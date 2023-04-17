Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, Бензема – 5-й
Лионель Месси остался главным фаворитом на получение «Золотого мяча» по версии Goal.
Издание опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины остался на первой строчке, второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
4. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 5-й);
5. Карим Бензема («Реал», ранее – 13-й);
6. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 4-й);
7. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 6-й);
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 17-й);
9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 7-й);
10. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 10-й);
11. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);
12. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед, впервые в рейтинге);
13. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 10-й);
14. Николо Барелла («Интер», впервые в рейтинге);
15. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 19-й);
16. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 11-й);
17. Джуд Беллингем («Боруссия», ранее – 12-й);
18. Майк Меньян («Милан», впервые в рейтинге);
19. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 16-й);
20. Джек Грилиш («Манчестер Сити», впервые в рейтинге).
Кто угодно, но только не Месси
Смиритесь, в год проведения чм, зм берет игрок, который там сильнее всех сыграл
И так кто у него в конкурентах ?
Безусловно Холланд , если Сити берет лч и Апл, то он прям кандидат , ну а если не возьмёт что то из этого ? Чм будет ценее в любом случае , а в плане личной статистики у Месси тоже все впорядке плюс дежурное чемпионство во Франции
Едем дальше
Хвича и Осимхен
Наполи тысячу лет не был чемпионом , это прям прорыв , а если вдруг возьмут лч то за неожиданность можно дать кому то из них , но насколько это вероятно ?)) вопрос риторический , победитель будет скорее всего из другой сетки
А какие ещё кандидаты я извиняюсь ? Поэтому я не понимаю когда пишут про потенциально левый зм, потому что что бы конкуренты стали реальные надо что бы ещё сошлись факторы , а у Месси уже победа свершенная:)
Саудитам в итоге проиграли , повлияла эта пенка на победу на чм?
Польше не забили , повлияла она на победу на чм?
Остаются 3 пенки в плей офф хоть по одной из них есть вопросы хоть какие то ? В финале так вообще Франции две пенки дали