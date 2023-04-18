Бобровский начал серию с «Бостоном» в запасе. Лайон провел дебютный матч в плей-офф НХЛ, отразив 26 бросков из 29

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский начал серию с «Бостоном» в запасе.

Ворота «Пантерс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Брюинс» (1:3, 0-1) защищал .

30-летний вратарь дебютировал в плей-офф, отразив 26 бросков «Брюинс» из 29.

Лайон стал основным вратарем «Пантерс» в концовке регулярного чемпионата, так как выбыл из-за болезни, а Спенсер Найт проходит программу помощи игрокам .

В 8 завершающих играх регулярки Лайон одержал 6 побед и помог команде обеспечить место в плей-офф.

Бобровский в сегодняшней игре был резервным вратарем. Он не выходил на лед с 28 марта, завершив выступление в регулярке серией из 3 поражений подряд.