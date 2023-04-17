Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера Низрюхина, которого подозревают в ДТП со смертью пешехода

Теги происшествия Александр Низрюхин Георгий Джикия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Тренер Александр Низрюхин отстранен от работы в «Бей Беги».

Сегодня стало известно, что бывший вратарь дубля «Локомотива» подозревается в ДТП со смертью пешехода.

«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств.

В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. 

Мы искренне соболезнуем родным и близким  погибшего», – говорится в заявлении клуба.

Низрюхин присоединился к медиафутбольной команде «Бей Беги», основателями которой являются Александр Соболев и Георгий Джикия, в прошлом году. Он был резервным вратарем.

После второго сезона Winline Медиалиги Низрюхин был назначен главным тренером команды. Также он руководит детской футбольной академией «Бей Беги».

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11 комментариев

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добрый грек
Сначала не понял и подумал, как интересно они Спартак назвали.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Pok_Toholo
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по Промесу судом не вынесено ни одного вердикта, а убийца из Урала официально осуждён реальным сроком.
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Игорь Пичугин
ВРИО назначить Сашу Царя. Но при условии, если ни каких задач нет.
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Честный контроль
Ответ Игорь Пичугин
ВРИО назначить Сашу Царя. Но при условии, если ни каких задач нет.
Если никаких задач, тогда Валера подходит на все 100%. Он уже показал себя в беззадачном мире во всей красе.
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Мукунку хороший
«Глейзеры» на минималках)
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blaugrano
Ответ prus_3
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Так всё оплачено. Куда им деваться?
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Владислав Иванов
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prus_3
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Pok_Toholo
Ответ Владислав Иванов
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