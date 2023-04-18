Орлов в 1-м матче с «Флоридой»: передача, 5 бросков, 3 хита и 2 потери. Он сыграл 22:32 – больше всех в «Бостоне»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в первом матче серии с «Флоридой».

«Бостон» одержал победу над «Пантерс» (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0). 

Российский защитник начал атаку, которая привела к шайбе Брэда Маршанда, в итоге ставшей победной в игре. 

Орлов (22:32 – максимальное время в «Брюинс», 0:56 – в большинстве, 1:33 – в меньшинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери шайбы. 

Единственную шайбу «Флорида» забросила после неудачной передачи россиянина в своей зоне. Ошибкой воспользовался Мэттью Ткачак.

9 комментариев

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_BoSToN_44
Ещё голевая на Ткачака)
+17
-1
+16
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АРХАТ
Даже больше хвалённого Макэвоя
+14
0
+14
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Crenk
Ответ АРХАТ
Даже больше хвалённого Макэвоя
Они же в одной связке играют
+4
0
+4
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Фокс&#8772;
Да шайба Ткачака полностью его заслуга..
+3
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+3
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encaro_one
Ответ _BoSToN_44
Ещё голевая на Ткачака)
Брату по происхождению грех было не помочь )
+2
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+2
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_BoSToN_44
Ответ Crenk
Они же в одной связке играют
Начинали в одной, потом Орлова вроде как переместили во второю пару к Грызлику. P.s ошибся, Грызлик не играл, но пару точно разбили по ходу матча
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jindos
Передачи то 2 по факту было))
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Stucker
Ответ Дмитрий Александрович
Орлов моросит.. Так бездарно порой в защите играть. Это плей-офф. Что за пас на Ткачака. Да пофигу на балы в нападении - он в первую очередь защитник. Минусуйте
Да всё верно, гол - его привоз, что тут минусовать-то.
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