Навка после победы 8-летней дочери: «Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм»

Татьяна Навка преисполнилась гордостью, услышав гимн России на детском соревновании.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о победе своей дочери – 8-летней Нади Песковой.

«Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью! Радостью за дочь, которая заняла первое место, а гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм, дают осознать важность и ценность их трудов.

Уже в столь юном возрасте их учат понимать, что это не просто слова и музыка, это любовь и ответственность по отношению к своей Родине и к своему труду», – написала Навка.

Навка пожаловалась, что ее 7-летнюю дочь Надю Пескову засудили из-за платья как у Загитовой и рекламы шоу. Отгадаете, что было дальше?