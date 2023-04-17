Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 17 апреля, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Второй матч

ЦСКА – Локомотив-Кубань 83:84 (23:22, 14:20, 25:20, 21:22)
Дата проведения
17 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Уэйр (0), Швед (0), Давидовац (0), Курбанов (0), Милутинов (0).
Локомотив-Кубань
Ведищев (0), Мартюк (0), Акун-Перселл (0), Узинский (0), Уайт (0).

Ничья в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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37 комментариев

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Aleksey Novikov
ЦСКА надо прибавлять в защите.
Локомотив в первой игре впечатлили. Молодцы!
Удачи ЦСКА!
+9
-1
+8
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Додик Аксель
Ну хоть вторую игру Локо не сплавил из-за своих ошибок в клатче. Оба матча выдались интересными и с интригой до последних секунд. Локо с победой и обеим командам спасибо за игру !
+6
0
+6
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Today I feel Qatari
Тренерская команда обыграла судейскую, вообще отлично)
+13
-8
+5
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Vagner01
Бог с ним с поражением главное что бы Никола не выбыл ! Без него будет очень сложно! Ну и с защитой надо что то делать тренеру проходной двор просто! А последний ввод мяча из аута это квинтэссенция сегодняшнего безобразного матча! Да и вообще плохой день и в хоккей тоже слили!
+4
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Джонни-массажист
Швед изо всех сил руинит команду ,но тренер не сдаётся и снова выпускает его на площадку........
+3
0
+3
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Astray
Локомотив и вчера и сегодня очень впечатлил. У ЦСКА видно что Швед после травмы набирает потихоньку кондиции и пока не "торт". Судьи видно что исправились после вчерашнего, и фолы и технические смело обоим командам раздавали. В первом матче конечно был перекос. Болею за то чтобы во всех матчах была такая заруба.
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sonny91
райкович по не понятной причине отказался от стиля из регулярки, цска бросают 3шки меньше кубани!!! не попадают а просто меньше попыток(11 против 28 локо в 1 матче, сегодня тоже меньше). если это стиль под плэйоф то локо все равно пройдут наверно но зенит или уникс в эту позиционную игру укатают цска. мур и руженцев в таком баскете потерялись.
+3
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Кирилл
Ответ sonny91
тренер райкович оказался слабым. поставить классную игру которая работала а потом отказаться под типа какой то плэйофный стиль. они мучаются с командой которую нижний 4-0 в регулярке возил. наверно еще "безтитульная магия шведа" работает. если никола вылетел то локомотив должен забирать свое
Вот вы приводите в пример серию регулярки Нижний - Локо (почему именно ее - я не понимаю).
А почему не приводите в пример серию плей-офф между ними, где Локо вынес НН вперед ногами ?)

Плей-офф - это совсем другая игра и настрой.
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Кирилл
Локомотиву респект. Провели шикарный матч и вполне заслуженно получили.

А ЦСКА уже который матч в сезоне проваливается в каком-то отрезке и потом догоняет … Сегодня, к сожалению, не вышло.
Николе здоровья !

В Краснодаре будет горячо, не сомневаюсь )
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sonny91
Ответ Кирилл
Вот вы приводите в пример серию регулярки Нижний - Локо (почему именно ее - я не понимаю). А почему не приводите в пример серию плей-офф между ними, где Локо вынес НН вперед ногами ?) Плей-офф - это совсем другая игра и настрой.
НН были без апича в 1ю очередь ,хвостова и 2х амеров. играли в 6-7 человек по сути. они в 1х матчах вели прилично а потом не выдерживали темп, просто не хватало людей. только это
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Aleksey Novikov
Ответ sonny91
в защите смысла нет, сейчас там просто нет качественных защитников или их буквально 1-2. в атаке просто совершенно пропал блеск, вот тут надо что то добавлять и отказываться от позиционной долгой атаки
в защите есть смысл всегда. убеждён. даже если и нет индивидуально сильных защитников, то должна быть командная игра в защите.
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Today I feel Qatari
Удачи Секуличу от лица болельщиков Даллас Маверикс
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Aleksey Novikov
Ответ Додик Аксель
Ну хоть вторую игру Локо не сплавил из-за своих ошибок в клатче. Оба матча выдались интересными и с интригой до последних секунд. Локо с победой и обеим командам спасибо за игру !
Локо - просто красавцы! Поражение это не беда. Главное чтоб Никола поправился к следующему матчу. Даже не представляю как без него играть. Здоровья тебе, Никола
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Кирилл
Ответ Today I feel Qatari
Тренерская команда обыграла судейскую, вообще отлично)
А в чем сегодня ЦСКА был «судейской командой» ?)
Наверное в моменте, где Жан-Шарлю дали фол вместо чистого блокшота на Мартюке ?)
Локо и штрафных пробил больше, чем ЦСКА - 25 против 19.

Сегодня ЦСКА проиграл сам, на судейство я даже не заикнусь )
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J-12
с победой, красавцы
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Igbin
Локо все-таки смог победить, отлично!
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sonny91
Ответ Aleksey Novikov
ЦСКА надо прибавлять в защите. Локомотив в первой игре впечатлили. Молодцы! Удачи ЦСКА!
в защите смысла нет, сейчас там просто нет качественных защитников или их буквально 1-2. в атаке просто совершенно пропал блеск, вот тут надо что то добавлять и отказываться от позиционной долгой атаки
+1
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sonny91
Ответ Джонни-массажист
Швед изо всех сил руинит команду ,но тренер не сдаётся и снова выпускает его на площадку........
сегодня он гораздо лучше чем в 1м. потерь нет 1й половине, только процент трешек низкий
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Джонни-массажист
Ответ sonny91
сегодня он гораздо лучше чем в 1м. потерь нет 1й половине, только процент трешек низкий
Согласен,но слишком много на себя берет бросков.Сегодня ЦСКА не выиграет ,если будут сваливаться на пуляния.
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Кирилл
Ответ Дима Клочков
удивительное судейство,Швед толкает судью 2 раза и ничего,никакого технического или неспортивного,но вот если покричать на судью,то это все...
Швед заслужил за такое технический, соглашусь.
Если уж дали Касперу за аплодисменты судьям …

Но, надеюсь, вы не станете спорить, что неспортивный Мартюку заслуженный.
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Дима Клочков
Ответ Кирилл
Швед заслужил за такое технический, соглашусь. Если уж дали Касперу за аплодисменты судьям … Но, надеюсь, вы не станете спорить, что неспортивный Мартюку заслуженный.
не буду,мартюк также заслужил его,тут даже спорить бесполезно
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sonny91
Ответ Vagner01
Размечтался!
я не про эту серию, здесь еще можно и без милутинова. а вот финал для соперника цска может стать очень легким
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Vagner01
Ответ sonny91
я не про эту серию, здесь еще можно и без милутинова. а вот финал для соперника цска может стать очень легким
Посмотрим может ещё и не вылетит Никола надолго! Да и эту серию думаю заберём никуда не денемся!
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Vagner01
Ответ sonny91
по тому как он сидел на скамейке и как корчился от боли это надолго(хочу ошибаться) но чудес не бывает-большие когда подворачивают это серьезно-масса большая. наверно это был послед матч серба в россии
Не хотелось бы !
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sonny91
Ответ Vagner01
Не хотелось бы !
мне тоже
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