Рейтинг ATP. Рууд и Медведев обошли Циципаса, Руне стал №7, Шевченко дебютировал в топ-100

Теги рейтинги ATP Ян-Леннард Штруфф Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Тэллон Грикспор Иржи Лехечка Хольгер Руне Себастьян Баес Александр Шевченко Бен Шелтон Теннис

Каспер Рууд и Даниил Медведев обошли Стефаноса Циципаса.

Хольгер Руне впервые стал седьмой ракеткой мира. Также свой лучший рейтинг обновили Себастьян Баес, Тэллон Грикспор, Иржи Лехечка, Бен Шелтон.

Чемпион «Челленджера» в Мадриде Александр Шевченко дебютировал в топ-100.

Ян-Леннард Штруфф поднялся на 36 строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 17 апреля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 7240
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6770
3 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5255
4 (5) Даниил Медведев (Россия) 5240
5 (3) Стефанос Циципас (Греция) 4950
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4380
7 (8) Хольгер Руне (Дания) 3865
8 (9) Янник Синнер (Италия) 3525
9 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3450
10 (10) Тэйлор Фриц (США) 3245
11 (12) Карен Хачанов (Россия) 2900
14 (15) Рафаэль Надаль (Испания) 2715
30 (32) Себастьян Баес (Аргентина) 1190
34 (35) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1094
36 (42) Иржи Лехечка (Чехия) 1033
37 (39) Бен Шелтон (США) 1029
38 (24) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1025
48 (37) Диего Шварцман (Аргентина) 890
61 (74) Илья Ивашко (Беларусь) 781
64 (100) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 779
78 (62) Ласло Дьере (Сербия) 716
79 (63) Нуну Боржес (Португалия) 711
81 (94) Алексей Попырин (Австралия) 701
93 (113) Даниэль Альтмайер (Германия) 640
98 (117) Александр Шевченко (Россия) 610
99 (85) Давид Гоффен (Бельгия) 595
106 (104) Роман Сафиуллин (Россия) 557
108 (103) Павел Котов (Россия) 553
129 (126) Аслан Карацев (Россия) 465

 

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74 комментария

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Антон Тимофеев
Очки в 2023
1.Медведев - 3210
2.Джокович - 2520
3.Синнер - 2095
4.Алькарас - 1910
5.Рублев - 1885
6.Циципас - 1750
7.Фриц - 1635
8.Хачанов - 1305
9.Пол -1265
10.Норри - 1265
11.Руне - 1230
12.Тиафу - 1140
13.Минауэр - 935
14.Хуркач - 820
15.Лехечка - 697
17.Оже-Альяссим - 630
21.Рууд - 545
30.Зверев - 460
39.Береттини - 402
61.Шевченко - 310
87.Котов -249
99.Гахов - 206
103.Сафиуллин - 203
169.Карацев - 132
+37
0
+37
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Антон Тимофеев
Что же, шансы Рублева на Итоговый изрядно поднялись. Обычно, 3200-3500 хватает. Медведев уже почти прошел, Джокович будет там точно, как победитель Шлема, даже если вдруг ничего совсем больше в 2023 не возьмет.
.
Алькарас с Синнером тоже будут. Кто еще? Рублев, Циципас - скорее всего, хотя Стефан после финала АО-23(1200) мало набрал. За остальные 2(3?, если Стефан в себя не придет) места будет рубка. Даже Карен имеет шанс. Фриц, Хачанов, Пол, Норри, Руне, Тиафу, Хуркач, Оже-Альяссим, Рууд, Зверев...Ух!
.
Трое наших в топ-8 2023. Мне пока нравится 2023!
+26
0
+26
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Антон Тимофеев
В принципе, понятно, почему Даниил пропускает Барселону. По крайней мере, с точки рейтинга)))
.
Шансы на титул очень небольшие, в финал пройти будет тоже непросто. При этом, в рейтинг финал добавит 150 очков(300-150), полуфинал всего 30(180-150).
Финал АТП-250 ’s-Hertogenbosch -2022 -150 очков - худший(!) результат из 8 результатов на АТП 250-500, входящих у Даниила в рейтинг.
.
Сейчас у него:
АТП-500: 3 титула(500), финал(300), полуфинал(180)
АТП-250: 2 титула(250), финал(150)
.
Смысла играть АТП-250 никакого, АТП-500..ну, если только на харде или траве, где можно выиграть.
.
Если только для практике на грунте...
.
Теперь Даниилу для повышения рейтинга надо хорошие очки брать на Мастерсах и Шлемах. На АТП 500-250 он и так близко к максимуму сейчас имеет.
+22
0
+22
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Россия будет свободной
Под годом России проходит этот теннисный сезон.
Очевидно, что РГ заберет Рублев, Уимблдон - Хачанов, а ЮС Оупен - Медведев
+24
-4
+20
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76% Заболотного
Ответ Россия будет свободной
Карену по традиции начхать на рейтинг: он концентрированно готовится только к 6 турнирам: 4 мейджорам, Итоговому турниру и Олимпиаде
Довольно странное у Вас представление о "традициях Карена": концентрированно готовиться к итоговому, в котором он ни разу не участвовал и на котором никогда не бывает того, кому начхать на рейтинг.
+19
-1
+18
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Антон Тимофеев
Ответ Великий Алонсо
Рууд 3 ракетка мира......еще одно подтверждение, что рейтинг очень часто не отображает реальную силу теннисиста
Рейтинг Эло. https://www.ultimatetennisstatistics.com/eloRatings
1.Джокович
2.Медведев
3.Надаль
4.Алькарас
5.Синнер
6.Циципас
7.Рублев
8.Кириос
9.Зверев
10.Фриц
19.Рууд
Такой рейтинг вам больше нравится?)))
+16
0
+16
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Антон Тимофеев
Ответ Россия будет свободной
Под годом России проходит этот теннисный сезон. Очевидно, что РГ заберет Рублев, Уимблдон - Хачанов, а ЮС Оупен - Медведев
Ну, если только в какой-то параллельной реальности)))
+16
-2
+14
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Rus1an
Греческий единорог на скейте на всех порах катится с вершины вниз :)
+17
-4
+13
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AFP1
Ответ Buhmichael
Теперь в топ-15 без Мастерса только Рууд, Синнер, Оже и Тиафо. И что-то мне кажется что первым из них мастерс возьмет Тиафо))
Синнер должен взять. Тиафу и Оже могут и без него остаться вообще
+12
0
+12
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Пользователь Имени
Ответ sokolspb
Вот так бывает! Победитель Андрей Рублёв остаётся на своей 6-й строчке. Вылетевший в 1/4 Даня Медведев поднимается, причём аж на 4-ю. Рад за обоих!
Феноменальное сравнение, не смущает что Медведев в этом году набрал больше всех рейтинговых очков? Или одна победа на турнире априори должна двигать теннисиста выше в рейтинге? Тем более в теннисе есть защита очков и четвертьфинал Медведева на грунтовом мастерсе очень даже неплохой результат.
Не умоляю заслуг Рублёва
+12
-2
+10
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Антон Тимофеев
Ответ sokolspb
Вот так бывает! Победитель Андрей Рублёв остаётся на своей 6-й строчке. Вылетевший в 1/4 Даня Медведев поднимается, причём аж на 4-ю. Рад за обоих!
По очкам в 2023 Рублев до МК был то ли 12, то ли 13, не помню уже. Сейчас 5-ый, с отставанием от 4-го Алькараса на 25 очков.
+10
-1
+9
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Великий Алонсо
Рууд 3 ракетка мира......еще одно подтверждение, что рейтинг очень часто не отображает реальную силу теннисиста
+13
-5
+8
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Антон Тимофеев
Ответ ɔculpa
А чего у тебя Карен с клеймом "даже"?) Нормальные, рабочие шансы у человека. В гонке участвует на крепких основаниях. И перспективы как минимум половины перечисленных тобой его конкурентов не кажутся однозначно лучше. Хачан в борьбе!
Да, в плотной борьбе. Ну, просто пока Карен там ни разу не бывал, так что для него это будет внове, если попадет на Итоговый)))
.
Мне вообще кажется, что пришло время Карену что-нибудь выиграть, все же после Парижского Мастерса-2018 уже много времени прошло. И результаты вроде пошли и в топ-10 почти вернулся. Пора, пора. Но, не хочется сглазить)))
+8
0
+8
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Россия будет свободной
Ответ DeX
Карену бы поднажать еще, чтобы трое наших было в топ10
Карену по традиции начхать на рейтинг: он концентрированно готовится только к 6 турнирам: 4 мейджорам, Итоговому турниру и Олимпиаде
+13
-5
+8
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DeX
Карену бы поднажать еще, чтобы трое наших было в топ10
+8
0
+8
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Сергей Чугунников
Рууд - молодец конечно. Только выпал из топ3 и сразу вернулся. С - стабильность.
+8
-1
+7
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Даниил Чеховской
Ответ Россия будет свободной
Под годом России проходит этот теннисный сезон. Очевидно, что РГ заберет Рублев, Уимблдон - Хачанов, а ЮС Оупен - Медведев
Так вроде же решили что РГ Гахов забирает
+7
0
+7
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Buhmichael
Ответ ɔculpa
Не, чёткого точно нет) Нечёткий от силы, и то, такое дело не может не быть с рядом оговорок, мне кажется. Но я подумал, вдруг у Алонсы есть. Но если и есть, то, видимо, вместо ответа он предпочёл влепить мне классический минус. У нас с ним давняя история прекрасных отношений)
Понятно)) Просто я порой тоже иногда удивляюсь с комментов по типу: этому не место в топ10 или вот этому... Любопытно как люди думают. Кому тогда место?) ну вот если взглянуть на рейтинг: у нас есть 2 Бига, 3 Некстджена (Саша, Даня, Стэф), Алькарас. Эти как бы повыше остальных по среднему уровню. А потом Некстджены 2го уровня (Берет, Рубль, Рууд, Хуркач, Фритц ещё Карен и Тиафо, вдруг, разыгрались) и молодые звезды Руне Синнер Оже, которые ещё не реализовали потенциал. И, типо, Любой из них при определенных раскладах может быть в топ-10, а это уже 16 человек на 10 мест, я ещё Норри не написал, ну... потому что это Норри))
+6
0
+6
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sined2000
Ответ DeX
Карену бы поднажать еще, чтобы трое наших было в топ10
Ещё бы Сафиуллину, Котову и Карацеву поднажать чтобы 7 наших в топ -100 было ))
+6
0
+6
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Россия будет свободной
Надеюсь, к посеву РГ Рууд вылетит из топ4: будет несправедливо, если он возглавит одну из четвертей сетки
+6
-1
+5
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Йенс Мустерманн
Норвежская омега опять вернулась в топ3. Это будет настоящая катастрофа, что он на RG всё же останется в топ4 посева, оттуда его никто не сместит. Ну хоть радует, что после парижского мэйджора его минимум из пятёрки должны выкидывать, а дальше по накатанной дорожке, вниз, под горку.
+8
-3
+5
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Buhmichael
Теперь в топ-15 без Мастерса только Рууд, Синнер, Оже и Тиафо. И что-то мне кажется что первым из них мастерс возьмет Тиафо))
+5
-1
+4
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Йенс Мустерманн
Учитывая, что в этом году Рим и Мадрид стали двухнедельными, то у Рудни фактически "сгорит" 250 очков за прошлогоднюю грунтовую водокачку в Женеве, если он конечно не поедет на неё впритык к RG после вылета из Рима.
Ну ничего, после WIM в его распоряжении будет Dirt Triple из Бостад-Умаг-Китцбюэль 🤣
+8
-4
+4
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Антон Тимофеев
Ответ bobodo12
Про Джоковича, думаю, это не совсем точно. Если Надаль выиграет Шлем и останется в 20-ке, он тоже попадает на Итог. А место вроде одно для такого случая. Или не так?
Ну, Новак думаю и по очкам сможет отобраться))) Ему еще тысчонку зацепить и норм будет. Хотя, вряд ли Джокович удовлетворится 1000, у него, например, Уимбилдон впереди))
+4
0
+4
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ɔculpa
Ответ Антон Тимофеев
Что же, шансы Рублева на Итоговый изрядно поднялись. Обычно, 3200-3500 хватает. Медведев уже почти прошел, Джокович будет там точно, как победитель Шлема, даже если вдруг ничего совсем больше в 2023 не возьмет. . Алькарас с Синнером тоже будут. Кто еще? Рублев, Циципас - скорее всего, хотя Стефан после финала АО-23(1200) мало набрал. За остальные 2(3?, если Стефан в себя не придет) места будет рубка. Даже Карен имеет шанс. Фриц, Хачанов, Пол, Норри, Руне, Тиафу, Хуркач, Оже-Альяссим, Рууд, Зверев...Ух! . Трое наших в топ-8 2023. Мне пока нравится 2023!
А чего у тебя Карен с клеймом "даже"?) Нормальные, рабочие шансы у человека. В гонке участвует на крепких основаниях. И перспективы как минимум половины перечисленных тобой его конкурентов не кажутся однозначно лучше.
Хачан в борьбе!
+4
0
+4
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