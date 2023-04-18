Сорокин отразил 35 бросков из 37 в 1-м матче серии с «Каролиной». Поражение – 2-е в плей-офф НХЛ за карьеру

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 35 бросков из 37 в первом матче серии с «Каролиной».

«Айлендерс» уступили «Харрикейнс» (1:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Поражение стало для российского вратаря вторым в розыгрышах плей-офф НХЛ.

В 2021 году у него было 1 поражение при 4 победах в 7 играх (еще дважды выходил на замену). 

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3 комментария

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Crenk
В 21 году после поражения кажется его убрали со старта
В этот раз играл ОТЛично
+7
-2
+5
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sheep_catcher
В созидании они никакие. Я параллельно смотрел «Бостон»-«Флорида», там, несмотря на бОльшую разницу в счете, андердог конкурентнее выглядит.
У айлов Сорокин - единственная надежда хотя бы на один-два матча серию растянуть.
+2
-1
+1
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