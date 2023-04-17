Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции

Теги IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Экс-главе IBU Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции.

Подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлении при генеральном прокуроре Норвегии обвиняет бывшего функционера в получении взяток в виде часов. 

Также в обвинительном акте утверждается, что Бессеберг пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Предполагаемые преступления были совершены в период с 2009 по 2018 год, когда Бессеберг являлся главой Международного союза биатлонистов. 

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10 комментариев

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expertmer2020
Мужчины во власти женщин - это не преследуется законом.
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Андрей Герасимов
Ответ Утконос Никифорович
Грозит до 10 лет тюрьмы. Но в норвежской тюрьме условия жизни лучше, чем у большинства россиян
Гарик Харламов не даст соврать.
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evgeniy
Не прошло и пятилетки. Оперативно! А я уж думал Бессеберг не доживет.
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Утконос Никифорович
Грозит до 10 лет тюрьмы. Но в норвежской тюрьме условия жизни лучше, чем у большинства россиян
+3
-2
+1
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expertmer2020
Женщины это добро - но не зло.
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reteka
Силен дедуля. В 70 лет веселиться с проститутками.
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LSV
Ответ Eu
А что именно он за эти взятки делал незаконного?
А разве это кого-то волнует? Был заказ обвинить, вот и нашли нужных проституток.
+1
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Eu
А что именно он за эти взятки делал незаконного?
+3
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LSV
Просто европейским спортивным структурам нужно было предъявить какие-то обвинения. Не зря верь несколько лет тратили деньги на "расследование". Какие же они убогие...
+1
-5
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Ебздрогыч
Не зря он к нам хорошо относился, думал что это особенности русского гостеприимства
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