Навка после победы 8-летней дочери: «Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм»

Теги Татьяна Навка видео женское катание детский спорт Надежда Пескова Фигурное катание

Татьяна Навка преисполнилась гордостью, услышав гимн России на детском соревновании.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о победе своей дочери – 8-летней Нади Песковой.

«Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью! Радостью за дочь, которая заняла первое место, а гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм, дают осознать важность и ценность их трудов.

Уже в столь юном возрасте их учат понимать, что это не просто слова и музыка, это любовь и ответственность по отношению к своей Родине и к своему труду», – написала Навка.

Навка пожаловалась, что ее 7-летнюю дочь Надю Пескову засудили из-за платья как у Загитовой и рекламы шоу. Отгадаете, что было дальше?

26 комментариев

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Сергей Орлов
Опять, видимо, проворовались.
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Melnikov1968
Вспомнилось детство:каждое утро в 6 утра по радио играл гимн СССР, но почему-то это никак не связалось с патриотизмом
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Ростислав Романенко
Преисполнилась в своем познании, я так понимаю.
И весь этот мир ей понятен.
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burefan
Ответ Igorsm11
Щас либерахи накидают говна про Навку, ее мужа и тд. Скриньте.
Если ты такой весь патриотичный, давай, отожги
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Pakita
Еще бы Навка, к услугам которой бюджет страны, не была бы "патриоткой".
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_Lena_
Что она несёт?
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МТБ
Патриотизм, это не когда ты перевозбуждаешься от звуков и цветных тряпочек, а когда ты пытаешься сделать что-то вокруг себя лучше.
Вы же стоане принесли только обнищание и войну, вы лишили детей нормального будущего, вы продали полстраны Китаю, а из оставшегося треть загадили мусором и отходами.
Вы враги народа в чистом виде и самые большие русофобы
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Inna Iyhmina
Почему слова Навки так сильно расходятся с делом?
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ХавиГави_Паратрупер
Осталось добавить, как в том анекдоте: "Сколько там на моих золотых? Пора корову (бюджет) доить"©
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EuhenioV
Просто поразительно.Выражаясь столь высокопарно и при этом абсолютно лицемерно,Танечка действительно настолько оторвалась от жизни и реально считает нас полными🐑🐑🐑?
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Андрей Рядькин
потом окажется, что дочка, как и первая дочь, как и, возможно, сама навка, гражданка США
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Анатолий Magicbrain
Пришлось утирать слезу купюрой в пятьсот евро (
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Роман Волков
Я вчера смотрел Финал Кубка России по Синхронному катанию, там тоже после награждения гимн спели, хором, человек 200!
Вот это было сильно!❤️✌️
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papadok
У вас ус отклеился (с).
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oberkorn
А у дочки чьё гражданство?
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Назар Игорь
146,4 миллионов население России на 2023 год. Из них 400 000 живут в зазеркальи, совершенно оторваны от действительности, на прикорме у правящей верхушки.
"Беда стране где раб и льстец
Одни приближены к престолу"
(А.С. Пушкин).
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Дмитрий
Они реально думают, что патриотизм воспитывается флагами и гимнами🤦🏻
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Iuliia Timofeyeva
Господи, Навка, кто тебе этот текст состряпал...
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Леван Мкртчян
Ответ Ростислав Романенко
Преисполнилась в своем познании, я так понимаю. И весь этот мир ей понятен.
Только на к кооперативу озеро идёт( уже пришла), а не к речке , как в оригинале
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ГЕНПЛАН
Преисполнилась - статья 159 УК исполнилась!
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Александр
🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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Алё? Алёна
Где хоть победила то? Трудно что ли написать?
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Александр Скворцов
Даже и не знаю что сказать! Слов нет!
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