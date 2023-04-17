Дзюба назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «За них больше людей болеет, но и «Зенит» набирает ход. Дискуссионный вопрос, каждый кричит свое мнение»
Артем Дзюба считает, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита».
Дзюба играл в составе «Спартака» с 2006 по 2015 год. Затем он перешел в «Зенит», за который выступал до лета 2022 года.
– В «Зените» считают, что у них больше болельщиков, чем у «Спартака». Ты поиграл за обе команды. Какой самый популярный клуб России по твоему мнению?
– Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение.
Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много – действительно, это движущая сила, – сказал форвард «Локомотива».
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Серия чемпионств спартака в 90е привела в их болельщицкие круги достаточно большое число молодежи, которым сейчас по 40-50 лет - они составляют ядро и даже многие спортивные комментаторы и футбольные эксперты - это спартаковские глоры 90х. Поэтому их везде такое засилье.
Но после завершения серии особых успехов у спартака с 00 не было, притока новых болельщиков нет - идёт естественное "старение" и "убытие", по мере смены поколений.
Яркий пример такого процесса - Московское Динамо. За "40 лет без побед" у них очень серьезно постарела и просела фан-база. На форумах в основном "деды", которые еще держатся :)
А сейчас мы всё теряем. Средний возраст фаната Спартака очень вырос. Если так дальше пойдет, то звание самого популярного клуба мы действительно потеряем.
а тут перед этим на футбол сходить предлагают. легально
Взрослых, состоявшихся людей. Отсюда и преимущество на трибунах, а не в подписчиках. А молодняка уже больше за Зенит, поэтому спартаку не стоит бахвалиться, еще лет 15 и все, аля-улю))
По общей посещаемости клубов за 18 сезонов лидерство также у Зенита. За этот период стадион Петровский, а затем и Газпром-Арену посетило 6 346 489 болельщиков. За тот же период домашние матчи Спартака собрали 5 610 791 человек. На третьем месте Крылья Советов (3 974 638 человек).
Лучшая средняя посещаемость домашнего стадиона в истории Чемпионатов России была зафиксирована в сезоне 2018/2019. И снова отличился Зенит, который собирал на своем стадионе в среднем по 48 122 болельщика.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/funnystatistic/2860869.html
Я, кстати, сам с 2003 болею за Зенит, но видел и пример моего дяди.
Популярность вешь важная.
Но решением руководства страны этого не добиться.
Время нужно.
Однако болельщики Зенита не 0отят смириться с реальностью.
Спартак, ЦСКА более популярны, бесспорно.
Но ведь в наше время с правдой воюют.
Пусть воюют.
Потому, что, как показывает реальность, правду можно победить в наше время.
Им показали, что можно.
Они и верят.