Первая лига подтвердила начало трансляций в Китае. Договор – до конца сезона с возможностью продления
ФНЛ подтвердила продажу прав на трансляцию матчей в Китае .
«Лучшая Лига Мира добралась до Китая.
ФНЛ договорилась о трансляции матчей МЕЛБЕТ Первой лиги в Китае. Договор заключен до конца текущего сезона-2022/2023 года с возможностью пролонгации.
Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin.
Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги», – говорится в заявлении лиги.
Ранее сообщалось, что китайские вещатели хотели купить и права на матчи Мир РПЛ, но предложили всего 50 тысяч долларов за сезон. В РПЛ посчитали это предложение несоответствующим рынку.
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Если он не вспомнит Спартачок !
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