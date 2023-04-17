Талалаев поздравил с Пасхой: «Всем здоровья, добра. И Валере тоже»

Андрей Талалаев, поздравляя с Пасхой, пожелал здоровья и добра «и Валере тоже».

«Вчера начался светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце.

Всем здоровья, мира, благополучия и добра. С праздником! 💐

P.S. И Валере тоже», – написал главный тренер «Химок».

Ранее возглавляющий « » посоветовал перестать обсуждать футболистов других команд: «Пускай говорит о своих игроках, а про игроков «Ростова» пускай вообще забудет и рот не открывает».

Фото: instagram.com/talalaev_andrey_official/

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