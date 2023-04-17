Ротенберг – тренер «России 25», «Зенит», «Арсенал» и «Барса» теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на РПЛ и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде в главном матче 23-го тура Мир РПЛ – 0:0. Арбитр Сергей Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после ВАР, потому что фол был до штрафной. За 7 туров до конца чемпионата «Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков, «Спартак» сократил отставание до 10 очков.

«Локомотив» разнес «Оренбург» в гостях – 4:1. Дзюба сделал ассистентский хет-трик, а всего у Артема 10 (6+4) очков в 6 матчах РПЛ за железнодорожников. В третьем матче дня «Факел» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

2. «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя 2:0. «Канониры» впервые в истории упустили преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд. Теперь отставание «Манчестер Сити» от команды Артеты сократилось до 4 очков при игре в запасе. 26 апреля они сыграют на «Этихаде».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» на выезде – 2:0. Антони, купленный за 95+5 млн евро, забил в АПЛ впервые за полгода и отдал 1-й голевой пас в лиге.

3. Роман Ротенберг стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

4. Андрей Рублев обыграл Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Россиянин взял 13-й титул в карьере и впервые победил на «Мастерсе».

5. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» на выезде – 0:0. На фоне худшей безголевой серии за 15 лет отрыв каталонцев от «Реала» сократился, но ненамного – до 11 очков. После обидной ничьей Хави пожаловался, что «Барсе» привычнее играть вечером, когда нет солнца. На это тренер «Хетафе» Кике Флорес предложил ему пользоваться кремом после загара. Результаты остальных матчей Ла Лиги можно узнать здесь.

6. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Счет после шести партий – 3:3.

7. ФНЛ продала права на трансляции в Китай. За РПЛ в КНР предложили 50 тысяч долларов – удивительно, но лига почему-то сочла такое предложение слишком маленьким.

8. НБА. Плей-офф. 29 очков Хатимуры помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис», «Клипперс» победили «Финикс». Другие результаты – здесь.

9. «Ювентус проиграл «Сассуоло» (0:1) в 30-м туре Серии А. «Рома» Жозе Моуринью разгромила «Удинезе» (3:0) и укрепилась на третьем месте. Алексей Миранчук отдал голевую передачу в игре с «Салернитаной» и помог «Торино» сыграть вничью (1:1). 

10. Трансферные новости. «Реал» хочет подписать Холанда в 2024-м и видит его преемником Бензема. «Бавария» хочет продать Мане – он не вписывается в систему Тухеля. Трансфер Садьо считают ошибкой – в клубе шутят, что подписали его брата-близнеца 33-летний Кроос продлит контракт с «Реалом» до лета 2024 года. «Челси» начал переговоры с Нагельсманном, агенты Юлиана уточняли долгосрочные планы и полномочия тренера.

11. Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном до конца этого года.

12. Сергей Устюгов выиграл мужской масс-старт на 70 км свободным стилем на чемпионате России, Кондрашов – 2-й, Волков – 3-й.

13. Александр Головин помог «Монако» обыграть «Лорьян» (3:1), забив седьмой гол в сезоне. Россиянин повторил свой рекорд, набрав 14 (7+7) очков за сезон Лиги 1.

14. УНИКС разгромил «Зенит» в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 94:67.

15. Land Rover Чиро Иммобиле столкнулся с трамваем в Риме. Форвард «Лацио» и его дочери не пострадали.

16. Овечкин – самый ценный игрок «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic, Капризов – «Миннесоты», Сорокин – «Айлендерс».

Цитаты дня.

Ротенберг о «России 25»: «Всю жизнь работаю, чтобы приносить пользу своей стране. Сделаем все, чтобы показать самый яркий хоккей в лучших советских традициях»

Геннадий Орлов: «Дзюба по духу не ленинградец, он был не свой. В Петербурге надо быть культурным, благородным, а Артем – эгоист»

Карпин о словах Талалаева про Комличенко: «Пускай забудет про игроков «Ростова» и рот не открывает. Пусть говорит о своих, если запомнил имена»

Лапорта намекнул, что судьи в Ла Лиге поддерживают «Реал»: «Есть клубы, которым исторически симпатизируют. «Барса» не любит выигрывать из-за фаворитизма арбитров»

Вероника Степанова: «На пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не научатся быть востребованными миллионами»

Хави о 0:0 с «Хетафе»: «Состояние газона сказалось на игре «Барсы», мяч застревал. Все это видели. Было тяжело, это вредит зрелищу»

36 комментариев

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dimitrii36
трансляция РПЛ в Китай за 50 тысяч дрллоров звучит как насмешка над действительностью
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tyuiop tyuiop
Ответ Старый Негр
Интересно, за сколько проданы права на ФНЛ, если уж за РПЛ 50 000 предлагают. Поскольку ФНЛ вторая лига, логика заставляет предположить сумму ещё меньшую, для нашего футбола/телевидения/медиа чисто символическую. И отсюда вопрос - символ чего эти суммы? С нашей стороны это можно назвать символом дружелюбия. А со стороны Китая?
доплачивает
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expertmer2020
Бог с ними - Люцифер с нами.

Поржали с утра.
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Alena Bienda
Классная цена от братьев-коммунистов за права на РПЛ))) Нефть и лем с такой же скидкой покупают?)))
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Господъ
Ответ expertmer2020
Мы сейчас уходим в сауну - вернёмся и всем кранты.
Хорошее дело. Вот и отстань от футболистов, у них и так стресс - Азией пугают ежемесячно
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Demon69
Да бог с ними ротенбергами,но вот тренерский совет.Эти заслуженные люди(многих можно считать легендами).На старости лет превратились жо.....лизов.Противно все это..
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expertmer2020
Ответ Господъ
Димка, хлопни рюмашку, не щадит тебя весна, совсем плохой стал на голову.
Мы сейчас уходим в сауну - вернёмся и всем кранты.
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Господъ
Йозе Марино поднимет хоккей с колен
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leon74
Как же так,ведь Ромка никудышный тренер.Тут явно не обошлось без его связей.Позорище какое 😓
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Антон Тимофеев
Рублев выиграл Мастерс!!!! Молодец, как же он тяжело к этому титулу шел, с 40-го раза. Хотя, у того же Кафельникова при 5 финалах нет ни одного Мастерса((
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Может, Андрей теперь и сквозь четвертьфинальный барьер на Шлемах прорвется?
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aleshon
Ответ Игорь Пичугин
О нашем футболе можно говорить или хорошее или вообще не говорить.
А Фан ID отбивает охоту похода на футбол.
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Господъ
Ответ expertmer2020
Кто видел наш футбол - тот не смотрит фильмы ужасов.
Димка, хлопни рюмашку, не щадит тебя весна, совсем плохой стал на голову.
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aleshon
Ответ Vatikan
А что за"Россия 25"?
Зачем витать в облаках, когда на международные старты нас не пустят, и олимпиада в Кортино нам не светит? И под российским флагом не станем олимпийскими чемпионами. Сборная создавалась под стратегию развития хоккея Россия 2025. Нам нужно выходить из ИИХФ, и создавать свои турниры на базе КХЛ.
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expertmer2020
Мой любимы афоризм

Наш футбол это Колосс - на глиняных мозгах.
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Игорь Пичугин
Ответ expertmer2020
О нашем футболе можно только говорить - смотреть его нельзя.
О нашем футболе можно говорить или хорошее или вообще не говорить.
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Mikl_5555
Ответ Vatikan
А что за"Россия 25"?
телеканал
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Александр Базилий
Ответ Vatikan
А что за"Россия 25"?
Ну Россия 24 занято телеканалом и они решили просто следующую цифру подставить
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Игорь Пичугин
Ответ Zlodimir
Какие же талантливые люди эти Ротенберги😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И всё на благо Родины.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Guardsman
Сейчас наверху решают, кого назначить вместо Карпина. Варианта два, сыновья Миллера и Матвиенко.
Вообще то есть Борис - легенда Локомотива! Он что, зря 20 лет на лавке просидел в футболе?
+7
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expertmer2020
О нашем футболе можно только говорить - смотреть его нельзя.
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expertmer2020
Кто видел наш футбол - тот не смотрит фильмы ужасов.
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Старый Негр
Ответ expertmer2020
Политически грамотно отдать права бесплатно, чтобы Китай приобщался к российской культуре.
Кстати да, лучше тогда за 1 доллар или совсем бесплатно. А то, что есть, выглядит довольно унизительно.
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Антон Г
россияне конечно удивительные люди...идеальная масса
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Vlad Hamzja
Ответ Vatikan
А что за"Россия 25"?
Правильно "росия-25°С"
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Ответ Vatikan
А что за"Россия 25"?
Я подумал это какой-то новый канал )
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