Талалаев поздравил с Пасхой: «Всем здоровья, добра. И Валере тоже»

Теги Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Валерий Карпин Николай Комличенко соцсети Футбол

Андрей Талалаев, поздравляя с Пасхой, пожелал здоровья и добра «и Валере тоже».

«Вчера начался светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце.

Всем здоровья, мира, благополучия и добра. С праздником! 💐

P.S. И Валере тоже», – написал главный тренер «Химок».

Ранее возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин посоветовал Талалаеву перестать обсуждать футболистов других команд: «Пускай говорит о своих игроках, а про игроков «Ростова» пускай вообще забудет и рот не открывает».

Фото: instagram.com/talalaev_andrey_official/

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24 комментария

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CriminalJoint62
Христос Воскресе!
+25
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Артем Гладских
Ответ CriminalJoint62
Христос Воскресе!
Воистину воскресе!
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-6
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Никита Самарин
И зачем спрашивается накидывал?🤔
+13
-4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну, если ты пишешь "всем", значит и "Валеру" тоже, лол Если же ты пишешь "всем" и выделяешь "Валеру", значит тут что-то не то. Вообще, мужикам по полтос, а поведение не на уровне. Позвонили бы друг другу и поговорили, а вся эта шумиха выглядит и несерьезно и нелепо в такие времена. Пасхи и не только.
Два эксперта матч-тв разговелись кагором и понеслась. Сейчас ещё Царь подтянется и начнётся настоящее христосование😎
+9
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utsh44psmr
Все любят Мамбу
+5
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King_X
Ответ Evgeny Trifonov
адекватный ответ на хамство эстонского преподавателя физкультуры
🤡🤡🤡
Валера ответил максимально адекватно на выпад Талалаева в сторону его игрока
Как бутылка и действия Талалаева вообще связаны с Комличенко?) быдлан тут Андрей

И сейчас ещё большей обиженкой выставляет себя, даже в тему праздника притянул Валеру и перепалку, типа последнее слово за ним

Талалаев стрелочник по жизни, при поражения тоже 1000 и 1 виновного и причину находит
+11
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Direct free kick
валера празднует песах
+2
-2
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hulk&boloto
А если бы Валера не тренер сборной был бы, послал бы ещё раз?
+1
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Forte Live
Зачем он это делает? Ребята, кто в теме, устройте Талалаева в Медиа-лигу. На профессиональный футбол он не готов. Даже не знаю, был ли когда-нибудь...
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-1
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Саша Котляров
воистину воскрес
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dzenga 1
Второй раунд !?
Чем ответит Валера !?
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GLW
Ответ CriminalJoint62
Христос Воскресе!
какой раз?
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Саша Пушкин
Ответ Никита Самарин
И зачем спрашивается накидывал?🤔
А когда Талалай служил Кадырову в Ахмате, он нас так же поздравлял с Пасхой?
Или благодать на него сошла, лишь когда он подписал жирный контракт с православными Химками?
+1
-1
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wizard_177
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Два эксперта матч-тв разговелись кагором и понеслась. Сейчас ещё Царь подтянется и начнётся настоящее христосование😎
ахаха, огонь)))
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RusSelMash
Ответ Ftul
Валера празднует Пейсах,он жеврей
Я понимаю, что ты хочешь оповестить всех, что тебя в русифицированном варианте зовут Валера и что ты ортодоксальный иудей и празднуешь Пейсах!!!
Только кто тебе сказал, что эта информация интересует кого-то, кроме тебя и твоих единоверцев?
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