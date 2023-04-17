Рейтинг ATP. Рууд и Медведев обошли Циципаса, Руне стал №7, Шевченко дебютировал в топ-100

Каспер Рууд и Даниил Медведев обошли Стефаноса Циципаса.

Хольгер Руне впервые стал седьмой ракеткой мира. Также свой лучший рейтинг обновили Себастьян Баес, Тэллон Грикспор, Иржи Лехечка, Бен Шелтон.

Чемпион «Челленджера» в Мадриде Александр Шевченко дебютировал в топ-100.

Ян-Леннард Штруфф поднялся на 36 строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 17 апреля 2023

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