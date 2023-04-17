Дело о нападении Вальверде на Баэну передано в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF. Хавбеку «Реала» грозит бан от 4 до 12 матчей

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига дисквалификации происшествия Федерация футбола Испании Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Дело Федерико Вальверде передано в Комитет по спортивным соревнованиям.

Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» Алекса Баэну на парковке стадиона после матча Ла Лиги. Сообщалось, что причиной конфликта стала шутка Баэны над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка.

Позже Баэна заявил о нападении в полицию. Хавбек «Вильярреала» отрицает, что говорил что-либо о семье Вальверде.

В понедельник, 17 апреля, комитет по борьбе с насилием провел заседание, по итогам которого было решено передать дело Вальверде в Комитет по спортивным соревнованиям Федерации футбола Испании.

Заседание комитета по этому делу пройдет в среду, 19 апреля. Полузащитнику «Реала» может грозить дисквалификация в Ла Лиге на срок от 4 до 12 матчей. Отмечается, что окончательная мера пресечения будет известна не раньше чем через полтора месяца.

В случае, если бы разбирательство дошло до уголовного дела, Вальверде грозила бы дисквалификация на срок до полугода.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

Видеоподтверждений слов Баэны о сыне Вальверде пока не нашли – ни в матче Ла Лиги, ни в кубковой игре

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26 комментариев

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M.Karaev
Ответ Wasp 13
А если выяснится, что он не говорил, конкретно о ребенке? Получается, карма может вернуться к тебе?
Верно :))
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Фёдор Кузнецов
Ответ FC.Barcelona
Ну еще их понятия позволяют стучать, писать доносы и вылизывать попу начальнику
Твой любимый клуб создал для фанатов возможность доносить на журналистов
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Kyancey
Ответ Elm
Всё правильно сделают. Нужно уметь держать себя в руках.
Ты бы держал себя в руках, если бы твою жену или твоёго ребёнка так оскорбили?
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Пако
До конца сезона ничего не решится. А дальше - будет амнистия к очередному дню открытия Колумбом Америки.
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Arthas M
Бред какой-то,что за комитет по борьбе с полицией? И почему они передают дело в федерацию футбола,тоже самое если наша полиция передаст дело в РФС,тут либо Баэно не обращался в полицию,либо дело ещё в полиции находится
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Wasp 13
Ответ M.Karaev
Надеюсь, Баэне вернётся эта карма на футбольном поле и в его карьере ) Ничуть не считаю мерзким писать подобное о человеке, который говорил омерзительные вещи о больном в утробе Матери ребёнке.
А если выяснится, что он не говорил, конкретно о ребенке?
Получается, карма может вернуться к тебе?
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Alex Rhea
Ответ ts_vlad
Приведи пример хоть одной провокации со стороны Феде? 🤡
Набил рожу молодому игроку Вильярреала, а потом ещё по всей видимости и оклеветал
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M.Karaev
Ответ nurikkkk
То есть, еще всякие апелляции...главное что бы до конца сезона дотянул....а там уже следующий сезон будет. Живее будет к 13 матчу, хотя вряд ли дадут 12....+-6 скорее всего.
Речь только о ЛЛ, так что ничего страшного в этом сезоне не будет, если пропустит.
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Федя Букин
Обожальщики Матерацци, ваш выход
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ts_vlad
Ответ Alex Rhea
Очередной бешеный латинос занимается рукоприкладством, провоцирует соперников и думает, что всё ему сойдёт с рук (как аргам в Катаре), но в Европе другие законы!
Приведи пример хоть одной провокации со стороны Феде? 🤡
+2
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M.Karaev
Надеюсь, Баэне вернётся эта карма на футбольном поле и в его карьере ) Ничуть не считаю мерзким писать подобное о человеке, который говорил омерзительные вещи о больном в утробе Матери ребёнке.
+2
-2
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Bugy
Ответ Akosha Akbarov
Зачем его осматривает спортивный комитет? Делать нечего что-ли? Это не в поле было же, если бы в игре такое бы случилось но можно было бы и банить, но зачем банить чел.а за вне спорта ?
лучше уголовное дело открыть да?)
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AmanEsen
Ответ Kyancey
Если Вальверде признают виновным и накажут баном на несколько матчей, а Баэна выйдет сухим их воды, это будет не просто позор, а ПОЗОРИЩЕ!!!
Ну а по факту, что поделать если главный аргумент против Баэны это "Ну Вальверде не мог просто так ударить его"
+3
-5
-2
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Wasp 13
Ответ FC.Barcelona
Ну еще их понятия позволяют стучать, писать доносы и вылизывать попу начальнику
Это, вообще, святое. Страна на этом держится.
+3
-3
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Alex Rhea
Очередной бешеный латинос занимается рукоприкладством, провоцирует соперников и думает, что всё ему сойдёт с рук (как аргам в Катаре), но в Европе другие законы!
+2
-4
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Aset Otemurat
Если все равно наказывают, то дисквалификацию лучше действовать в этом сезоне. Ведь итоги ла лиги уже решены
+3
-1
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Akosha Akbarov
Зачем его осматривает спортивный комитет? Делать нечего что-ли? Это не в поле было же, если бы в игре такое бы случилось но можно было бы и банить, но зачем банить чел.а за вне спорта ?
0
-2
-2
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nurikkkk
То есть, еще всякие апелляции...главное что бы до конца сезона дотянул....а там уже следующий сезон будет. Живее будет к 13 матчу, хотя вряд ли дадут 12....+-6 скорее всего.
0
0
0
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FC.Barcelona
Ответ Wasp 13
Россияне любят жить по понятиям, а не по закону. Считают что и весь Мир так должен жить. Поэтому и считают позорищем решение правосудия, не соответствующее их мироощущениям.
Ну еще их понятия позволяют стучать, писать доносы и вылизывать попу начальнику
+2
-2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Надо будет - отсидит бан. Репутация дороже.
+5
-4
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Balt
Сработал принцип кто последний ударил, тот и мудак. И мало кого колышет что там наговорили или не наговорил Баэна.
0
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Wasp 13
Ответ Kyancey
Если Вальверде признают виновным и накажут баном на несколько матчей, а Баэна выйдет сухим их воды, это будет не просто позор, а ПОЗОРИЩЕ!!!
Россияне любят жить по понятиям, а не по закону.
Считают что и весь Мир так должен жить.
Поэтому и считают позорищем решение правосудия, не соответствующее их мироощущениям.
+16
-10
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Бабур Туганов
Терпила всегда прав. (даже в Испании)
0
-2
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Elm
Ответ Kyancey
Если Вальверде признают виновным и накажут баном на несколько матчей, а Баэна выйдет сухим их воды, это будет не просто позор, а ПОЗОРИЩЕ!!!
Всё правильно сделают. Нужно уметь держать себя в руках.
+16
-12
+4
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Benner
Пожизненно надо дисквалнуть этого дровосека вальверду. Совсем берега попутал
+4
-9
-5
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