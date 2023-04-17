Навка и Плющенко подали заявки на гранты для ледовых шоу в размере 59 млн рублей, Авербух – на 34 млн
Навка подала заявку на получение гранта в размере 59 млн рублей на проведение ледовых шоу.
Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
В 2023 и 2024 годах Татьяна Навка планирует «серию показов грандиозных ледовых шоу в России». На реализацию проекта планируется потратить 229 080 000 рублей, из которых 59 970 000 – средства гранта, 169 110 000 – софинансирование.
Также на сайте опубликованы заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха.
Плющенко запрашивает грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта – 154 444 770 рублей, из которых 59 304 770 – грант, 95 140 000 – софинансирование.
Авербух планирует проведение театрализованного ледового представления «Письма любви». Общая сумма на реализацию составляет 116 072 577 рублей, 34 886 500 из которых – запрашиваемая сумма гранта, 81 186 077 – софинансирование.
Фигурка хотя бы на международном уровне всегда была на высоте. В отличие от футбола, где успех, как выигрыш в лотерею))).
Ханю например свои шоу сам проводит, сам спонсоров ищет, самостоятельно огромные залы собирает! А Навка, Авер, Плющ только и могут, что деньги из гос. бюджета пилить! Не способны создавать шоу самостоятельно, так и нечего их вообще ставить!
Её же ещё потом из региональных бюджетов будут спонсировать, чтобы залы заполнить и создать видимость востребованности её сказочек.