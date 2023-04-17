Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет

Теги Астраханочка сборная России жен чемпионат России жен происшествия ФГР ТАСС Виктория Дивак Гандбол

Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет.

«На 30-м году жизни не стало разыгрывающего «Астраханочки» Виктории Дивак.

Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в «Динамо-Синаре», с которым трижды становилась чемпионом России.

Выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

За границей Дивак завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды стала обладателем Кубка Беларуси и победителем второй национальной лиги Франции. 

В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория Дивак выиграла чемпионат Европы.

Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», – говорится в сообщении на сайте ФГР.

Как сообщает ТАСС, спортсменка выпала из окна.

«Виктория выпала из окна многоэтажного дома», – сообщил собеседник агентства.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Г.
Просто шок! На всегда в сердцах болельщиков Кубани! 💛💚 Светлая память тебе, Вика…
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витольд Бубеный
Какой ужас... Близким сил пережить все это...
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Прудникова
Скорблю🙏 Соболезнования родным! Светлая Память! 😥🕯️Так рано ушла.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Соболезнования родным великолепной спортсменки...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий