Навка после победы 8-летней дочери: «Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм»
Татьяна Навка преисполнилась гордостью, услышав гимн России на детском соревновании.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о победе своей дочери – 8-летней Нади Песковой.
«Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью! Радостью за дочь, которая заняла первое место, а гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм, дают осознать важность и ценность их трудов.
Уже в столь юном возрасте их учат понимать, что это не просто слова и музыка, это любовь и ответственность по отношению к своей Родине и к своему труду», – написала Навка.
Навка пожаловалась, что ее 7-летнюю дочь Надю Пескову засудили из-за платья как у Загитовой и рекламы шоу. Отгадаете, что было дальше?
И весь этот мир ей понятен.
Вы же стоане принесли только обнищание и войну, вы лишили детей нормального будущего, вы продали полстраны Китаю, а из оставшегося треть загадили мусором и отходами.
Вы враги народа в чистом виде и самые большие русофобы
Вот это было сильно!❤️✌️
"Беда стране где раб и льстец
Одни приближены к престолу"
(А.С. Пушкин).