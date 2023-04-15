Украинцам запретили соревноваться с россиянами, Россия откажется от участия в турнире ЦАФА, поражение Медведева и победа Рублева, Лавиолетт ушел из «Вашингтона» и другие новости

1. Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами приказом Министерства спорта. В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. В Международном олимпийском комитете заявили, что такое решение «ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта».

2. Россия «с высокой долей вероятности» откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, сообщил «Спорт-Экспресс».

3. «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера. «Кэпиталс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года.

4. Даниил Медведев уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло, Андрей Рублев прошел Яна-Леннарда Штруффа. Другие результаты дня – здесь.

5. Более 80 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге – больше вместимости «Газпром Арены». Месяц назад было 48,5 тысячи.

6. Множество трансферных новостей о «Барселоне». В Ла Лиге считают, что клуб уже договорился с Месси. Для самого Лионеля предложение «ПСЖ» о продлении контракта не в приоритете. Также «Барселона» близка к договоренности с Гюндоганом о переходе летом. Контракт – по схеме «2+1», зарплата – 12 млн евро в год до налогов. В случае возвращения Месси и прихода Гюндогана «Барса» может продать Кессиэ за 25-30 млн евро. А еще каталонцы могут активировать новый рычаг ради регистрации Гави. В то же время «Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

7. НХЛ. Регулярный чемпионат завершен, определились все пары плей-офф, известно расписание.

Коннор Макдэвид официально стал обладателем «Арт Росс Трофи» (153 очка, выиграл бомбардирскую гонку в 5-й раз за карьеру) и «Морис Ришар Трофи» (64 шайбы, впервые в карьере).

8. НБА. 62 очка от Батлера и Струсса помогли «Майами» обыграть «Чикаго» и выйти в 1-й раунд плей-офф.

9. Андрей Талалаев будет зарабатывать в «Химках» 2 млн рублей в месяц, сообщает инсайдер Иван Карпов. В случае увольнения тренер получит 48 млн рублей неустойки.

10. «Питтсбург» уволил генменеджера Хекстолла и президента Бурка после непопадания в плей-офф НХЛ.

11. Месси стал героем новой рекламной кампании французского дома моды Louis Vuitton. Лео позировал на взлетной полосе с чемоданом.

12. Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона из-за перелома плюсневой кости. Рафаэль Варан пропустит несколько недель.

13. «Барселона» открыла почту, куда болельщики могут писать про «акты неуважения» к клубу в СМИ. Это произошло на фоне дела о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

14. Боец Владимир Минеев подал документы для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР.

15. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас получил 232 тысячи евро от «Мальорки» в 2008-м, когда был вице-президентом лиги. Ему заплатили за отчет по аргентинскому рынку.

16. Американские фигуристы Чок и Бейтс установили мировые рекорды в произвольном танце и по сумме двух программ на командном чемпионате мира в Японии.

17. Еще 2,1 млрд рублей выделят на новую арену «Сибири» из-за «увеличения стоимости строительства». На нее уже потратили 14,4 млрд.

Цитаты дня.

Кукурелья о Месси: «Номер один в мире. Лео много ходит – изучает пространство. Из-за этого, получив мяч, он готов «убить» другую команду»

Александр Шлеменко: «Я Америку воспринимал как врага, поэтому не учил английский язык в школе. И потом пожалел об этом»

Фетисов об альтернативе Олимпиадам: «Ее нет. Суррогат какой-то получается. Тот же Китай строит политику на успехах своего спорта, конкурирует с Америкой»

Глушенков о словах про готовность перейти в ЦСКА из «Спартака»: «Если работнику не нравится в «Макдональдсе», он уйдет в KFC. Почему нельзя?»

Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может купить 6 игроков по 100 млн фунтов. Если ребенок попросит «Феррари», вы ответите, что это слишком дорого. Нужно делать то, что можешь»

Юрий Каминский: «Американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать, что бы ни происходило»

Глушенков о критике: «Никто не мешал отдать все детство футболу, как я. Я принес в жертву обычную жизнь, сейчас мне воздается за работу»

«Позиция фракции – другая история». Фетисов о том, почему голосовал за Fan ID, будучи против него