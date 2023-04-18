Капризов забросил 10-ю шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру в 14-м матче – 2-й результат в лиге за 32 года

Теги рейтинги Кубок Стэнли Миннесота Даллас Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Морис Ришар Владимир Тарасенко Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забросил 10-ю шайбу в плей-офф за карьеру в 14-м матче.

Форвард «Миннесоты» открыл счет в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (3:2 2ОТ, 1-0). 

В активе 25-летнего россиянина стало 10 шайб в 14 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.

Это 2-й результат в лиге за последние 32 года. Лучший результат на этом отрезке у Владимира Тарасенко – в 2015 году он достиг отметки 10 шайб за 12 игр. 

Лучший результат с сезона-1943/44 принадлежит Морису Ришару («Монреаль»), забросившему первые 10 шайб в плей-офф за 7 игр.

В топ-3 также входят Марио Лемье (10 за 9, «Питтсбург») и Джон Дрюс (10 за 11, «Вашингтон»). Уэйн Гретцки («Эдмонтон») забросил первые 10 шайб за 13 игр, Александр Овечкин («Вашингтон») – за 16.

Сегодня Кирилл (28:39, 5:50 – в большинстве, «0») отметился 6 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Также допустил 2 потери шайбы. 

20 комментариев

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Андрей Красин
Капризов крут, но серия похоже будет очень суровая. Надеюсь, еще не одну забросит.
+39
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+38
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Александр Василич
Ответ Liss172
Молодчик! Восстановился после травмы, и тащщит команду опять💪
Матч смотрели? Капризов закрыт. Наглухо. Только вначале получалось что то. Все знают кто это.
+37
-6
+31
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Breca
Ответ Александр Василич
Матч смотрели? Капризов закрыт. Наглухо. Только вначале получалось что то. Все знают кто это.
Смотрели. Но увидели немного другое: Капризов все три периода играл потрясающе, наглухо и близко не был закрыт, абсолютно лучший игрок на льду. И только после кроссчека Сутера, когда он скрючившись на лавку поехал, он притих. + усталость. Овертайм Миннесота, конечно, фактически без него вывезла.

Посмотрим, как дальше пойдет. Надеюсь, не травма опять.
+11
0
+11
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Liss172
Молодчик! Восстановился после травмы, и тащщит команду опять💪
+11
-5
+6
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ABarca777
Ответ Никита Алексеевич
Был бы повелски всю игрю,даллас бы дожал
Он сотрясение получил? Есть инфа какая у него травма?
+2
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Splin
Удивительно. Какие Топища играли в ПО за эти 32 года, и только 2 в истории
+2
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Ярослав Гордеев
Как и предполагалось эта серия будет самой непредсказуемой и затяжной на Западе. Кириллу здоровья, а победит сильнейший
+2
0
+2
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Crenk
Супер сскорострельность
+3
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Антон Якимцев
Досталось Кирюхе "за Павелски" сегодня от Сутера.
+2
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Deathspell Omega
Ответ Антон Якимцев
Досталось Кирюхе "за Павелски" сегодня от Сутера.
Ну там "Миннесота" по олдскульному к плей-офф подошла, благо состав позволяет.
Фолинья и Робертсона пытался в борт воткнуть, у Павельски возможный сотряс.
"Далласу" нечем ответить.
+1
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Deathspell Omega
Ответ Антон Якимцев
Павсу вообще часто в ПО достаётся что-то.
Если вспоминать ту серию с "Вегасом", то считаю там была дичайшая симуляция со стороны Павельски.
Она то карму "СанХосе" и испортила и клуб покатился по наклонной.
А Павельски ушел в то же межсезонье из команды....
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korsar87
Обьективно...Капризов сегодня был слабоват...вторую половину игры у него мало чего получалось, как мне кажется , физически не до конца восстановился.
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VintDV
Хорошее начало для Каприза и Соты!!! Удачи!!
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Костя Кот
почти 30 мин айстайм
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Антон Якимцев
Ответ Deathspell Omega
Ну там "Миннесота" по олдскульному к плей-офф подошла, благо состав позволяет. Фолинья и Робертсона пытался в борт воткнуть, у Павельски возможный сотряс. "Далласу" нечем ответить.
Павсу вообще часто в ПО достаётся что-то.
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Антон Якимцев
Ответ Deathspell Omega
Если вспоминать ту серию с "Вегасом", то считаю там была дичайшая симуляция со стороны Павельски. Она то карму "СанХосе" и испортила и клуб покатился по наклонной. А Павельски ушел в то же межсезонье из команды....
Да, я про тот случай.
Ну выглядело весьма эффектно.
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MetalFox
Ответ Deathspell Omega
Если вспоминать ту серию с "Вегасом", то считаю там была дичайшая симуляция со стороны Павельски. Она то карму "СанХосе" и испортила и клуб покатился по наклонной. А Павельски ушел в то же межсезонье из команды....
Ну да, просто челюсть сломали, а так симуляция конечно дичайшая
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Deathspell Omega
Ответ MetalFox
Ну да, просто челюсть сломали, а так симуляция конечно дичайшая
Как же он потом со "сломанной челюстью" в серии с "Колорадой" вышел и в финале конференции с ""Блюз" играл?
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MetalFox
Ответ Deathspell Omega
Как же он потом со "сломанной челюстью" в серии с "Колорадой" вышел и в финале конференции с ""Блюз" играл?
Ну вот так вот, вышел и играл. Так же как и Хара в финале с Блюз
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