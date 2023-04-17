Экс-вратарь дубля «Локо» Низрюхин подозревается в ДТП со смертью пешехода. Сейчас он тренер «Бей Беги» – клуба Джикии и Соболева

Теги происшествия Вторая лига Александр Низрюхин Георгий Джикия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Тренер «Бей Беги» Александр Низрюхин подозревается в смертельном ДТП.

Авария произошла в ночь на 9 апреля под Александровым во Владимирской области, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

20-летний Никита Крюков собирался выезжать домой от друзей в подмосковный Краснознаменский. На 15-м километре его сбил Низрюхин на своем автомобиле Mercedes-Benz.

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Было явное превышение скорости, и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей! 

При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», – рассказала родственница погибшего.

Правоохранительные органы связались с семьей Никиты на следующий день после аварии. Тогда же в полицию пришел Низрюхин. Экспертиза показала, что он был трезв.

Тренер отказался от комментариев. О ходе дела высказался его адвокат.

«В настоящее время можно говорить о двух уже установленных обстоятельствах: выполнены экспертиза на наличие алкоголя и запрещенных препаратов в крови водителя (не обнаружено). И отсутствие светоотражающих материалов на одежде потерпевшего», – сказал Василий Тихонравов.

Низрюхин – бывший вратарь дубля «Локомотива». В начале 2010-х он отыграл несколько сезонов во Второй лиге за разные команды.

В прошлом году вратарь присоединился к «Бей Беги» – медиафутбольному клубу, основателями которого являются Александр Соболев и Георгий Джикия.

После второго сезона Winline Медиалиги Низрюхин был назначен главным тренером команды. Также он руководит детской футбольной академией «Бей Беги».

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44 комментария

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Alex DeLarge
Ответ Beloded2007
Теперь он тренер команды "Сбил Убежал".
Пей - Бегт
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Alex DeLarge
Ответ Peter Parker
Собчак и ДТП, куда уж занятнее
а что не так?
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Makhasamatman Buch
Ответ roni11
Зачем сбежал? Вроде не ребенок уже
Бухой был наверное
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Sergio_Sergio
Ответ B.l.a.z.e
А что там с делом Иванюженкова? Благополучно замяли и отмазали?))
Московский комсомолец написал, что оговорили порядочного человека, так что верим.
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tyuiop tyuiop
Ответ Zlodimir
Очень часто ночью пешеходы опрометчиво думают, что на неосвещённых участках дороги все водители обязательно их видят, а на самом деле это вообще не так! Если Вы часто передвигаетесь пешком в таких условиях, а тем более переходите дорогу. Купите себе светоотражающие элементы на одежду например на рюкзак/сумку/портфель. Их можно найти в интернете на всех маркетах, ну или даже купить условно у метро.
не превышай скорость и увидишь
+5
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angry horse
Сбил пешехода по завету Гулиева и Карреры😎
+1
-2
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Andrew Chepaylo
На следующий день был трезв, но это ж логично, протрезвел и пришел...
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angry horse
Ответ mean machine/
Понятно почему этот тренер взял таких мерзких персонажей как Жикия и Соболев.
Набрался спартаковского душка😁
+1
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mean machine/
Ответ Spail
*бей и беги
Сбей и беги.
+2
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Andrew Chepaylo
Ответ Ovi174
Надеюсь он ответит по всей строгости закона и не отмажется!
Не отмажется - отмажут..
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mean machine/
Понятно почему этот тренер взял таких мерзких персонажей как Жикия и Соболев.
+2
-4
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Tigo_Volchara93
Скорее всего откажется, либо очень мягкое наказание получит
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timerassl
Это трагедия. И на обоих местах может оказаться каждый человек. Но нужно оставаться человеком. Родственникам соболезнования и сил. Правосудия справедливого. Всем остальным быть внимательными в этой жизни. Но фамилия и название команды тренера анекдотичны
+1
-1
0
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johnny23
Впервые слышу, что можно уехать с места ДТП и сдать анализы на следующий день, и это будет иметь какое-то значение
+18
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timerassl
Ответ roni11
Зачем сбежал? Вроде не ребенок уже
Ответ в названии команды
+16
-1
+15
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hanzi.fey
Ответ Максим Максюша
И что, как они связаны с дтп то? 🤣 что у тебя за глупая логика, дружок? Мужик попал в ДТП, сбил насмерть человека, причём тут его работа в медиафутболе и тем более причём здесь джикия и Соболев?
вы тут все из деревни что ли и не знаете, что такое медийность? никто не говорит, что Джикия и Соболев отвечают за этого Низрюхина или что-то ему должны, но они являются причиной, почему эта новость появилась на этом сайте и почему мы ее тут обсуждаем. Да за прошлую неделю сотни таких ДТП произошли и никто их не обсуждают, потому что там нет медийных персонажей в сюжете.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ hanzi.fey
новость читай - они работодатели Низрюхина
Тогда выходит и Абаскаль выноват,🤣
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Магомед Саид Амирханов
Ответ hanzi.fey
Джикия и Соболев не имеют отношения к спорту? Их репутация будет здесь работать против семейных связей этого Низрюхина
Если можно переведите
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-1
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Максим Максюша
Ответ hanzi.fey
новость читай - они работодатели Низрюхина
И что, как они связаны с дтп то? 🤣 что у тебя за глупая логика, дружок? Мужик попал в ДТП, сбил насмерть человека, причём тут его работа в медиафутболе и тем более причём здесь джикия и Соболев?
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Сим Сим
Жалко парня.
Водители, ради Бога, будьте осторожней.
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Forza
Ответ hanzi.fey
новость читай - они работодатели Низрюхина
И чего дальше то? Работодатель обязан своих сотрудников возить по всем делам что-ли, чтоб те не сбили никого?
+4
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Zlodimir
Очень часто ночью пешеходы опрометчиво думают, что на неосвещённых участках дороги все водители обязательно их видят, а на самом деле это вообще не так! Если Вы часто передвигаетесь пешком в таких условиях, а тем более переходите дорогу. Купите себе светоотражающие элементы на одежду например на рюкзак/сумку/портфель. Их можно найти в интернете на всех маркетах, ну или даже купить условно у метро.
+7
-5
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CaSpeR-13
Фирменный почерк карреры
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B.l.a.z.e
А что там с делом Иванюженкова? Благополучно замяли и отмазали?))
+5
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roni11
Зачем сбежал? Вроде не ребенок уже
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