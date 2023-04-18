«Реал» ответил роликом на слова Лапорты о «клубе режима»: «Франко трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу»

«Реал» ответил на слова президента «Барселоны» о том, что правящий режим помогал клубу.

во время пресс-конференции, посвященной выплатам каталонцев вице-президенту технического судейского комитета Испании (CTA) , заявил об участии «Реала» в деле: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV сегодня вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?»

В нем перечисляются следующие факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко (испанский военный и государственный деятель, каудильо («вождь») в 1939-1975 годах – Sports.ru):

– Церемонию открытия « », домашнего стадиона «Барсы», провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис;

– « » сделала Франко почетным сосьо (официальным членом клуба – Sports.ru) в 1965 году;

– « » трижды награждала Франко медалями;

– Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства (речь об изменении статуса земельных участков и разрешении строительства на них, что приводит к застройке и повышению ценности актива, который можно продавать гораздо дороже и выправлять финансовое положение);

– «Барселона» 8 раз выиграла Ла Лигу и 9 раз Кубок Генералиссимуса при Франко;

– «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко;

– Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида».

Также в ролике приводятся слова бывшего президента «Реала» : «Когда я слышу, что « » был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто так говорит».