Дзюба назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «За них больше людей болеет, но и «Зенит» набирает ход. Дискуссионный вопрос, каждый кричит свое мнение»

Артем Дзюба считает, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита».

играл в составе «Спартака» с 2006 по 2015 год. Затем он перешел в «Зенит», за который выступал до лета 2022 года.

– В « » считают, что у них больше болельщиков, чем у « ». Ты поиграл за обе команды. Какой самый популярный клуб России по твоему мнению?

– Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение.

Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много – действительно, это движущая сила, – сказал форвард « ».

Медведев о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «Миллионы в России и за рубежом болеют за нас. Каждый из них стремится хоть раз посетить нашу арену»