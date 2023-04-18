Кубок Стэнли. «Каролина» принимает «Айлендерс», «Бостон» играет с «Флоридой», «Даллас» против «Миннесоты», «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»

«Каролина» принимает «Айлендерс» в первом матче серии Кубка Стэнли.

« » встречается с «Флоридой», « » играет с «Миннесотой», « » против « ».

Первый раунд

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

Тарасенко поможет «Рейнджерс», Василевский затащит серию, а Орлов будет в финале. Чего мы ждем от наших в Кубке Стэнли-2023