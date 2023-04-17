Боули в раздевалке «Челси» заявил, что 600 млн фунтов потрачены ради побед, но команда ожиданий не оправдывает. Владелец назвал результаты «постыдными»

Тодд Боули пытался подбодрить футболистов «Челси» после игры с «Брайтоном» (1:2).

Сообщалось, что совладелец клуба после матча 31-го тура провел в раздевалке около часа.

По информации The Telegraph, Боули взял слово после речи главного тренера .

Бизнесмен назвал нахождение клуба в нижней части таблицы и последние результаты «постыдными» и дал понять, что 600 млн фунтов были потрачены для того, чтобы команда побеждала, а пока она не оправдывает ожиданий.

При этом он отметил, что ответная игра против « » в предоставляет шанс спасти сезон, положить конец позорным выступлениям и дать болельщикам повод для гордости.

С Боули раздевалку также посетили другие совладельцы – Хансйорг Висс и Бехдад Эгбали.

« » примет «Реал» 18 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени. В первой игре 1/4 финала «синие» уступили со счетом 0:2.

Тодд Боули: «Челси» победит «Реал» – 3:0. Верьте в нас»