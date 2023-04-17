Эдди Хирн заявил, что на Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день
Бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа могут состояться одним днем в декабре.
Промоутер Эдди Хирн заявил, что на Ближнем Востоке хотят организовать вечер бокса, который включит в себя бои Фьюри-Усик и Уайлдер-Джошуа. Мероприятие запланировано на декабрь.
Сообщается, что организаторы потратят около 400 миллионов долларов на гонорары для боксеров.
Диллиан Уайт – о турнире между Усиком, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Будет очень трудно организовать подобное соревнование, не потратив миллиард»
Хирн – про бой Усика и Фьюри: «Он недостаточно большой для Саудовской Аравии. И недостаточно большой для тех денег, которые требует Тайсон»
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