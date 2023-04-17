Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»

Жоан Лапорта высказался об участии «Реала» в деле Негрейры в качестве частного обвинителя.

В эти минуты « » проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (речь о правлении Франсиско Франко в с 1939 по 1975 год – Sports.ru) и был близок к политической и экономической элите.

Я думаю, стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета – Sports.ru) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского « », в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле», – сказал президент «Барселоны».

«Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры. Тогда клуб сможет требовать для виновных заключения или штрафа