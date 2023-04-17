Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции
Экс-главе IBU Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции.
Подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлении при генеральном прокуроре Норвегии обвиняет бывшего функционера в получении взяток в виде часов.
Также в обвинительном акте утверждается, что Бессеберг пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.
Предполагаемые преступления были совершены в период с 2009 по 2018 год, когда Бессеберг являлся главой Международного союза биатлонистов.
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