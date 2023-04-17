Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, Бензема – 5-й

Лионель Месси остался главным фаворитом на получение «Золотого мяча» по версии Goal.

Издание опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины остался на первой строчке, второе место занимает форвард «Манчестер Сити» , третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. («ПСЖ», остался на том же месте);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

3. (« », остался на том же месте);

4. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 5-й);

5. («Реал», ранее – 13-й);

6. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 4-й);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 6-й);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 17-й);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 7-й);

10. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 10-й);

11. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);

12. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед, впервые в рейтинге);

13. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 10-й);

14. Николо Барелла («Интер», впервые в рейтинге);

15. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 19-й);

16. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 11-й);

17. Джуд Беллингем («Боруссия», ранее – 12-й);

18. Майк Меньян («Милан», впервые в рейтинге);

19. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 16-й);

20. Джек Грилиш («Манчестер Сити», впервые в рейтинге).