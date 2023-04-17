Рейтинг ATP. Рууд и Медведев обошли Циципаса, Руне стал №7, Шевченко дебютировал в топ-100
Каспер Рууд и Даниил Медведев обошли Стефаноса Циципаса.
Хольгер Руне впервые стал седьмой ракеткой мира. Также свой лучший рейтинг обновили Себастьян Баес, Тэллон Грикспор, Иржи Лехечка, Бен Шелтон.
Чемпион «Челленджера» в Мадриде Александр Шевченко дебютировал в топ-100.
Ян-Леннард Штруфф поднялся на 36 строчек.
FedEx ATP Rankings
Положение на 17 апреля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7240
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6770
|3 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5255
|4 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5240
|5 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4950
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4380
|7 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3865
|8 (9)
|Янник Синнер (Италия)
|3525
|9 (7)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3450
|10 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3245
|11 (12)
|Карен Хачанов (Россия)
|2900
|14 (15)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2715
|30 (32)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1190
|34 (35)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1094
|36 (42)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1033
|37 (39)
|Бен Шелтон (США)
|1029
|38 (24)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1025
|48 (37)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|890
|61 (74)
|Илья Ивашко (Беларусь)
|781
|64 (100)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|779
|78 (62)
|Ласло Дьере (Сербия)
|716
|79 (63)
|Нуну Боржес (Португалия)
|711
|81 (94)
|Алексей Попырин (Австралия)
|701
|93 (113)
|Даниэль Альтмайер (Германия)
|640
|98 (117)
|Александр Шевченко (Россия)
|610
|99 (85)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|595
|106 (104)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|557
|108 (103)
|Павел Котов (Россия)
|553
|129 (126)
|Аслан Карацев (Россия)
|465
1.Медведев - 3210
2.Джокович - 2520
3.Синнер - 2095
4.Алькарас - 1910
5.Рублев - 1885
6.Циципас - 1750
7.Фриц - 1635
8.Хачанов - 1305
9.Пол -1265
10.Норри - 1265
11.Руне - 1230
12.Тиафу - 1140
13.Минауэр - 935
14.Хуркач - 820
15.Лехечка - 697
17.Оже-Альяссим - 630
21.Рууд - 545
30.Зверев - 460
39.Береттини - 402
61.Шевченко - 310
87.Котов -249
99.Гахов - 206
103.Сафиуллин - 203
169.Карацев - 132
.
Алькарас с Синнером тоже будут. Кто еще? Рублев, Циципас - скорее всего, хотя Стефан после финала АО-23(1200) мало набрал. За остальные 2(3?, если Стефан в себя не придет) места будет рубка. Даже Карен имеет шанс. Фриц, Хачанов, Пол, Норри, Руне, Тиафу, Хуркач, Оже-Альяссим, Рууд, Зверев...Ух!
.
Трое наших в топ-8 2023. Мне пока нравится 2023!
.
Шансы на титул очень небольшие, в финал пройти будет тоже непросто. При этом, в рейтинг финал добавит 150 очков(300-150), полуфинал всего 30(180-150).
Финал АТП-250 ’s-Hertogenbosch -2022 -150 очков - худший(!) результат из 8 результатов на АТП 250-500, входящих у Даниила в рейтинг.
.
Сейчас у него:
АТП-500: 3 титула(500), финал(300), полуфинал(180)
АТП-250: 2 титула(250), финал(150)
.
Смысла играть АТП-250 никакого, АТП-500..ну, если только на харде или траве, где можно выиграть.
.
Если только для практике на грунте...
.
Теперь Даниилу для повышения рейтинга надо хорошие очки брать на Мастерсах и Шлемах. На АТП 500-250 он и так близко к максимуму сейчас имеет.
Очевидно, что РГ заберет Рублев, Уимблдон - Хачанов, а ЮС Оупен - Медведев
1.Джокович
2.Медведев
3.Надаль
4.Алькарас
5.Синнер
6.Циципас
7.Рублев
8.Кириос
9.Зверев
10.Фриц
19.Рууд
Такой рейтинг вам больше нравится?)))
Не умоляю заслуг Рублёва
.
Мне вообще кажется, что пришло время Карену что-нибудь выиграть, все же после Парижского Мастерса-2018 уже много времени прошло. И результаты вроде пошли и в топ-10 почти вернулся. Пора, пора. Но, не хочется сглазить)))
Ну ничего, после WIM в его распоряжении будет Dirt Triple из Бостад-Умаг-Китцбюэль 🤣
Хачан в борьбе!