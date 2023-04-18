«Реал» ответил роликом на слова Лапорты о «клубе режима»: «Франко трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу»
«Реал» ответил на слова президента «Барселоны» о том, что правящий режим помогал клубу.
Жоан Лапорта во время пресс-конференции, посвященной выплатам каталонцев вице-президенту технического судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, заявил об участии «Реала» в деле: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.
На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV сегодня вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?»
В нем перечисляются следующие факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко (испанский военный и государственный деятель, каудильо («вождь») Испании в 1939-1975 годах – Sports.ru):
– Церемонию открытия «Камп Ноу», домашнего стадиона «Барсы», провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис;
– «Барселона» сделала Франко почетным сосьо (официальным членом клуба – Sports.ru) в 1965 году;
– «Барселона» трижды награждала Франко медалями;
– Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства (речь об изменении статуса земельных участков и разрешении строительства на них, что приводит к застройке и повышению ценности актива, который можно продавать гораздо дороже и выправлять финансовое положение);
– «Барселона» 8 раз выиграла Ла Лигу и 9 раз Кубок Генералиссимуса при Франко;
– «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко;
– Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида».
Также в ролике приводятся слова бывшего президента «Реала» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал Мадрид» был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто так говорит».
Мы видим же на что иногда идут начальники, чтобы отвести внимание от проблем на местах
Правильно - ищут внешнего врага
(Эрнест Хемингуэй в романе о гражданской войне в Испании «По ком звонит колокол»)
В 1938 году сборная Испании по футболу отсутствовала на Чемпионате Мира. Страна погрязла в гражданской войне между левым республиканским правительством и правыми мятежниками во главе с генералом Франциско Франко. Война сыграла важную роль в объединении трех сильных фашистских лидеров. Гитлер и Муссолини не стеснялись открыто поддерживать Франко, помогая мятежникам техникой и живой силой. СССР, в свою очередь, поддерживал действующее республиканское правительство, а остальные страны, как Англия или Франция, выражали «глубокую озабоченность», не желая вступать в конфликт с Адольфом Гитлером.
В январе 1938-го, захватив почти всю территорию Испании, войска Франко практически без боя вошли в Барселону. В полупустом городе они провели пышный парад, на котором было объявлено о лишении Каталонии автономного статуса. Война была фактически окончена, но унесла около полумиллиона жизней. Во времена диктатуры Франциско Франко было репрессировано еще несколько десятков тысяч человек, а сотни тысяч были вынуждены бежать из страны.
Несмотря на то, что, сейчас Каталония обладает «широкой автономией», жители региона все еще стремятся стать отдельным государством. Во время гражданской войны Каталония была тем регионом, где поддерживали правительственные республиканские силы, поэтому Франко был жестко против какой-либо её автономии. Каталонская культура всячески подавлялась. «Барселона» была переименована из старого англоязычного «Football Club Barcelona» на «Club de Fútbol Barcelona». Так же из герба клуба был изъят каталонский флаг.
Во время Второй мировой Испания придерживалась нейтралитета, но Франциско Франко фактически поддерживал Гитлера и Муссолини, поэтому после окончании войны страна была в международной изоляции.
Генерал Франко видел положительный эффект футбола, который эксплуатировали его итальянский и немецкий «коллеги» и решил, что это идеальный путь к тому, чтобы вернуть Испании позитивный имидж и выйти из международной изоляции. К тому же, футбол был отличным способом отвлечь население от послевоенной нищеты и укрепить свои позиции внутри страны.
Франко хотел, чтобы крупнейший клуб столицы Испании «Реал Мадрид» стал символом величия его фашистского режима. К тому же, успехи «Реала» несколько умерили бы пыл каталонцев, которые очень гордились своей «Барселоной». И, если «Реал» был олицетворением власти режима Франко, то «Барса» стала символом сопротивления этому режиму, репрессиям и угнетению каталонской культуры. El Generalísimo был жестоким и мстительным лидером, который не щадил ни врагов, ни оппозицию, поэтому между «Реалом» и «Барселоной» было не просто соперничество, а взаимная ненависть.
Неприятности у «Барсы» начались еще во время гражданской войны, до официальной победы Франко. В августе 1936 года Хосеп Суньоль, президент сине-гранатовых, совершая визит на фронт, по ошибке заехал на территорию, контролируемую франкистами. На пропускном пункте он махнул рукой и произнес: «Viva la Republica!», думая, что приехал к республиканцам. Люди Франко задержали президента «Барселоны» и расстреляли его без суда и следствия.
Подобно Гитлеру и Муссолини, Франко не умел проигрывать. Если его «Реал» проигрывал «Барселоне» это было ударом не только по мадридскому клубу, но и по самому Франциско Франко и его режиму. В полуфинале Кубка Генералиссимуса (ранее Кубок Короля) в 1943 году встречались мадридский и каталонский гранды. У «Барселоны» было преимущество – они выиграли дома 3:0. По слухам, в Мадриде футболистов «Барсы» посетил сотрудник службы безопасности Испании. Он говорил о великодушии, которое проявляет к ним государство, позволяя каталонцам быть частью великой страны и наслаждаться футболом. Судя по всему, сине-гранатовые намек поняли – ответная игра в Мадриде завершилась со счетом 11:1 в пользу сливочных.
Появление телевидения открыло для Франко новые возможности для пропаганды. Футбольные игры транслировали тогда, когда люди были чем-то недовольны и назревал какой-то протест. Но эту привилегию имел только «Реал Мадрид». До конца 1980-х правительство полностью контролировало телевещание, поэтому люди были вынуждены смотреть только игры с участием сливочных каждые выходные.
В любом случае, Барсе давно пора думать о настоящем времени, а не франкистской Испании. Та страница уже кучу лет как перевёрнута.
Еще бы в государстве с фашистской диктатурой руководство страны не могло назначать себя на открытие значимых строек.
«Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида»
Аргументы уровня - Во время второй мировой войны были убиты многие руководители, и простые граждане Германии.
Конечно! Война шла.
Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены многих клубов Испании. Вопрос - на чьей стороне они воевали ?
Сантьяго Бернабеу например на стороне фашиста Франко. Известный факт.
Настояший спаситель Барселоны;)
Лапорта ребенок.....
Именно Каталония оставалась единственным регионом в стране, который до последнего оказывал сопротивление правительственному режиму. Франко пытался всеми силами подавить восставших.
Единственной отрадой в кровавом месиве для всех каталонцев стал футбольный клуб «Барселона». Только на стадионе позволялось разговаривать на местном каталонском языке и вывешивать атрибутику.
Но в Мадриде игроки «Барсы» порой подвергались запугиванию и настоящему шантажу. 19 июня 1943 года в ответном матче полуфинала Кубка Испании (первую встречу«Барселона» выиграладома 3:0) «Реал» выиграл 11:1 - это самая крупная победа в эль-класико! Говорят, что перед игрой в раздевалку гостей заходили люди в военной форме и открыто угрожали игрокам и тренерам, призывая проиграть с нужным счетом. К перерыву «Реал» вел 8:0…
просто кусочек истории, для тех кто говорит что Франко не причём.
Франко всегда был за Барсу и Каталонию, начиная с казни Компаньиса и Суньоля. Ну-ну... Не позорьтесь, историю хотя бы в общих чертах знайте, чтобы не покупаться на такие дешёвые вбросы. Я уж молчу про всякие мелочи, вроде того, как руководство Барсы во времена Франко контролировалось напрямую из Мадрида, когда была такая жёсткая цензура, что даже в местных каталонских газетах не было ни слова лишнего, реальную правду можно узнать только из слов очевидцев тех лет, кто ещё жив. А когда они умрут, то тут вообще поле непаханное для фальсификаций будет, т.к. документальных источников правды весьма мало.
Или расскажите, как игроки Барсы за границу бежали от репрессий Франко, а других наоборот не пускали в страну из-за их взглядов? Или давайте вспомним, как в Барсе когда-то играл Эстеве Педроль, шпион Франко, сливавший всю инфу об игроках: кто куда пошёл и что сказал. Или как бывшему игроку Барсы Сабало ставили ультиматум: или играешь за Реал или тебя интернируют. Сабало отказался переходить в Реал и попал в Марокко, искупать свои неправильные политические взгляды трудом на благо Франко.
Или как Барсе запрещено было вести официальную документацию на каталанском. И т.д. и т.п. И это не общеизвестные факты, не секрет никакой. Или похищение футболиста Барсы Кини мадридскими радикалами, чтобы Барса не выиграла чемпионат Испании, что уже аж после Франко было. Просто можно сделать вид, что не видишь правды, делов-то...
Бесконечный позор Реалу за то, что он до сих пор живёт фашистским прошлым. Я всегда с уважением относился к любому сопернику Барсы, в т.ч. Реалу, но всему есть разумный предел. В Мадриде его просто не видят.