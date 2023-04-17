«Лидс» – «Ливерпуль». 0:2 – Гакпо и Салах забили. Онлайн-трансляция

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лидс Мохамед Салах Коди Гакпо онлайны Футбол

«Ливерпуль» играет в гостях с «Лидсом» в 31-м туре АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лидс – Ливерпуль 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Гакпо, 0:2 – 39 Салах.
ЛидсМелье, Кристенсен, Стрейк, Кох, Фирпо, Рока, Харрисон, Маккенни, Ааронсон, Родриго, Синистерра.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Диогу Жота, Гакпо.
Предупреждение:
Фабиньо (42).

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21 комментарий

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Galym1968
Ответ А.Э.РАСИМ
Желаем проигрыша ФК ЛГТБ!
мю сегодня не играет
+18
-7
+11
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Iamliam
Странно что гол засчитали, с каких пор локтями можно играть? Даже если мяч случайно отскочил, то локоть помог обработать мяч и начать голевую атаку.
+11
-2
+9
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BarArsInt
Вар как всегда не видеть уснули по ходу там же рука была
+6
0
+6
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андрей кольцов
Трент же рукой сыграл
+6
0
+6
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VictorVallecano
Было акцентированное движение локтем, не понятно, почему даже ВАР не использовали.
+5
0
+5
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Гусеконь
думал отменят
+4
0
+4
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BarArsInt
Ответ Azizboy
Если ливерпуль не может то ВАР поможет
100%
+2
0
+2
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Валерий Валерьевич
https://vk.com/valerasports
Тут будет трансляция
+2
0
+2
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Dottore
Ну наконец-то забили!
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Alex Sarus
Пора уже взять очки в гостях
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Милан 737..
1,74 на победу Ливера, обалдеть!
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Милан 737..
Ливерпуль сегодня победит это ясно, но до топ-4 уже не дотянется ...
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Dottore
Салах!!! 2:0
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0
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Арман Мартиросян
Трент уже вторую игру подряд ассист. Как же я соскучился по этому)
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Azizboy
Если ливерпуль не может то ВАР поможет
+2
-2
0
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Konstantin Meerov
поставил на 1:3 хату в Бахмуте
+1
-1
0
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Ненавидящий2.0
Ответ А.Э.РАСИМ
Сеголня играет ФК ЛГТБ. Желаем им проигрыша.
Тебе же написали, что радужный МЮ или ФК ЛГБТ=МЮ сегодня не играет.
0
0
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Liverpool_YNWA
V
+3
-3
0
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