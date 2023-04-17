«Лидс» – «Ливерпуль». 0:2 – Гакпо и Салах забили. Онлайн-трансляция
«Ливерпуль» играет в гостях с «Лидсом» в 31-м туре АПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
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Лидс –
Мелье, Кристенсен, Стрейк, Кох, Фирпо, Рока, Харрисон, Маккенни, Ааронсон, Родриго, Синистерра.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Диогу Жота, Гакпо.
- Предупреждение:
- Фабиньо (42).
Тут будет трансляция