, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- Локомотив-Кубань
- Ведищев (0), Мартюк (0), Акун-Перселл (0), Узинский (0), Уайт (0).
Ничья в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
10 самых ярких игроков российской молодежки
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
Локомотив в первой игре впечатлили. Молодцы!
Удачи ЦСКА!
А почему не приводите в пример серию плей-офф между ними, где Локо вынес НН вперед ногами ?)
Плей-офф - это совсем другая игра и настрой.
А ЦСКА уже который матч в сезоне проваливается в каком-то отрезке и потом догоняет … Сегодня, к сожалению, не вышло.
Николе здоровья !
В Краснодаре будет горячо, не сомневаюсь )
Наверное в моменте, где Жан-Шарлю дали фол вместо чистого блокшота на Мартюке ?)
Локо и штрафных пробил больше, чем ЦСКА - 25 против 19.
Сегодня ЦСКА проиграл сам, на судейство я даже не заикнусь )
Если уж дали Касперу за аплодисменты судьям …
Но, надеюсь, вы не станете спорить, что неспортивный Мартюку заслуженный.