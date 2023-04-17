Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Политика Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта высказался об участии «Реала» в деле Негрейры в качестве частного обвинителя.

В эти минуты «Барселона» проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

«Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (речь о правлении Франсиско Франко в Испании с 1939 по 1975 год – Sports.ru) и был близок к политической и экономической элите.

Я думаю, стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета – Sports.ru) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле», – сказал президент «Барселоны».

«Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры. Тогда клуб сможет требовать для виновных заключения или штрафа

 

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96 комментариев

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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ CopaAmerica
очень шепетильная ситуация, просто так отправить барсу в сегунду не спровоцировав сепаратисткую волну не получится, не думаю что власти рискнут, события 2017 еще свежи в памяти
ой а что там было? вышло три калеки помахать флажками, Димона в итоге закрыли, точка)
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London.is.blue
Все правильно говорит.
Реал - клуб построенный на кровавое бабло, через кабинеты.
Первые 5 чашек ЛЧ - позор и договорняк.
4 из последних 5 чашек ЛЧ - позор и договорняк.

Как и непонятные кабинетные золотые мячи, странное судейство внутри Испании и тд.

Реал исторически - обычная мафия. Клуб построенный для репутации режима. Сейчас плывут по течению. На каждой должности в любой структуре свой человек.
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Goofts
Ответ ßd ßy
Какие факты он назвал? Факт становится когда его подтверждают, где и какими бумагами или органами подтверждены слова Лапорты? А подтвержденный факт , это то, что Барса выплачивала деньги судейскому комитету
И где факт выплаты судейскому комитету?
Балабол, есть только выплаты фирме Негейры за отчеты
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El Fenomeno 9️⃣
Не удивлюсь если Лапортыч попросит у товарища Пу российский паспорт и об вхождении Каталонии в состав РФ😅
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Goofts
Ответ ßd ßy
Какие факты он назвал? Факт становится когда его подтверждают, где и какими бумагами или органами подтверждены слова Лапорты? А подтвержденный факт , это то, что Барса выплачивала деньги судейскому комитету
Ну ты и осел) подтверждать то, что уже зафиксировано в истории? Ахаххах, интеллект как у обезьянки
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Goofts
Ответ ßd ßy
Какие факты он назвал? Факт становится когда его подтверждают, где и какими бумагами или органами подтверждены слова Лапорты? А подтвержденный факт , это то, что Барса выплачивала деньги судейскому комитету
Факт, что ты Балабол.
Про правление франко и про то, чьими выходцами правление судебного корпуса были тебе Лапорта доходчиво напомнил.
Не пиши, ерунду, не позорься
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Alex_V69
Ответ Нефанатик
Барса все еще гавкаев о Франко, но ведь уже был материал который в пух и прах разбил этот миф о попечительстве Франко. Барса и ее руководство всячески стелились под Франко. При Франко Реал взял 21 трофей в Испании, а Барса 17. Не такая и разница за 36 лет. Куда существеннее достижения Барса при Негрейре
Да какое отношение имеет Франко к конкретному делу о подкупе судей? Отмазка уровня детского сада. Видимо, Барсе совсем сказать по существу нечего
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Sundance Neeskens
Ответ Roman Betenya
Так тут нет ни слова правды, кому там что колет?
Я тебе советую ознакомиться с историческими фактами прежде чем что-то утверждать.
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NartApsua
Ответ Усы Годзиллы
Тут подходит мем с пацаном на велосипеде, который сам же вставляет себе палку в колёса и падая кричит: "вина Мадрида!" Я давно говорю, что каталонцы выбрали не президента клуба, а популиста
Этот популист в свое время уже собрал роскошную Барселону Райкарда, а затем и великую Барселону Гвардиолы. Сейчас уже строится новая Барса Хави, без пяти минут чемпион Ла Лиги. Так что, лично я буду напротив, если Лапорта будет оставаться президентом каталонцев как можно дольше.
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Goofts
Ответ ßd ßy
Если я тебе приведу факт того, что благодаря судейским ошибкам Реал проиграл чемпионство? Признаешь ли ты, что бы балабол?
Теперь, давай разбираться, почему ты Балабол:
Первое, смотри ошибки судей ключевые : https://vm.tiktok.com/ZMYVAg2bc/
Второе титул 2006/07 у барсы судьи украли 6 очков могу привести видеодоказательство.
Третье 2016/2017 у Барселона отобрали более 6 очков. Есть видео где с Валенсией чистый гол не засчитывают.
Теперь покажи мне по каким судейским ошибкам проиграл реал чемпионство, или Балабол?
Факт, у Барселоны украли Два Титула в Пользу Мадрида. После твоих аргументов я скину видео, где судьи помогали Мадриду сезон 06/07 и 16/17
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AR Hongover
Вот только у нас не уроки истории. Дело есть здесь и сейчас. То, что Реал был клубом режима, сейчас известно всем. Как и известно, что у них были плюхи в то время. Но это было тогда... А нужно переживать о нынешнем моменте, который прямо сейчас может ой как подпортить репутацию уже твоего клуба
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Roman Betenya
Просто позор, и это президент футбольного клуба? Впрочем, всё было очевидно, когда он строил свою предвыборную кампанию не на улучшении ситуации в собственном клубе, а на смехотворных попытках уколоть Реал. Непонятно, то ли он только сейчас опустился до уровня гранатовых глоров из Сети, то ли всегда таким был.
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ßd ßy
Ответ ZaSvabody
Есть доказательства, что судей покупали? Это не более, чем твои фантазии. А Лапорта в данном случае говорит про факты того, что руководители СТА были бывшими сотрудниками Мадрида. А также про факт того, что Мадрид решил стать частным обвинителем по делу Негрейры. Научись отличать фантазии от фактов и твои комментарии станут более убедительными 😉
«факт о том, что Мадрид решил стать частным обвинителем» , дружок Мадрид поздно всех и меньше всех обвиняет Барсу, где ты тут факт увидел? Может для начала научишься вам отличать фантазии от фактов?
И да приведи мне доказательства этих самых фактов « о том, что руководители СТА болельщики и фанаты Реала» ведь если это факт, то оно должно быть чем то подтверждено, я жду пруфы
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Roman Betenya
Ответ Sundance Neeskens
Как у мадридских полыхает. 😂😂😂 Правда глаза колет, ребятки?
Так тут нет ни слова правды, кому там что колет?
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ßd ßy
Ответ Goofts
Лапорта же факты назвал, не обвиняя Мадрид, а удивляясь тому, что они как то подстрадали (с учётом этих фактов) На конференции о Негейре раскажет
Какие факты он назвал? Факт становится когда его подтверждают, где и какими бумагами или органами подтверждены слова Лапорты?

А подтвержденный факт , это то, что Барса выплачивала деньги судейскому комитету
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CopaAmerica
очень шепетильная ситуация, просто так отправить барсу в сегунду не спровоцировав сепаратисткую волну не получится, не думаю что власти рискнут, события 2017 еще свежи в памяти
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Momos
Мммм... классические попытки рассказать про угнетения со стороны проклятого мадридисты Франко.
А вот немного статистики:
До прихода к власти Франко Барселона выиграла ровно один чемпионат Испании в 1929 году. Потом 10 лет без побед. При Франко Барса взяла свой первый чемпионат Испании в 1945 году, потом еще один в 1948, а Реал сподобился лишь в 1954. Не думаю, что если бы Франко хотел повлиять на результаты турнира, то чтобы вывести свой любимый клуб в чемпионы ему понадобилось бы 16 лет.
За 35 лет диктаторства Франко Барселона взяла 8 чемпионатов. Чтобы взять следующие 8 чемпионств ей понадобилось 30 лет (вполне себе сопоставимые цифры). Кстати, свое первое чемпионство после смерти Франко Барса смогла оформить только через 10 лет после его смерти в 1985 году.
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M93
Реал виноват в том, что Барса платила 17 лет судейскому чиновнику. Ахах.

Это не заявление клуба и президента, а сочинение на Спортсе блогера-школьника.
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ßd ßy
Ответ Goofts
Только факт останется фактом, Реал не страдал из за судей и не лишался чемпионат Ла лиги, а Барселона неоднократно
Если я тебе приведу факт того, что благодаря судейским ошибкам Реал проиграл чемпионство? Признаешь ли ты, что бы балабол?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Франко выиграл войну в 1939, «Реал» не мог победить в Кубке до 1947 года и не завоевывал титул чемпиона Испании до 1954-го. В этот же период «Барселона» и «Атлетик Бильбао» — два главных клуба, базирующихся в самых «антифранкистских» регионах Испании, — выиграли больше всего трофеев. Титул чемпиона Испании и 4 Кубка остались за «Атлетиком», а 5 чемпионатов Испании и 4 Кубка выиграла «Барса». Даже в том розыгрыше Кубка генералиссимуса «Реал» уступил в финале (0:1) «Атлетику» из Бильбао.
11-1 барсучки. Не забывайте ))
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Andrew Chepaylo
Ответ Barca_mania
и это он ещё не вспомнил судейские ЛЧ Реала
Ох не болельщику барсы про судеек в лч говорить
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ДЖИН
Сливочных просто жестко разрывает от правды, взрывы фабов в мадриде, полыхание недовольных...аха-ха)
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Ян Константинопольский
О чем говорить, если даже минус, который ставишь комментариям промадридских болел, здесь превращаются в плюсы)) Для кого эта клоунада?
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Raindrop Drop Top
Лапорта выбрал язык фактов
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Syndycate
Отмазы на уровне школьника: А вот Реал... а вот Мадрид...!
😂
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