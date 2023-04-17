Дзюба назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «За них больше людей болеет, но и «Зенит» набирает ход. Дискуссионный вопрос, каждый кричит свое мнение»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Футбол

Артем Дзюба считает, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита».

Дзюба играл в составе «Спартака» с 2006 по 2015 год. Затем он перешел в «Зенит», за который выступал до лета 2022 года.

– В «Зените» считают, что у них больше болельщиков, чем у «Спартака». Ты поиграл за обе команды. Какой самый популярный клуб России по твоему мнению?

– Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение.

Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много – действительно, это движущая сила, – сказал форвард «Локомотива».

Медведев о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «Миллионы в России и за рубежом болеют за нас. Каждый из них стремится хоть раз посетить нашу арену»

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63 комментария

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CherenkovF
Но Дзюбу ненавидят и те и другие))
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карабашка
Сколько уже можно спорить на эту тему.За зенит болеет Питер и и область.За Спартак пол-Москвы и область.Это примерно равные цифры.В регионах подавляющее преимущество Спартака.В целом по стране спартачей раза в три больше.
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palmdesert
Минька(mean) и шваня так сильно стараются в комментах) а суть одна)
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тот самый Кадрус
Ответ ChelseaFanKZ
Вы оба еретики, если даже и не вспомнили про Копа Дель Соль
Кубки МатчПремьер: "ну да нуда, пошли мы на ....."
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Злодей Спб
Фан-база штука динамическая. Приток-отток количества болельщиков определяется успешностью команды на протяжении значительного периода времени.

Серия чемпионств спартака в 90е привела в их болельщицкие круги достаточно большое число молодежи, которым сейчас по 40-50 лет - они составляют ядро и даже многие спортивные комментаторы и футбольные эксперты - это спартаковские глоры 90х. Поэтому их везде такое засилье.

Но после завершения серии особых успехов у спартака с 00 не было, притока новых болельщиков нет - идёт естественное "старение" и "убытие", по мере смены поколений.

Яркий пример такого процесса - Московское Динамо. За "40 лет без побед" у них очень серьезно постарела и просела фан-база. На форумах в основном "деды", которые еще держатся :)
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Neromog
Ответ mean machine/
Лидером по общей сезонной посещаемости является питерский Зенит. В сезоне 2018/2019 домашний стадион клуба из Санкт-Петербурга посетило 721 828 болельщиков. За 18 завершившихся сезонов РПЛ в 7 сезонах самая большая общая посещаемость домашнего стадиона была у Зенита. У Спартака таких сезонов 5, в трех сезонах лучшими были Крылья Советов, дважды возглавляла рейтинг Кубань, в первом сезоне РФПЛ-2002 лучшей была Алания. По общей посещаемости клубов за 18 сезонов лидерство также у Зенита. За этот период стадион Петровский, а затем и Газпром-Арену посетило 6 346 489 болельщиков. За тот же период домашние матчи Спартака собрали 5 610 791 человек. На третьем месте Крылья Советов (3 974 638 человек). Лучшая средняя посещаемость домашнего стадиона в истории Чемпионатов России была зафиксирована в сезоне 2018/2019. И снова отличился Зенит, который собирал на своем стадионе в среднем по 48 122 болельщика. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/funnystatistic/2860869.html
Да знаем мы, как Зенит посещаемость считает, достаточно на последние пару туров глянуть. Да и география болельщиков Спартака выходит далеко за пределы родного города, тогда как за Зенит в регионах почти не болеют. Это тоже стоит учитывать, а не тупо брать один показатель и считать по нему.
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Spymeat
Ответ tony
В 90х слишком глорили за Спартака из-за успехов, на этой популярности клуб и едет, и еще будет ехать лет 10-15. А вот дальше самым популярным клубом им больше не быть.
Думаю, всё пошло не с 90-хх, а ранее с конца 70-хх. Первые фанаты, первые массовые выезда, романтический футбол Бескова, Черенкова, Гаврилова 80-хх; противостояние с киевским Динамо. 90-е лишь упрочили лидерство.
А сейчас мы всё теряем. Средний возраст фаната Спартака очень вырос. Если так дальше пойдет, то звание самого популярного клуба мы действительно потеряем.
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JBa
Ответ Максим Бегун
При Сталине фан айди не было!)
да. там сразу убивали.

а тут перед этим на футбол сходить предлагают. легально
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Алексей Иванов
Ответ tony
В 90х слишком глорили за Спартака из-за успехов, на этой популярности клуб и едет, и еще будет ехать лет 10-15. А вот дальше самым популярным клубом им больше не быть.
За Спартак с союзных времён болели даже когда не побеждали. Народ, а не ведомства
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San9
Миллион раз обмусоливалось, что у спартака намного больше аудитория 40+, выросшая на победах 90-х. Как у динамо, например, 70+ 🤭
Взрослых, состоявшихся людей. Отсюда и преимущество на трибунах, а не в подписчиках. А молодняка уже больше за Зенит, поэтому спартаку не стоит бахвалиться, еще лет 15 и все, аля-улю))
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mean machine/
Ответ tony
В 90х слишком глорили за Спартака из-за успехов, на этой популярности клуб и едет, и еще будет ехать лет 10-15. А вот дальше самым популярным клубом им больше не быть.
Во времена СССР спортобщество профсоюзов "Спартак" было повсеместно, чуть ли не в каждом городе было спортобщество "Спартак". К московскому футбольному спартаку это не имеет никакого отношения. Так что это мнимая популярность.
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Zenith forever
Это правда. Любят в России убогих и несчастных!
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mean machine/
Лидером по общей сезонной посещаемости является питерский Зенит. В сезоне 2018/2019 домашний стадион клуба из Санкт-Петербурга посетило 721 828 болельщиков. За 18 завершившихся сезонов РПЛ в 7 сезонах самая большая общая посещаемость домашнего стадиона была у Зенита. У Спартака таких сезонов 5, в трех сезонах лучшими были Крылья Советов, дважды возглавляла рейтинг Кубань, в первом сезоне РФПЛ-2002 лучшей была Алания.

По общей посещаемости клубов за 18 сезонов лидерство также у Зенита. За этот период стадион Петровский, а затем и Газпром-Арену посетило 6 346 489 болельщиков. За тот же период домашние матчи Спартака собрали 5 610 791 человек. На третьем месте Крылья Советов (3 974 638 человек).
Лучшая средняя посещаемость домашнего стадиона в истории Чемпионатов России была зафиксирована в сезоне 2018/2019. И снова отличился Зенит, который собирал на своем стадионе в среднем по 48 122 болельщика.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/funnystatistic/2860869.html
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ChelseaFanKZ
Ответ Юрий Кечко
Как ты мог забыть про полуфинал кубка чемпионов ?
Вы оба еретики, если даже и не вспомнили про Копа Дель Соль
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Иван Правспарт
Истина в том что за зенит болеет людей не больше а меньше Но они большие в масштабах России
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Grishgeorgov
Ответ Jodzi Murcovich
ни одного не видел такого мальчишки
Мой дядя уроженец Смоленской области, который соприкасался с футболом только через радио и газеты начал болеть за Спартак ещё подростком. Потом поступил в техникум, переехал в Ленинград,завёл там семью, так и остался болельщиком Спартака.
Я, кстати, сам с 2003 болею за Зенит, но видел и пример моего дяди.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Andrey Saint-P
Да адекватные люди и не спорят что у Спартака сейчас больше болельщиков по стране. Вообще не понимаю для чего постоянно мусолить этот вопрос.
Как почему?
Популярность вешь важная.
Но решением руководства страны этого не добиться.
Время нужно.
Однако болельщики Зенита не 0отят смириться с реальностью.

Спартак, ЦСКА более популярны, бесспорно.
Но ведь в наше время с правдой воюют.
Пусть воюют.
Потому, что, как показывает реальность, правду можно победить в наше время.
Им показали, что можно.
Они и верят.
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Олег Сагайдачный
Ответ Вася Васильков
Если зенит наберёт хотя бы 20 процентов от болельщиков Спартака то в Питере можно выходной объявлять
Это по Москве 20% за Зенит. По стране в разы больше. Спартак уважают бесспорно. Но Зенит это Зенит.
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Юрий Кечко
Ответ Денис Шорц
Предлагаю уже вручить Спартаку кубок «Самый популярный клуб в России», чтобы он занял почетное место в музее рядом с кубком «Победители Наполи».
Как ты мог забыть про полуфинал кубка чемпионов ?
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tony
В 90х слишком глорили за Спартака из-за успехов, на этой популярности клуб и едет, и еще будет ехать лет 10-15. А вот дальше самым популярным клубом им больше не быть.
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Jodzi Murcovich
Ответ Grishgeorgov
Спартак в конце Советской и в начале Российской эпох был вне конкуренции, мальчишки со всей страны влюблялись в Спартак и потом передавали свою любовь следующему поколению. Причём не было интернета и повсеместной трансляции европейских чемпионатов. Сейчас подросткам, которым отцы не передали любовь в какому-то клубу гораздо проще начать болеть за условную Барселону. Поэтому Зенит никогда не догонит Спартак по популярности. Сколько бы подписчиков в тик-ток у них не было.
ни одного не видел такого мальчишки
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schwein
Ответ Рашпель793
А в чём прикол вот этих постоянных замеров писек? При этом ещё и срачи начинаются на тему того, кто популярнее )) Ну популярнее Спартак, а дальше что? Может кто-то внятно ответить?
Спартак популярнее >У Спарткая великая история > Зенит выскочка только за счет денег > Титулы Зенита не считаются, гегемония последних 5ти лет липовая > Не так обидно, что Спартак середняк.
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Михаил Сафонов
Ответ Спартак сила
питерские примите как есть даже легенда зенита говорит Спартак самый популярный клуб России
Совершенно верно, но в мире из российских Клубов Зенит популярнее)
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Иосиф Сталин
Зенит настолько популярный, что фанаты оформляют фан айди за хот-дог и бутылку воды 🤣
👏
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inecro
Ответ Grishgeorgov
Комментарий удален модератором
Мда. Если бы ты промолчал, то, возможно, сошёл бы за умного человека.
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