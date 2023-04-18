Кубок Стэнли. «Каролина» принимает «Айлендерс», «Бостон» играет с «Флоридой», «Даллас» против «Миннесоты», «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»
«Каролина» принимает «Айлендерс» в первом матче серии Кубка Стэнли.
«Бостон» встречается с «Флоридой», «Даллас» играет с «Миннесотой», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса».
Первый раунд
- Дата проведения
- 18 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 18 апреля, 02.30, «TD Garden»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 18 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 18 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тарасенко поможет «Рейнджерс», Василевский затащит серию, а Орлов будет в финале. Чего мы ждем от наших в Кубке Стэнли-2023
Во второй раунд пройдёт Себастиан Ахо.
Как грицца, запомните этот твитт.
Это обзор Восточной конференции. Там же внутри будет ссылка на Запад
Первые 2 матча максимально плотно, зацепить 1 матч на выезде обязательно
сейчас Клипперс, Лейкерс и Кингс начинают свои серии в гостях, вот как вернутся на домашнюю арену, работники будут там по два раза на день менять ландшафт
Хуже всего, что две самые жаркие серии Торонто-Тампа и НДД-НЙР в один день.
Верю, что ко 2 раунду они поправятся)))
составы