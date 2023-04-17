Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, Бензема – 5-й

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Лионель Месси остался главным фаворитом на получение «Золотого мяча» по версии Goal.

Издание опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины остался на первой строчке, второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 

Топ-20 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

3. Килиан МбаппеПСЖ», остался на том же месте);

4. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 5-й);

5. Карим Бензема («Реал», ранее – 13-й);

6. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 4-й);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 6-й);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 17-й);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 7-й);

10. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 10-й);

11. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);

12. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед, впервые в рейтинге);

13. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 10-й);

14. Николо Барелла («Интер», впервые в рейтинге);

15. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 19-й);

16. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 11-й);

17. Джуд Беллингем («Боруссия», ранее – 12-й);

18. Майк Меньян («Милан», впервые в рейтинге);

19. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 16-й);

20. Джек Грилиш («Манчестер Сити», впервые в рейтинге). 

283 комментария

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Zenith forever
В списке, как обычно, одни нападающие. Как будто только они в футбол играют.
+104
-6
+98
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Пако
Дискредитация ЗМ успешно продолжается.
+147
-79
+68
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Анатолий Дмитриевич
в номинации "Кто угодно, только не Месси" у хейтерков теперь побеждает Холанд. странно, еще неделю назад им был Бензема))
+117
-61
+56
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hannibal ante portas
А кому еще давать? Человек 5 пенок на Чм положил, а вы тут говорите не насосал на Зм у судей
+116
-60
+56
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AnMe
Ответ Анатолий Дмитриевич
в номинации "Кто угодно, только не Месси" у хейтерков теперь побеждает Холанд. странно, еще неделю назад им был Бензема))
А месяц назад Мбаппе :D
+58
-16
+42
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Barsenoga
Ответ AnMe
А месяц назад Мбаппе :D
когда был Мбаппе то они не говорили про лигу фермеров, а как Месси так сразу)😂
+51
-15
+36
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AnMe
Ответ Zenith forever
В списке, как обычно, одни нападающие. Как будто только они в футбол играют.
Согласен, всегда это бесило, сколько помню.
+36
-2
+34
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Ебздрогыч
Слушайте, ну это уже правда не смешно. При всей моей любви и уважении к Месси, очередной его золотой мяч уже окончательно дискредитирует саму премию
+80
-53
+27
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VERBLYUD
Странно, что Мбаппе не второй. Серебро ЧМ, 8+2 на ЧМ, лучший бомбардир ЧМ, хет-трик в финале. У Холанда пока что 0 трофеев и пропуск главного турнира сезона.
+32
-7
+25
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atomio
Ответ Пако
Дискредитация ЗМ успешно продолжается.
Красивого фрукта пустынного нет в списках, ты ошибся.
+75
-52
+23
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atomio
ЗМ Модрича ни у кого вопросов не вызывал помню)) а он даже не выиграл ЧМ, и по Г+П был не впереди всей планеты.
+22
-8
+14
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NomerSports
ну т.е КДБ многолетний лидер МС только что попал в десятку .а типо раньше он фигово играл .Любовь к забивальщикам меня умиляет
+19
-6
+13
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Iamliam
200й международный съезд персохейтеров Месси объявляется открытым!
+17
-5
+12
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Bazilic
Ну поехали
Кто угодно, но только не Месси
Смиритесь, в год проведения чм, зм берет игрок, который там сильнее всех сыграл
+23
-12
+11
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alexey alexeev
Ответ VERBLYUD
Странно, что Мбаппе не второй. Серебро ЧМ, 8+2 на ЧМ, лучший бомбардир ЧМ, хет-трик в финале. У Холанда пока что 0 трофеев и пропуск главного турнира сезона.
у мбапе в сумме по гол+пас меньше чем у месси в фермерской лиге, этого потешного бегунка в принципе в топ 5 не должно быть
+14
-4
+10
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Yavich
На самом деле, очень хорошая фраза - "Кто угодно, только не Месси". Ведь если мы посмотрим на весь список двадцатки, то любой из них вносит в игру команды больше импакта, чем пешеход.
этот комментарий написан только для того, чтобы использовать слово "импакт"?)
+11
-2
+9
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Юрий Кечко
На данный момент Месси победитель турнира который будет стоять особняком перед остальными , его мвп, и что бы не писали про пенки у него даже без них солидные 3+3 для апз, и звание мвп

И так кто у него в конкурентах ?
Безусловно Холланд , если Сити берет лч и Апл, то он прям кандидат , ну а если не возьмёт что то из этого ? Чм будет ценее в любом случае , а в плане личной статистики у Месси тоже все впорядке плюс дежурное чемпионство во Франции

Едем дальше
Хвича и Осимхен
Наполи тысячу лет не был чемпионом , это прям прорыв , а если вдруг возьмут лч то за неожиданность можно дать кому то из них , но насколько это вероятно ?)) вопрос риторический , победитель будет скорее всего из другой сетки

А какие ещё кандидаты я извиняюсь ? Поэтому я не понимаю когда пишут про потенциально левый зм, потому что что бы конкуренты стали реальные надо что бы ещё сошлись факторы , а у Месси уже победа свершенная:)
+19
-11
+8
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Юрий Кечко
Ответ fellx
Футбол развивается, рождаются новые звёзды. Монстр результативности Холлан и кудесник левой бровки Винисиус со всеми их АПЛ, Ла Лигой, ЛЧ могут идти лесом, так как в специально устроенным зимой турнире, право проведение которого купили, с помощью 5 пенальти, которые были поставлены при счетах 0:0 до 20й минуты, что бы сломать тактику соперника распиаренный проект "скромность" тащат к недосягаемому ему кубку и на основании этого дадут ещё один липовый ЗМ. Это футбол 21 века, господа!
А сейчас я докажу тебе что ты балабол
Саудитам в итоге проиграли , повлияла эта пенка на победу на чм?
Польше не забили , повлияла она на победу на чм?
Остаются 3 пенки в плей офф хоть по одной из них есть вопросы хоть какие то ? В финале так вообще Франции две пенки дали
+11
-3
+8
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Iamliam
Ответ Zenith forever
В списке, как обычно, одни нападающие. Как будто только они в футбол играют.
Это проблема премии да, не футболистов. Нужно я считаю по каждой позиции свою награду выдавать, так будет справедливее.
+11
-3
+8
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Alex Rhea
Кто угодно?) Ну да, кто угодно - люди кладут 30+ голов в АПЛ за часть сезона, в плей-офф ЛЧ забивают по 5 за матч, делают хет-трики всяким барсам, кладут Ливерпулю и Челси) Кто угодно....
Красава. Для таких подвигов есть Золотая бутса)
+10
-2
+8
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Терминатор///Айлбибекович
Лео не претендент,а Заслуженный обладатель Золотого Мяча 2023..И никакая победа в ЛЧ не поможет Холланду приблизится к Лео.
+12
-4
+8
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Kanonir152
Холанд показывает выдающийся сезон. Будет очень странно, если он до голосования останется на >= текущий уровень и ЗМ ему не дадут. Тем более, если МС возьмет АПЛ/ЛЧ.
+18
-11
+7
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Denis Fomin
У Месси 57 результативный действий в сезоне, Чемпион мира, mvp турнира. Лучший средний рейтинг за игру. на втором Холланд 50 c нулем титулов, по сути простой замыкатель. Какие вопросы??
+10
-3
+7
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Вечно в бане
Ответ Ебздрогыч
Слушайте, ну это уже правда не смешно. При всей моей любви и уважении к Месси, очередной его золотой мяч уже окончательно дискредитирует саму премию
«При всей моей любви к Месси и плюсикам»…
+8
-1
+7
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VERBLYUD
Ответ Фёдор Кузнецов
В топ 3 два игрока из 5 лиги Европы, которые вылетели в 1/8 ЛЧ не забив ни гола
И которые подарили нам легендарный ЧМ)
+11
-5
+6
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