Эдди Хирн заявил, что на Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день

Теги Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа могут состояться одним днем в декабре.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что на Ближнем Востоке хотят организовать вечер бокса, который включит в себя бои Фьюри-Усик и Уайлдер-Джошуа. Мероприятие запланировано на декабрь.

Сообщается, что организаторы потратят около 400 миллионов долларов на гонорары для боксеров.

Диллиан Уайт – о турнире между Усиком, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Будет очень трудно организовать подобное соревнование, не потратив миллиард»

Хирн – про бой Усика и Фьюри: «Он недостаточно большой для Саудовской Аравии. И недостаточно большой для тех денег, которые требует Тайсон»

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3 комментария

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Barca_mania
Уайлдер убьет Джошуа
+3
0
+3
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S.Laposter
Ответ Barca_mania
Уайлдер убьет Джошуа
Даже ударом в полсилы
0
0
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