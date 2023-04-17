Первая лига подтвердила начало трансляций в Китае. Договор – до конца сезона с возможностью продления

ФНЛ подтвердила продажу прав на трансляцию матчей в Китае .

«Лучшая Лига Мира добралась до Китая.

договорилась о трансляции матчей МЕЛБЕТ Первой лиги в Китае. Договор заключен до конца текущего сезона-2022/2023 года с возможностью пролонгации.

Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin.

Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги», – говорится в заявлении лиги.

Ранее сообщалось, что китайские вещатели хотели купить и права на матчи Мир РПЛ, но предложили всего 50 тысяч долларов за сезон. В РПЛ посчитали это предложение несоответствующим рынку.