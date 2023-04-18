Кубок Стэнли. «Каролина» принимает «Айлендерс», «Бостон» играет с «Флоридой», «Даллас» против «Миннесоты», «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»

Теги результаты Айлендерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Миннесота Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Каролина» принимает «Айлендерс» в первом матче серии Кубка Стэнли.

«Бостон» встречается с «Флоридой», «Даллас» играет с «Миннесотой», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Каролина – Айлендерс 0:0 (1 период)
Дата проведения
18 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Бостон – Флорида
Дата проведения
18 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Даллас – Миннесота
Дата проведения
18 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
18 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

Тарасенко поможет «Рейнджерс», Василевский затащит серию, а Орлов будет в финале. Чего мы ждем от наших в Кубке Стэнли-2023

82 комментария

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Кино Музыка
Интересно посмотреть на Бостон, Каролину и Эдмонтон. Первые двое фавориты, третьим пора что-то показывать.
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забил на оборону
Обычно этого не делаю, но так и быть. Рискну с прогнозом на пару Каролайна-Айлс.

Во второй раунд пройдёт Себастиан Ахо.

Как грицца, запомните этот твитт.
+12
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paha
Ференцвароши из Суворовска не пройдут :D
+9
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Latenight Radio
ЛАК без Фиалы и Габи, в воротах Корписало.
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pulyalke
максимальная притопка за коннора и леона - 2х лучших игроков лиги! вперед эдмонтон!
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Мистер Уайт
А в былые годы столько радости было бы, что Овечкин и Малкин приедут в сборную на ЧМ. А сейчас вообще пофиг на ЧМ. Хочется нового обладателя Кубка Стэнли из России.
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MissiAV
Ответ Авл Агерий
За Айлендерс, так как относительно давно за них болею. И моя бывшая жена, которая живет в США, болеет за Айлендерс.
Айлендерс это недоразумение этого плэй-офф
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ferdinand #5
Товарищи, пока не начались матчи можно почитать обзор первого раунда - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ferdinand5/3129447.html?sl=1.
Это обзор Восточной конференции. Там же внутри будет ссылка на Запад
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bes_na_tatami
Ну за прошлый год нужно вернуть должок, будет 4÷3 в серии, но в пользу Кингз.
Первые 2 матча максимально плотно, зацепить 1 матч на выезде обязательно
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Всех с началом ПО! Сегодня просто за красивый хоккей!
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Авл Агерий
Айлс необходимо хотя бы одну игру в гостях выиграть. Если будет 2-0 в пользу Каролины, то ловить нечего.
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забил на оборону
Ответ Беня_Финитас
хуже всего , что для меня 2 самые интересные серии НДД - Рейнджерс и Кливленд - Никс скорее всего будут в одни дни и одно время (( Хотя нет ! Как же они Сквер Гарден поделят ? )) значит как-то разведут . Йо-хо ! Торонто- Тампа - это да . жалко пропускать . я большой нелюбитель смотреть что-то в записи .
"большой нелюбитель" - забрал в цитатники, ибо это и про меня.
сейчас Клипперс, Лейкерс и Кингс начинают свои серии в гостях, вот как вернутся на домашнюю арену, работники будут там по два раза на день менять ландшафт
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забил на оборону
Ответ Беня_Финитас
что за безобразие ? почему матчи накладываются один на другой ? почему нельзя сделать как в НБА , один матч за другим ??
Ну, это только в выходные они смогли всё развести. В будни у них такая же петрушка.
Хуже всего, что две самые жаркие серии Торонто-Тампа и НДД-НЙР в один день.
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Беня_Финитас
чё-то на Бостон всё состав не выкатят . ждут кто освободится из сортира - тот и пойдет играть ?
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забил на оборону
Ответ Суворов Антон
А свечка здесь причём? Схемы тренера Ламберта - это мысль, это концепция.. Все об этом знают! Причем здесь поставленная свеча и гуру женского пола? Как все это связано между собой?
Мне кажется, наш друг со свечами экспериментирует.
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bes_na_tatami
Ответ Latenight Radio
ЛАК без Фиалы и Габи, в воротах Корписало.
Плохие новости, хоть я и надеялся.
Верю, что ко 2 раунду они поправятся)))
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Nissan 0123
Каролина, Бостон, Миннесота, Эдмонтон
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Nuteruoli
Ну нефть не подведи, нужно показать лучший хоккей!
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The world champion 1998
Удачи и победы Эдмонтону!
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guizzy
Ура! Наконец-то КС! Лучший хоккей на планете )
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Беня_Финитас
Джека Хьюза уже в рекламу фастфуда запилили . Не рановато ли ?
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hhlg
Ответ Беня_Финитас
чё-то на Бостон всё состав не выкатят . ждут кто освободится из сортира - тот и пойдет играть ?
За 25-30 минут до начала игры итоговые
составы
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DeepintheHole
Ответ Беня_Финитас
чё-то на Бостон всё состав не выкатят . ждут кто освободится из сортира - тот и пойдет играть ?
Вот не надо так. Сам страдаю диареей, знаю, что это за напасть
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забил на оборону
Ответ e1ther - e1ther
Не замечают,как в них проникают предметы))ну вот я, в последнюю очередь подумаю о ректальной свечке,но каждый волен думать,в меру своей испорченности)у вас, не только свечки в ходу))
Ах-ах-ах... Саня, ты Клару то из себя не строй :)
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-1
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Иллидан73
Вперед Даллас! Еще разок сыграть в финале!
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