Орлов в 1-м матче с «Флоридой»: передача, 5 бросков, 3 хита и 2 потери. Он сыграл 22:32 – больше всех в «Бостоне»

Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в первом матче серии с «Флоридой».

« » одержал победу над «Пантерс» (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

Российский защитник начал атаку, которая привела к шайбе Брэда Маршанда, в итоге ставшей победной в игре.

(22:32 – максимальное время в «Брюинс», 0:56 – в большинстве, 1:33 – в меньшинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери шайбы.

Единственную шайбу «Флорида» забросила после неудачной передачи россиянина в своей зоне. Ошибкой воспользовался Мэттью Ткачак.