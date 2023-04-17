Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера Низрюхина, которого подозревают в ДТП со смертью пешехода

Тренер Александр Низрюхин отстранен от работы в «Бей Беги».

Сегодня стало известно, что бывший вратарь дубля «Локомотива» подозревается в ДТП со смертью пешехода.

«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств.

В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», – говорится в заявлении клуба.

Низрюхин присоединился к медиафутбольной команде « », основателями которой являются и , в прошлом году. Он был резервным вратарем.

После второго сезона Winline Медиалиги Низрюхин был назначен главным тренером команды. Также он руководит детской футбольной академией «Бей Беги».