Первая лига подтвердила начало трансляций в Китае. Договор – до конца сезона с возможностью продления

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ФНЛ подтвердила продажу прав на трансляцию матчей в Китае .

«Лучшая Лига Мира добралась до Китая.

ФНЛ договорилась о трансляции матчей МЕЛБЕТ Первой лиги в Китае. Договор заключен до конца текущего сезона-2022/2023 года с возможностью пролонгации.

Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin.

Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги», – говорится в заявлении лиги. 

Ранее сообщалось, что китайские вещатели хотели купить и права на матчи Мир РПЛ, но предложили всего 50 тысяч долларов за сезон. В РПЛ посчитали это предложение несоответствующим рынку.

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60 комментариев

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Екн Лор
Китайцы любят русскую древесину, поэтому и купили права на ФНЛ
+161
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+153
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Arthurino
Ну если за вышку 50к предлагали, то ФНЛ скорее всего за 100к ушла китайцам, 100к рублей
+66
-9
+57
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Hitgoe Himgob
Ответ Екн Лор
Китайцы любят русскую древесину, поэтому и купили права на ФНЛ
вот в Китае в шоке будут от матча Волга - Велес
+39
-1
+38
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Давид Agabekyan
Ответ Hitgoe Himgob
вот в Китае в шоке будут от матча Волга - Велес
Даже карантин можно будет не вводить. Все будут дома смотреть этот супер матч
+23
-1
+22
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Ярик01
Ставочники скорее всего купили, Макао, Гонконг, какой-то еще регион.
+22
-3
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А.Э.РАСИМ
Скоро китайцы начнут покупать игроков для Первой лиги, чтобы смотреть было интереснее.
Халка, Вльбуэну, Гайча, Криштиану.....

Команды будут называться, например, Волгарь Шэндунь, Балтика Сундунь, Шингик Хундунь....
Реклама....
+14
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Влад Путман
Хозяева деда приобрели права за символический мешок риса.
+23
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+7
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Всё знаю
Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin. (с)
Миллиард счастливчиков смогут посмотреть Уфа-Волга!
Поздравляю, братья!
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OldRedWhite
Ответ angry horse
спартачок в пердиве хотя бы китайцев заинтересовать сможет😁
Жить не может Ваня-Дурачок ,
Если он не вспомнит Спартачок !
+9
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BananaMama
Ответ Хызыр
Удивился когда узнал, что РПЛ транслируют в Хорватии, Сербии и даже Боснии. Неужели кому то в этих странах не пофиг на русский футбол? Хотя возможно там много русскоязычного населения
Какое там русскоязычное население? Из балканских стран до прошлого года хоть в каком-то виде было русское население в Черногории (море, пляж и относительно дешевая жизнь), после известных событий появилась небольшая диаспора в Сербии (безвизовая страна, куда относительно легко свалить). Мягко говоря, сомневаюсь, что ради этой небольшой группы транслируют РПЛ
+4
0
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Фан Рубина
Вытеснение настоящим футболом европейского бей-беги начинается с первого шага.
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Новый тренер ФК Спартак
а за сколько купили? за 3 хуавея?
+4
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Ярик01
Ответ Arthurino
Ну если за вышку 50к предлагали, то ФНЛ скорее всего за 100к ушла китайцам, 100к рублей
900 тысяч рублей обошлось, это 12-14 тыс долларов, какой там курс сегодня
+7
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Ganibale
Ответ Arthurino
Ну если за вышку 50к предлагали, то ФНЛ скорее всего за 100к ушла китайцам, 100к рублей
Я думаю бесплатно она то и на матч тв ушла бесплатно
+5
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nicksam
Ребята, бизнесплан для обоих лиг. Берёте к себе в команды 15 китайцев и телеправа уйдут, как пирожки на пляже в Сочи )
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Hitgoe Himgob
Ответ Давид Agabekyan
Даже карантин можно будет не вводить. Все будут дома смотреть этот супер матч
Там говорят напряжение в народе сильное из за второго похода Си во власть. Ну вот, сбил напряжение, все по домам каждые субботу-воскресенье, а в понедельник на работу считай.
+3
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Overkiller
Ответ А.Э.РАСИМ
Скоро китайцы начнут покупать игроков для Первой лиги, чтобы смотреть было интереснее. Халка, Вльбуэну, Гайча, Криштиану..... Команды будут называться, например, Волгарь Шэндунь, Балтика Сундунь, Шингик Хундунь.... Реклама....
Города сразу. Наши верха им уже всё что можно продали и продают. Уже рекламу по пропагандоканалам крутят как китайские пацаны русских девочек в инете себе выбирают.
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ktibr
Для просмотра нужен Фануйди?
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Костя Както
Ответ А.Э.РАСИМ
Скоро китайцы начнут покупать игроков для Первой лиги, чтобы смотреть было интереснее. Халка, Вльбуэну, Гайча, Криштиану..... Команды будут называться, например, Волгарь Шэндунь, Балтика Сундунь, Шингик Хундунь.... Реклама....
同志,你是怎么发现一切的?
tóngzhì,nǐ shì zěnme fāxiàn yīqiè de?
Как ты все узнал, товарищ?
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Абай Ахметкалиев
Если за РПЛ предлагали 50 тысяч, то за сколько продали ФНЛ? И была ли продажа вообще?)
За 100 тысяч. Но платит ФНЛ
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lemming
За три плошка риса и два раза кошка-жена.
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El Blanco
Это за то что они орижуие России отказались продавать?
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Spartakus1984
Кому,зачем))),это нужно в Китае?
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Жирный Лукаку
Ответ Ярик01
Ставочники скорее всего купили, Макао, Гонконг, какой-то еще регион.
Китайцы в киберспорте грязь делают, видимо, разглядели перспективу в ФНЛ
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Ранальду с пивком
Представляю где-то в Шанхае парни студенты :
- Ребят чем займёмся в выходные? Может в клуб?
-Вы что, какой клуб? Сегодня Шинник-КамАЗ играют
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