Навка и Плющенко подали заявки на гранты для ледовых шоу в размере 59 млн рублей, Авербух – на 34 млн

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Навка подала заявку на получение гранта в размере 59 млн рублей на проведение ледовых шоу.

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. 

В 2023 и 2024 годах Татьяна Навка планирует «серию показов грандиозных ледовых шоу в России». На реализацию проекта планируется потратить 229 080 000 рублей, из которых 59 970 000 – средства гранта, 169 110 000 – софинансирование. 

Также на сайте опубликованы заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. 

Плющенко запрашивает грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта – 154 444 770 рублей, из которых 59 304 770 – грант, 95 140 000 – софинансирование. 

Авербух планирует проведение театрализованного ледового представления «Письма любви». Общая сумма на реализацию составляет 116 072 577 рублей, 34 886 500 из которых – запрашиваемая сумма гранта, 81 186 077 – софинансирование. 

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146 комментариев

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Navian
Ответ uralets46
Жесть... И не стыдно
Кому именно?
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mahatma_gandi
Ответ Оз
Ну Вы сравнили театр, балет, которые действительно являются настоящим искусством и несут культурную ценность и ширпотреб от Навки и Плюща под песенки Киркорова.
Абсолютно согласна, шоу реально третьесортные, а дорогущие декорации и мельтешения там вообще не к чему и киркоров с караулов поющие на фоне бебебе
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B.Jones
Ответ Анна Горошкина
неужели людям не надоело смотреть из года в год одно и то же...
А что люди видели, как разберутся. Им сказали балет на льду, ну понятно это серьезно. Дёшево быть не может
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Navian
Ответ Анна Горошкина
неужели людям не надоело смотреть из года в год одно и то же...
Так это и подогревается с помощью склок.
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mahatma_gandi
Ответ Вечно в бане
У меня по этому поводу есть только один вопрос: Сверхпопулярная, если послушать отдельных персонажей, фигурка, настолько сверхпопулярна, что даже не окупается, или все эти Навки и Авербухи настолько оборзели, что клянчат гранты даже на то, что само по себе приносит прибыль?
Оборзели
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Charliz
Мне тоже не нравится такой расклад). Но все деньги которые запросили Навки, Аверы и Плющи это сколько % от зарплаты одного футболиста? Который получает ее от госкомпаний. Это такие же деньги граждан страны.

Фигурка хотя бы на международном уровне всегда была на высоте. В отличие от футбола, где успех, как выигрыш в лотерею))).
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Voronok
Ответ Зоя Кудряшова
Это вы зря. Они люди одного пошива. Шоу стоит миллионы и не один спонсор просто так не даст денег, если не получит от этого выгоду сам. А вот первый канал или или Мосгор может это не личные деньги, а бюджетные , тех же налогоплательшиков.
Все это бездоказательные домыслы. А спонсоров и партнеров у них немало, можете на фото или видео с шоу в Москве, например, посмотреть на пресс-волле, они там все перечислены.
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Navian
Авербух демпингует)
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Lotte Fischbach
Ответ BeastI666I
ахаха, если бы так. но нет. скажут - пойдут всем заводом
Атак и ходят. По своей воле имелось ввиду сам купил билет за свои бабки. Нет люди непокупают. Нахалявные от администраций идут а чегоп непойти. Некоторым ещё пре подносят как типо подарок от чьегото типо фан клуба.😉 Предлагают бесплатные билеты в обмен на поддержку определенной персоны. Бывает очень ржачно когда просто-душные люди об этом расказывают соседям на трибунах. А потом забывают чьих фанатов надо изображать и устраивают стоячие овации Императрице 😂
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Алексей Токарев
Ответ comewhatmay
ФК в России настолько популярно, что без грантов на проведение шоу их организаторам не обойтись.
Тутберидзе обходится.
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Rush
Ответ PolarBear
Надоели уже все эти прыгуны коньковые, сосущие деньги из бюджета наших налогов.
Идите к другим, где не прыгают на коньках. К бегуна,........
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Оз
Ответ Валерий Петров
Призовые и так платятся. А на шоу могут подзаработать и те фигуристы, кто закончил уже, и те, кто никаких призовых по разным причинам не завоевал в сезоне. Да и вообще, шоу в фк - давняя тема, и понятно, что без гос.финансирования в них никак, отчего все так остро реагируют вот именно сейчас, как будто им только что глаза на эти гранты открыли - лично для меня загадка.
Что значит без гос. финансирования никак?
Ханю например свои шоу сам проводит, сам спонсоров ищет, самостоятельно огромные залы собирает! А Навка, Авер, Плющ только и могут, что деньги из гос. бюджета пилить! Не способны создавать шоу самостоятельно, так и нечего их вообще ставить!
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Валерий Петров
Ответ Lotte Fischbach
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Ничего не стирал, лол. Я не модератор тут
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comewhatmay
ФК в России настолько популярно, что без грантов на проведение шоу их организаторам не обойтись.
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PolarBear
Надоели уже все эти прыгуны коньковые, сосущие деньги из бюджета наших налогов.
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Андрей Томинов
ОПЯТЬ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАТУ ЗА КОММУНАЛКУ ПОДНИМУТ. Ну ёксель-моксель.
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Lotte Fischbach
Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
100-150 тысяч? Там такой вместимости нет.
100то человек. О 1000чах даже об 1ной Авербух и мечтать немог. Все лето пустые трибуны.
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Оз
Ответ Shtirly
Ну теперь все понимают почему денег дают именно Навке? У нее процент софинансирования больше, чем у остальных соискателей...
Так ей вообще не должны ничего не давать из госбюджета: если не может сама сделать шоу, то и нечего лезть в деньги налогоплательщиков!
Её же ещё потом из региональных бюджетов будут спонсировать, чтобы залы заполнить и создать видимость востребованности её сказочек.
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Madcomposer
Ответ sanek_rabona
Ну в какой то мере - да, пока кино, фк и т.д. на госфинансировании мы так и будем получать низкосортный продукт ведь за него все равно отвалят кучу денег.
Ну нет, господдержка кино важна, вся Европа тратит кучу денег на него. Весь вопрос в отборе кандидатов - одно дело давать кучу денег Бондарчукам, детям чиновников и тд на откровенный ширпотреб и шлак, а другое - реально отбирать интересные проекты. Авторское кино в принципе очень сложно окупить. Но это всё никак не относится к фк, конечно же.
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Lotte Fischbach
Ответ Валерий Петров
А каким образом беречь-то? Попридержать в юниорках? Так Загимед сами по правилам ИСУ вышли во взрослые, как и последующие за ними буквы. Возраст всё же подняли, так чего вы до сих пор ноете, любители зреложенского?
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B.Jones
Ответ Toba Door
А сколько детей можно вылечить на эти деньги? . Нз этих шоу можно прожить, да очень хорошо, почему Тутберидзе не клянчит, чем шоу Авербуха отличается от Тутберидзе? У этих двоих хоть какое-то подобие шоу
Зачем их лечить? На конвейер их. А своих с кубышкой на запад.
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Евгения Гринева
Ответ Евгения Гринева
Вот вы и врете, когда через администрации сливаются, как было у Плющенко и Навки, то там выкупаются подряд билеты секторами, а не так как продаются у Тутберидзе
Я кстати спрашивала в прошлом году билетик у тети на тимтут в Самаре, она работает в администрации (ну, мало ли, может выделили), нет, увы, билетов у них не было.
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Lotte Fischbach
Ответ Шубы
другие спонсоры это кто? Они тоже просто так дают эти почти 170 лямов?
Навке? Погуглите чтоли кто у ней мужем числиться. А спонсоров она указывает на своём сайте.
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Вячеслав Пустохин
А потом люди спрашивают: почему у Навки-Плющенко-Авербуха дешевле билеты на шоу. Вот вам ответ.
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B.Jones
Ответ avkpers
Плющенко таки купит самолет, яхту и автодом.На что собирает Навка?
На гуманитарку, в чём вопрос?
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