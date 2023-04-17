Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет.

«На 30-м году жизни не стало разыгрывающего «Астраханочки» Виктории Дивак.

Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в «Динамо-Синаре», с которым трижды становилась чемпионом России.

Выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

За границей Дивак завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды стала обладателем Кубка Беларуси и победителем второй национальной лиги Франции.

В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория Дивак выиграла чемпионат Европы.

Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», – говорится в сообщении на сайте .

Как сообщает ТАСС, спортсменка выпала из окна.

«Виктория выпала из окна многоэтажного дома», – сообщил собеседник агентства.