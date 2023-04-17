Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»
Жоан Лапорта высказался об участии «Реала» в деле Негрейры в качестве частного обвинителя.
В эти минуты «Барселона» проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
«Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (речь о правлении Франсиско Франко в Испании с 1939 по 1975 год – Sports.ru) и был близок к политической и экономической элите.
Я думаю, стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета – Sports.ru) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле», – сказал президент «Барселоны».
«Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры. Тогда клуб сможет требовать для виновных заключения или штрафа
Реал - клуб построенный на кровавое бабло, через кабинеты.
Первые 5 чашек ЛЧ - позор и договорняк.
4 из последних 5 чашек ЛЧ - позор и договорняк.
Как и непонятные кабинетные золотые мячи, странное судейство внутри Испании и тд.
Реал исторически - обычная мафия. Клуб построенный для репутации режима. Сейчас плывут по течению. На каждой должности в любой структуре свой человек.
Балабол, есть только выплаты фирме Негейры за отчеты
Про правление франко и про то, чьими выходцами правление судебного корпуса были тебе Лапорта доходчиво напомнил.
Не пиши, ерунду, не позорься
Первое, смотри ошибки судей ключевые : https://vm.tiktok.com/ZMYVAg2bc/
Второе титул 2006/07 у барсы судьи украли 6 очков могу привести видеодоказательство.
Третье 2016/2017 у Барселона отобрали более 6 очков. Есть видео где с Валенсией чистый гол не засчитывают.
Теперь покажи мне по каким судейским ошибкам проиграл реал чемпионство, или Балабол?
Факт, у Барселоны украли Два Титула в Пользу Мадрида. После твоих аргументов я скину видео, где судьи помогали Мадриду сезон 06/07 и 16/17
И да приведи мне доказательства этих самых фактов « о том, что руководители СТА болельщики и фанаты Реала» ведь если это факт, то оно должно быть чем то подтверждено, я жду пруфы
А подтвержденный факт , это то, что Барса выплачивала деньги судейскому комитету
А вот немного статистики:
До прихода к власти Франко Барселона выиграла ровно один чемпионат Испании в 1929 году. Потом 10 лет без побед. При Франко Барса взяла свой первый чемпионат Испании в 1945 году, потом еще один в 1948, а Реал сподобился лишь в 1954. Не думаю, что если бы Франко хотел повлиять на результаты турнира, то чтобы вывести свой любимый клуб в чемпионы ему понадобилось бы 16 лет.
За 35 лет диктаторства Франко Барселона взяла 8 чемпионатов. Чтобы взять следующие 8 чемпионств ей понадобилось 30 лет (вполне себе сопоставимые цифры). Кстати, свое первое чемпионство после смерти Франко Барса смогла оформить только через 10 лет после его смерти в 1985 году.
Это не заявление клуба и президента, а сочинение на Спортсе блогера-школьника.
11-1 барсучки. Не забывайте ))
😂