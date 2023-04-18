Капризов забросил 10-ю шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру в 14-м матче – 2-й результат в лиге за 32 года
Кирилл Капризов забросил 10-ю шайбу в плей-офф за карьеру в 14-м матче.
Форвард «Миннесоты» открыл счет в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (3:2 2ОТ, 1-0).
В активе 25-летнего россиянина стало 10 шайб в 14 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.
Это 2-й результат в лиге за последние 32 года. Лучший результат на этом отрезке у Владимира Тарасенко – в 2015 году он достиг отметки 10 шайб за 12 игр.
Лучший результат с сезона-1943/44 принадлежит Морису Ришару («Монреаль»), забросившему первые 10 шайб в плей-офф за 7 игр.
В топ-3 также входят Марио Лемье (10 за 9, «Питтсбург») и Джон Дрюс (10 за 11, «Вашингтон»). Уэйн Гретцки («Эдмонтон») забросил первые 10 шайб за 13 игр, Александр Овечкин («Вашингтон») – за 16.
Сегодня Кирилл (28:39, 5:50 – в большинстве, «0») отметился 6 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Также допустил 2 потери шайбы.
Посмотрим, как дальше пойдет. Надеюсь, не травма опять.
Фолинья и Робертсона пытался в борт воткнуть, у Павельски возможный сотряс.
"Далласу" нечем ответить.
Она то карму "СанХосе" и испортила и клуб покатился по наклонной.
А Павельски ушел в то же межсезонье из команды....
Ну выглядело весьма эффектно.