Боули в раздевалке «Челси» заявил, что 600 млн фунтов потрачены ради побед, но команда ожиданий не оправдывает. Владелец назвал результаты «постыдными»
Тодд Боули пытался подбодрить футболистов «Челси» после игры с «Брайтоном» (1:2).
Сообщалось, что совладелец клуба после матча 31-го тура АПЛ провел в раздевалке около часа.
По информации The Telegraph, Боули взял слово после речи главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Бизнесмен назвал нахождение клуба в нижней части таблицы и последние результаты «постыдными» и дал понять, что 600 млн фунтов были потрачены для того, чтобы команда побеждала, а пока она не оправдывает ожиданий.
При этом он отметил, что ответная игра против «Реала» в Лиге чемпионов предоставляет шанс спасти сезон, положить конец позорным выступлениям и дать болельщикам повод для гордости.
С Боули раздевалку также посетили другие совладельцы – Хансйорг Висс и Бехдад Эгбали.
«Челси» примет «Реал» 18 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени. В первой игре 1/4 финала «синие» уступили со счетом 0:2.
мотиватор от бога, конечно
Думал, что Лэмпард снимет с владельцев давление трибун, но в реальности все наоборот, Фрэнк делает ситуацию еще хуже, добивает команду своей тренерской бестолковостью и некомпетентностью и стремительно отправляет Боули в один ряд с Майком Эшли и Лимом.
Кто тебе виноват, что ты решил назначить в команду находящуюся в яме провалившегося везде где только можно Лэмпарда? Кого может вытащить из ямы Анри 2.0?
Какие вообще претензии к игрокам, если ты в кризисный момент ставишь тренером дилетанта Френки Лэмпарда? Когда бизнес в дeрьме, то обычно назначают опытного кризисного менеджера, а не двоечника из путяги.
похоже на истерику.
Там у всех новичков очень длинные контракты. Он их трейдить собрался как в НХЛ?
- Да, босс.
- Плохо, бро.
Развернулся и вышел из раздевалки. Подбадривание закончилось.
Всего то нужно было найти спортивного директора и не увольнять Тухеля или хотя бы найти ему нормальную смену.
С такой мощной мотивацией от владельца могут и в Чемпионшип вылететь.