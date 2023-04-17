Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России

Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности.

Кандидатура Антона Сихарулидзе, который является вице-президентом ФФККР и президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, была единогласно поддержана всеми членами исполкома.

Согласно Уставу ФФККР, президент федерации избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчетно-выборная конференция должна состояться в 2026 году», – говорится в сообщении.