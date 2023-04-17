Экс-вратарь дубля «Локо» Низрюхин подозревается в ДТП со смертью пешехода. Сейчас он тренер «Бей Беги» – клуба Джикии и Соболева

Тренер «Бей Беги» Александр Низрюхин подозревается в смертельном ДТП.

Авария произошла в ночь на 9 апреля под Александровым во Владимирской области, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

20-летний Никита Крюков собирался выезжать домой от друзей в подмосковный Краснознаменский. На 15-м километре его сбил Низрюхин на своем автомобиле Mercedes-Benz.

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Было явное превышение скорости, и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей!

При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», – рассказала родственница погибшего.

Правоохранительные органы связались с семьей Никиты на следующий день после аварии. Тогда же в полицию пришел Низрюхин. Экспертиза показала, что он был трезв.

Тренер отказался от комментариев. О ходе дела высказался его адвокат.

«В настоящее время можно говорить о двух уже установленных обстоятельствах: выполнены экспертиза на наличие алкоголя и запрещенных препаратов в крови водителя (не обнаружено). И отсутствие светоотражающих материалов на одежде потерпевшего», – сказал Василий Тихонравов.

Низрюхин – бывший вратарь дубля « ». В начале 2010-х он отыграл несколько сезонов во Второй лиге за разные команды.

В прошлом году вратарь присоединился к «Бей Беги» – медиафутбольному клубу, основателями которого являются и .

После второго сезона Winline Медиалиги Низрюхин был назначен главным тренером команды. Также он руководит детской футбольной академией « ».