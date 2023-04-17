Ротенберг – тренер «России 25», «Зенит», «Арсенал» и «Барса» теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на РПЛ и другие новости

1. «Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде в главном матче 23-го тура Мир РПЛ – 0:0. Арбитр Сергей Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после ВАР, потому что фол был до штрафной. За 7 туров до конца чемпионата «Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков, «Спартак» сократил отставание до 10 очков.

«Локомотив» разнес «Оренбург» в гостях – 4:1. Дзюба сделал ассистентский хет-трик, а всего у Артема 10 (6+4) очков в 6 матчах РПЛ за железнодорожников. В третьем матче дня «Факел» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

2. «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя 2:0. «Канониры» впервые в истории упустили преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд. Теперь отставание «Манчестер Сити» от команды Артеты сократилось до 4 очков при игре в запасе. 26 апреля они сыграют на «Этихаде».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» на выезде – 2:0. Антони, купленный за 95+5 млн евро, забил в АПЛ впервые за полгода и отдал 1-й голевой пас в лиге.

3. Роман Ротенберг стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

4. Андрей Рублев обыграл Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Россиянин взял 13-й титул в карьере и впервые победил на «Мастерсе».

5. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» на выезде – 0:0. На фоне худшей безголевой серии за 15 лет отрыв каталонцев от «Реала» сократился, но ненамного – до 11 очков. После обидной ничьей Хави пожаловался, что «Барсе» привычнее играть вечером, когда нет солнца. На это тренер «Хетафе» Кике Флорес предложил ему пользоваться кремом после загара. Результаты остальных матчей Ла Лиги можно узнать здесь.

6. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Счет после шести партий – 3:3.

7. ФНЛ продала права на трансляции в Китай. За РПЛ в КНР предложили 50 тысяч долларов – удивительно, но лига почему-то сочла такое предложение слишком маленьким.

8. НБА. Плей-офф. 29 очков Хатимуры помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис», «Клипперс» победили «Финикс». Другие результаты – здесь.

9. «Ювентус проиграл «Сассуоло» (0:1) в 30-м туре Серии А. «Рома» Жозе Моуринью разгромила «Удинезе» (3:0) и укрепилась на третьем месте. Алексей Миранчук отдал голевую передачу в игре с «Салернитаной» и помог «Торино» сыграть вничью (1:1).

10. Трансферные новости. «Реал» хочет подписать Холанда в 2024-м и видит его преемником Бензема. «Бавария» хочет продать Мане – он не вписывается в систему Тухеля. Трансфер Садьо считают ошибкой – в клубе шутят, что подписали его брата-близнеца 33-летний Кроос продлит контракт с «Реалом» до лета 2024 года. «Челси» начал переговоры с Нагельсманном, агенты Юлиана уточняли долгосрочные планы и полномочия тренера.

11. Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном до конца этого года.

12. Сергей Устюгов выиграл мужской масс-старт на 70 км свободным стилем на чемпионате России, Кондрашов – 2-й, Волков – 3-й.

13. Александр Головин помог «Монако» обыграть «Лорьян» (3:1), забив седьмой гол в сезоне. Россиянин повторил свой рекорд, набрав 14 (7+7) очков за сезон Лиги 1.

14. УНИКС разгромил «Зенит» в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 94:67.

15. Land Rover Чиро Иммобиле столкнулся с трамваем в Риме. Форвард «Лацио» и его дочери не пострадали.

16. Овечкин – самый ценный игрок «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic, Капризов – «Миннесоты», Сорокин – «Айлендерс».

Цитаты дня.

Ротенберг о «России 25»: «Всю жизнь работаю, чтобы приносить пользу своей стране. Сделаем все, чтобы показать самый яркий хоккей в лучших советских традициях»

Геннадий Орлов: «Дзюба по духу не ленинградец, он был не свой. В Петербурге надо быть культурным, благородным, а Артем – эгоист»

Карпин о словах Талалаева про Комличенко: «Пускай забудет про игроков «Ростова» и рот не открывает. Пусть говорит о своих, если запомнил имена»

Лапорта намекнул, что судьи в Ла Лиге поддерживают «Реал»: «Есть клубы, которым исторически симпатизируют. «Барса» не любит выигрывать из-за фаворитизма арбитров»

Вероника Степанова: «На пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не научатся быть востребованными миллионами»

Хави о 0:0 с «Хетафе»: «Состояние газона сказалось на игре «Барсы», мяч застревал. Все это видели. Было тяжело, это вредит зрелищу»