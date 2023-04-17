Боули в раздевалке «Челси» заявил, что 600 млн фунтов потрачены ради побед, но команда ожиданий не оправдывает. Владелец назвал результаты «постыдными»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Брайтон деньги Тодд Боули Футбол

Тодд Боули пытался подбодрить футболистов «Челси» после игры с «Брайтоном» (1:2).

Сообщалось, что совладелец клуба после матча 31-го тура АПЛ провел в раздевалке около часа.

По информации The Telegraph, Боули взял слово после речи главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Бизнесмен назвал нахождение клуба в нижней части таблицы и последние результаты «постыдными» и дал понять, что 600 млн фунтов были потрачены для того, чтобы команда побеждала, а пока она не оправдывает ожиданий.

При этом он отметил, что ответная игра против «Реала» в Лиге чемпионов предоставляет шанс спасти сезон, положить конец позорным выступлениям и дать болельщикам повод для гордости.

С Боули раздевалку также посетили другие совладельцы – Хансйорг Висс и Бехдад Эгбали.

«Челси» примет «Реал» 18 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени. В первой игре 1/4 финала «синие» уступили со счетом 0:2.

Тодд Боули: «Челси» победит «Реал» – 3:0. Верьте в нас»

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59 комментариев

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V@d!m
лол, так ты же сам эти деньги и потратил! игроки причем тут?

мотиватор от бога, конечно
+75
0
+75
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DoDidDone
А "на счётчик" пацанов поставил?
+47
0
+47
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Wesley
"Ради побед" надо было брать готовых игроков, а не мудриков
+48
-17
+31
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blaugrano
Пора перейти на схему 4-4-4. От текущей толку нет.
+28
-4
+24
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AmanEsen
Ответ Wesley
"Ради побед" надо было брать готовых игроков, а не мудриков
И готовых тоже брали. Стерлинг, Кулибали, Энцо, Фелиш.
+21
-2
+19
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Гол в девятину
Боули психует.После лажи с Поттером он боится ошибиться и хотел тщательно выбрать тренера.

Думал, что Лэмпард снимет с владельцев давление трибун, но в реальности все наоборот, Фрэнк делает ситуацию еще хуже, добивает команду своей тренерской бестолковостью и некомпетентностью и стремительно отправляет Боули в один ряд с Майком Эшли и Лимом.

Кто тебе виноват, что ты решил назначить в команду находящуюся в яме провалившегося везде где только можно Лэмпарда? Кого может вытащить из ямы Анри 2.0?

Какие вообще претензии к игрокам, если ты в кризисный момент ставишь тренером дилетанта Френки Лэмпарда? Когда бизнес в дeрьме, то обычно назначают опытного кризисного менеджера, а не двоечника из путяги.
+17
-2
+15
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Борис Александрович
Ответ Wesley
"Ради побед" надо было брать готовых игроков, а не мудриков
Ну да ,Мудрик разваливает Челси 😁
+24
-9
+15
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Люблю Марго Робби
Все поместились в раздевалке? Или мудрик под дверью речь слушал?
+15
-1
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Rio (BLR)
)
похоже на истерику.
Там у всех новичков очень длинные контракты. Он их трейдить собрался как в НХЛ?
+9
0
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Биограф Венгера
не ну это все щас поменяет. Футболисты такие будут сидеть и думать "блин действительно столько человек денег потратил надо ему помочь бедняге".
+10
-1
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Экспертное мнение
Он в курсе, что он в Европе, а не в американской студенческой лиге из голливудских фильмов?
+10
-1
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Гол в девятину
Ответ DolJun
ну и в чем он не прав?
В том, что назначил на концовку сезона полного профана, а теперь психует, что давление трибун растет еще сильнее чем при Поттере, а дилетант на скамейке не может улучшить результат ни на грамм
+7
0
+7
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Сколько его ещё ждёт открытий в европейском футболе
+6
0
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Борис Александрович
Во всем виноват Мудрик !
+11
-6
+5
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Евгений Лифшиц
если честно, назначение Лэмпарда нелепее схемы 4-4-3 выглядит
+5
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Tpy6kaMerlina
- Эй, бро. И ты тоже, бро. Я потратил 600 млн, рассчитывая на победы, а вы проигрываете?
- Да, босс.
- Плохо, бро.
Развернулся и вышел из раздевалки. Подбадривание закончилось.
+4
-1
+3
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Balt
Ну то что он так бездарно в Челси влетел не игроков вина.
+3
0
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Wesley
Ответ AmanEsen
И готовых тоже брали. Стерлинг, Кулибали, Энцо, Фелиш.
При этом даже перечисленные все пришли из разных чемпионатов, а опыт игры в АПЛ из них только у Стерлинга
+3
0
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lemming
Боули конечно жирный лох)
+3
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белошип
Слив топ тренера и назначив физрука с Брайтона,и после этого хочет выиграть трофеи?)
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Акира_1
Боэли так и не понял, что слил 600 лямов в мусороку. Раньше казалось, что это перспективные игроки для будущего, но по сути единственные такие - Энцо, Нкунку и парень из Лиона, а так хлам: травмат Фофана, 34 летний Обамеянг, средний привозила Ку-ку, забивший на все Стерлинг, какие-то школьники от 15 до 20, политический Мудрик и даже Кулибали уже под 30. Но этого ему мало и он решил понаставить серядняков в лице Поттера и Лэмпарда тренерами. Теперь он не понимает, почему Челси превратился в серядняка. Самый бездарный руководитель клуба в истории.
Всего то нужно было найти спортивного директора и не увольнять Тухеля или хотя бы найти ему нормальную смену.
+2
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гилберт
Ответ V@d!m
лол, так ты же сам эти деньги и потратил! игроки причем тут? мотиватор от бога, конечно
Эврика!!! Раз выгнали Грановскую, может взять Блиновскую?
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HellLight
какой владелец такие и результаты
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Сергей Андреевич
Ну теперь-то результаты попрут!
С такой мощной мотивацией от владельца могут и в Чемпионшип вылететь.
+2
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Никита Самарин
Развалил успешную команду и ещё что-то предъявляет.🙄
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