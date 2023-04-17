Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России.

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

«Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности.

Кандидатура Антона Сихарулидзе, который является вице-президентом ФФККР и президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, была единогласно поддержана всеми членами исполкома.

Согласно Уставу ФФККР, президент федерации избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчетно-выборная конференция должна состояться в 2026 году», – говорится в сообщении. 

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80 комментариев

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Большое Путешествие Рузика
Лично к Антону я отношусь с симпатией, но его близость к семье Рудковских не даёт считать эту новость позитивной. Я бы даже сказала, что это плохо.
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Ягун Ягунини
Сихарулидзе крестный отец младшего сына Плющенко) Ну, сейчас у Плюща пойдут дела)
+52
-9
+43
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Алексей Токарев
Первым же указом сейчас распустит комиссию по этике.
+31
-4
+27
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Максим Медов
Будет подыгрывать своему другу Плющенко.
+32
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Евгения Гринева
Ох что будет.. друган Плющенко дорвался до власти)
+29
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+17
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Евгения Гринева
Ответ k4rmazin2007
Комментарий удален модератором
Ой, а что это кумовство резко стало чем-то хороших у фанатов ап?
+17
-2
+15
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The Grey
Для этого его и назначали по началу возглавить федерацию СПб. Потом вице-президентом ФФККР. Готовили таким образом к должности главы ФФККР.
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margosha58
Ну, наконец-то, поколение старцев меняют. Руководство ИСУ бы еще отправить на пенсию. Людям, которые не понимают, как музыку можно воспроизводить с флешки (!!!) или сохранять в облаке, на дачах-огородах уже прогулы ставят.
+18
-5
+13
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Алиса без миелофона
Ответ pas33pas
А ещё у него в вики инфа что лишали титула за допинг, но наказан был явно не надолго. Может, он знает что-то чем помочь Валиевой?
Бережная залетала, а не Сихарулидзе
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Евгения Гринева
Ответ Jessi
Не факт , вот Самоделкина лучшая подружка Каролины Коган , и где поддержка ?
Подружка дочки не одно и то же, что крестный сына и друг, который помогает строить катки
+12
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*** Monik ***
Ну все, плющенко впереди красная дорожка уже застелена😅
+12
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KikiMusampa14
Ого.
Возможно, Коган вылетел из-за дела Валиевой. Это очевидный косяк фидры.
Сихарулидзе был очень крутым и порядочным спортсменом. В фигурке есть много того, с чем нужно разбираться - начиная с судейства, непонятных тренировочных методов, заканчивая истериками и обвинениями всех против всех. Пожелаем удачи.
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Леди Брэкнелл
Забавно, что болельщики Тутберидзе даже в мыслях не допускают в человеке порядочности и объективности 😂😂😂
+13
-6
+7
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Alexander X
Ответ Алексей Токарев
Первым же указом сейчас распустит комиссию по этике.
а смысл в ней?.... бред, чтобы заткнуть спортсменов и тренеров...
+14
-7
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Е...С
Хороший человек. Надеюсь на перемены к лучшему.
+16
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Светлана Менова
Как и следовало ожидать. Ну что, теперь у Плюща будет неограниченный вообще ничем блат!
+11
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Syndycate
Ответ Алексей Токарев
Первым же указом сейчас распустит комиссию по этике.
Ну да конечно, он сам первым делом под ковер замел историю с Нугумановой
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Сергей Жарковский
Интересно что об этом скажет Т.А.Тарасова?
+6
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missis-Zima
Ответ alexnew
Жаль.
А вы хотели Даню Глейхенгауза или Железнякова? Или кого-то из родственников самой?
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Kareglazaya
Ответ Большое Путешествие Рузика
Лично к Антону я отношусь с симпатией, но его близость к семье Рудковских не даёт считать эту новость позитивной. Я бы даже сказала, что это плохо.
Если у Антона дружеские отношения с Плющенко еще со времён спортивной карьеры, это не значит, что он теперь будет работать исключительно во благо Академии и делать всё так, как нужно Плющенко.
+9
-4
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Kareglazaya
Ответ Сергей Жарковский
Интересно что об этом скажет Т.А.Тарасова?
Уже дала интервью, что ужасно рада) Мол Антон молодой, талантливый и всё такое.
+5
0
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Charliz
Ответ Ягун Ягунини
Сихарулидзе крестный отец младшего сына Плющенко) Ну, сейчас у Плюща пойдут дела)
Ааа…
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missis-Zima
Ответ alexnew
Жаль.
Чего вам жаль?)Пришел довольно молодой еще человек,энергичный и со своим видением развития ФК? Не говоря уже об авторите и любви к Сихарулидзе со стороны болельщиков. Именно болельщиков,а не толп примкувших в последнии годы на волне ажиотажа ЖО.
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umma
Ох чувствую со следующего сезона будет жарко ... Учитывая родственные связи с ЕП)))
+10
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Lilek Li
Надеюсь, что он знает ответы на все вопросы )
+7
-3
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