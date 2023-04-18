Сорокин отразил 35 бросков из 37 в 1-м матче серии с «Каролиной». Поражение – 2-е в плей-офф НХЛ за карьеру

Илья Сорокин отразил 35 бросков из 37 в первом матче серии с «Каролиной».

« » уступили «Харрикейнс» (1:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Поражение стало для российского вратаря вторым в розыгрышах плей-офф .

В 2021 году у него было 1 поражение при 4 победах в 7 играх (еще дважды выходил на замену).