Бобровский начал серию с «Бостоном» в запасе. Лайон провел дебютный матч в плей-офф НХЛ, отразив 26 бросков из 29

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Алекс Лайон Хоккей

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский начал серию с «Бостоном» в запасе.

Ворота «Пантерс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Брюинс» (1:3, 0-1) защищал Алекс Лайон.

30-летний вратарь дебютировал в плей-офф, отразив 26 бросков «Брюинс» из 29. 

Лайон стал основным вратарем «Пантерс» в концовке регулярного чемпионата, так как Бобровский выбыл из-за болезни, а Спенсер Найт проходит программу помощи игрокам НХЛ

В 8 завершающих играх регулярки Лайон одержал 6 побед и помог команде обеспечить место в плей-офф.

Бобровский в сегодняшней игре был резервным вратарем. Он не выходил на лед с 28 марта, завершив выступление в регулярке серией из 3 поражений подряд. 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
ну шайба Маршанда чисто вратарская
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto
Через игру выйдет в старте, Лёнчик не тянет плэй-офф
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t0ni12
Ответ old folk
Думаю, шанс выйти может быть только при 0-3 в серии, и то не факт. Лайон заслужил
Ну если 0-3 в серии будет, то Лайон уж точно заслужил. Осталось понять что именно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raspisanie77
Лев не затащит серию, дома Боб будет играть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fart1988 Анодин
Ответ АРХАТ
самый дорогой бэкап в истории Ну кто знал, я сам думал что его подписание это супертоп для Флориды.
Да, там любой воротчик загрустит на длиной дистанции. Бывают всплески результата у его сменщиков, но и их не надолго хватает.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Что там все-таки за болезнь была у Боба? Да, были три поражения, но до этого ведь играл отлично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon10
Одна игра не показатель, хотя, если он будет хотя бы три пропускать в каждой игре, не расстроюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uwe2000
вторую он конечно пропустил по глупости. бабочка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Кукурузо
не боберски отрабатывает контракт,просто защита не та😬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ответ old folk
Думаю, шанс выйти может быть только при 0-3 в серии, и то не факт. Лайон заслужил
Пока что Лайон заслужил шанс сыграть в плове. Ему его и дали, он не провалился, но и не затащил, вторая на его совести. Если Боб в форме, то выпустят в следующей или через одну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий