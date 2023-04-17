Талалаев поздравил с Пасхой: «Всем здоровья, добра. И Валере тоже»
Андрей Талалаев, поздравляя с Пасхой, пожелал здоровья и добра «и Валере тоже».
«Вчера начался светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце.
Всем здоровья, мира, благополучия и добра. С праздником! 💐
P.S. И Валере тоже», – написал главный тренер «Химок».
Ранее возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин посоветовал Талалаеву перестать обсуждать футболистов других команд: «Пускай говорит о своих игроках, а про игроков «Ростова» пускай вообще забудет и рот не открывает».
Фото: instagram.com/talalaev_andrey_official/
«Не растим Комличенко, говорим правду в лицо». Лучший флэш сезона – после дебюта Талалаева в «Химках» с удалением
Валера ответил максимально адекватно на выпад Талалаева в сторону его игрока
Как бутылка и действия Талалаева вообще связаны с Комличенко?) быдлан тут Андрей
И сейчас ещё большей обиженкой выставляет себя, даже в тему праздника притянул Валеру и перепалку, типа последнее слово за ним
Талалаев стрелочник по жизни, при поражения тоже 1000 и 1 виновного и причину находит
Чем ответит Валера !?
Или благодать на него сошла, лишь когда он подписал жирный контракт с православными Химками?
Только кто тебе сказал, что эта информация интересует кого-то, кроме тебя и твоих единоверцев?